Transacciona, el nuevo componente de SIREC® que mejora el proceso de compraventa de carteras y la valoración de activos de la banca

atmira, líder en soluciones tecnológicas para el sector financiero, ha presentado Transacciona, un nuevo componente de su plataforma digital de recobro SIREC® fruto de la colaboración con Atlas Value Management.

En el marco del SIREC Day, atmira ha presentado Transacciona, el nuevo componente de SIREC® que mejora tanto el proceso de compraventa de carteras como la valoración de los activos, facilitando una toma de decisiones más eficiente en el recobro y sus procesos de desinversión. Este nuevo componente se distingue por su capacidad para identificar y analizar todos los posibles escenarios de gestión de un activo a lo largo de su vida útil.

A través de un modelo de árbol de decisiones, Transacciona asigna probabilidades a cada ruta de acción, proporcionando una visión integral y estratégica que facilita decisiones más informadas y efectivas. Uno de los principales beneficios es su capacidad para maximizar la recuperación de activos distressed, ya sea agilizando los plazos o incrementando el valor recuperado. Además, facilita la gestión ágil y efectiva del proceso de compraventa de carteras, tanto desde el punto de vista del comprador como del vendedor. La automatización y optimización de los procesos disminuyen los costos asociados a la integración de nuevas carteras, mejorando la rentabilidad de las operaciones.

"Esta colaboración nos permite ofrecer ampliar el alcance de SIREC, incluyendo la capacidad de transformar la forma en la que se gestionan activos distressed y la compraventa de carteras, aportando un valor significativo a nuestros clientes," destaca Esteve Ponsa, socio fundador de atmira.

"Transacciona además de ayudar a optimizar la gestión de capital de las entidades financieras les dota de mayores beneficios como son los criterios de gestión homogéneos y objetivos, rigurosidad en el valor de los activos y su impacto en capital teniendo en cuenta todo su ciclo de vida. Y por supuesto, aporta eficiencia operativa y toma de decisiones en toda la Organización cumpliendo con las nuevas regulaciones y fortaleciendo su posición competitiva en el mercado” detalla José Masip, partner de Altas Value Management.

Optimización de gestión de carteras y cumplimiento regulatorio Transacciona incorpora herramientas avanzadas que permiten seleccionar de manera precisa el perímetro inicial a estudiar en los procesos de venta de carteras. Además, facilita la evolución y análisis del estado de los activos durante el periodo de negociación, permitiendo una rápida activación de la gestión recuperatoria. Este enfoque permite a las empresas iniciar acciones de recobro de forma más ágil o tomar decisiones de standby en la gestión y, en consecuencia, maximizar la recuperación de activos en plazos más cortos.

En un contexto regulatorio cada vez más complejo, Transacciona también destaca por su capacidad de ayudar a las empresas a adaptarse a normativas exigentes, como las introducidas por Basilea IV. Su implementación permite minimizar el impacto regulatorio sin comprometer optimizando las reservas de capital, mejorando tanto la eficiencia como la sostenibilidad de las operaciones.

La herramienta no solo optimiza la recuperación de activos, sino que también fortalece la gestión del capital del banco. Entre los beneficios destacan la mejora en los indicadores clave como la Pérdida en caso de incumplimiento (LGD) y los Activos Ponderados por Riesgo (RWA), aspectos fundamentales para las entidades financieras en su búsqueda de estabilidad en el mercado.

Con estas capacidades, Transacciona se posiciona como una solución para afrontar los retos actuales en la gestión de carteras y la adaptación a un entorno normativo en constante evolución.