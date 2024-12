Fersay refuerza su compromiso con el servicio al cliente durante esta Navidad, y tras una exitosa campaña de Black Friday

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica Fersay, empresa líder en repuestos y accesorios para electrodomésticos y confort, anuncia que durante este mes de diciembre, y hasta pasada la festividad de los Reyes Magos, seguirá ofreciendo su servicio habitual de atención al cliente y recepción de pedidos. Esta medida reafirma su compromiso con la excelencia y la satisfacción de sus consumidores, especialmente en una temporada del año de alta demanda.

Durante toda la Navidad, la compañía mantendrá su servicio en el horario habitual hasta las 19:45h. Además, adaptará sus operaciones a las fechas clave de las festividades, garantizando el servicio en los días 24 y 31 de diciembre hasta las 12:00h. Con esta iniciativa, la empresa busca garantizar que tanto clientes finales como técnicos especializados sigan contando con el respaldo de Fersay en uno de los meses de mayor actividad del año.

Éxito de la campaña de Black Friday

Fersay celebra a su vez el éxito de su reciente campaña de Black Friday, que ha registrado un importante incremento en las ventas de productos destinados al hogar. Entre las categorías más demandadas destacan los pequeños electrodomésticos para la cocina, como batidoras, cafeteras y mini-hornos, que combinan funcionalidad y precios competitivos. Esta tendencia confirma el interés creciente del público por productos que aporten practicidad y calidad en su vida diaria.

La otra gran vencedora de esta campaña previa a la Navidad han sido la gama de recambios y accesorios para electrodomésticos, como los cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchillas para robots de cocina, mandos a distancia y baterías, todos artículos diseñados para proporcionar soluciones prácticas que prolonguen la vida útil de los aparatos del hogar.

Además de estos repuestos, Fersay cuenta también con una selección de productos de tecnología y confort, para el hogar, lo que refuerza su papel como proveedor integral de soluciones para el hogar. Este enfoque ha permitido a la compañía consolidarse como un aliado confiable tanto para profesionales del sector como para familias que buscan optimizar su experiencia doméstica.

Un servicio excepcional, incluso en épocas exigentes

Con este enfoque estratégico, Fersay busca no solo satisfacer las expectativas de sus clientes actuales, sino también atraer a nuevos consumidores que buscan soluciones innovadoras para su hogar y su estilo de vida. Con este objetivo, la empresa se ha posicionado como un referente a la hora de brindar, no solo repuestos esenciales para técnicos especializados, sino también, una extensa variedad de productos y accesorios destinados a lograr el mayor confort posible para el consumidor final.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica.

La compañía, fundada en 1979, es hoy una gran empresa que emplea a más de 45 empleados. En 2022, vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y facturó más de 9 millones de euros. Diariamente, salen de sus instalaciones más de 600 envíos con soluciones para los aparatos del hogar.

Fersay cuenta con una importante presencia nacional e internacional. La cadena española vende sus productos en 37 países, principalmente en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, la compañía cuenta con 9 tiendas franquiciadas, y 75 puntos de venta corner en otros establecimientos más grandes y con negocios complementarios, además de haber iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

Más información en www.fersay.com