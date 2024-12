Repara tu Deuda Abogados cancela 44.000€ en Roquetas de Mar (Almería) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada se endeudó en un principio para financiar una serie de arreglos en la vivienda y luego por créditos para pagar los anteriores El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Roquetas de Mar (Almería, Andalucía) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que ha quedado así liberada de una deuda de 44.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “la deudora solicito los créditos para cubrir gastos personales y arreglos de una vivienda en la cual residió por mucho tiempo, vivienda que es propiedad de un familiar y se la prestaba para vivir con su hijo. Posteriormente, solicitó otros créditos para cubrir los anteriores, ya que no podía pagarlos. Finalmente, acabó cayendo en una situación de sobreendeudamiento de la que no pudo salir”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Fue aprobada con el objetivo de permitir que personas en estado de insolvencia pudieran cancelar las deudas que han contraído y no consiguen asumir. Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado con casos de éxito.

Desde sus inicios en septiembre de 2015, Repara tu Deuda es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y el que más deuda ha cancelado a sus clientes al haber logrado ya la exoneración de más de 290 millones de euros a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, colabora en la difusión de esta legislación para llegar al mayor número de personas. “Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- de un gran impacto social. Por esa razón, es de vital importancia contar con rostros conocidos por la gran mayoría de los ciudadanos para que no quede nadie sin saber que existe una salida legal a todos sus problemas con las deudas”.

El despacho está especializado también en la defensa de los intereses de los consumidores. En este sentido, hay que señalar que ofrece el análisis de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.