Estrategias de marketing en LinkedIn, según Somos peces voladores

El 84% las empresas han integrado LinkedIn en su estrategia de marketing y ventas.

En un mundo digital donde las redes sociales se han convertido en el centro de las estrategias comerciales, LinkedIn se ha convertido en una de las plataformas líderes para conectar empresas y potenciales clientes. Con más de 900 millones de usuarios en más de 200 países, se ha establecido como uno de los canales ideales para acciones de marketing al contar con una segmentación precisa.

Según un informe realizado por Sprinklr en colaboración con LinkedIn, el 84% las empresas que han integrado a esta red social en su estrategia de marketing y ventas han logrado un retorno de la inversión publicitaria (ROAS) significativamente mejorado, con una probabilidad 2,7 veces mayor de obtener resultados positivos en comparación con aquellas que no lo han hecho.

Además, el 71% las compañías ha incrementado su inversión para fortalecer su imagen de marca en LinkedIn, aunque la medición de las campañas con las métricas adecuadas sigue siendo un reto para los directivos. De hecho, un 46% las firmas participantes en el estudio subrayaron la dificultad para definir métricas precisas.

Somos Peces Voladores, agencia de marketing digital y creativo, cuenta con todas las herramientas para ofrecer soluciones con una oferta integral que incluye análisis de datos, generación de contenido estratégico y campañas publicitarias personalizadas que convierten contactos en clientes reales.

Entre las acciones necesarias para establecer una estrategia de marketing adecuada, se encuentran una auditoría de perfil de la compañía y optimización de la marca, la creación de contenido adecuado alineado con los intereses y necesidades de los clientes potenciales, y el diseño de campañas publicitarias realizadas con LinkedIn Ads mediante segmentación de audiencias para maximizar el retorno de la inversión.

Para medir el impacto de las distintas acciones, contamos con métricas de visibilidad y alcance, como las impresiones o número de veces que aparece una publicación en LinkedIn y la cantidad de usuarios únicos que ven el contenido, además de medir el porcentaje de personas que hacen clic en el contenido en relación con las impresiones.

Además, hay que tener en cuenta otro tipo de métricas como el número de clics en los enlaces compartidos en las publicaciones, las conversiones o usuarios que completaron una acción deseada (descargar un recurso, registrarse en un evento, etc.) desde LinkedIn; y los formularios completados, que miden cuántas personas llenaron el formulario directamente en LinkedIn.

A la hora de valorar la efectividad de una campaña de marketing en LinkedIn también hay que valorar cómo está siendo percibido el perfil personal o el de la empresa mediante la medición de visitas al perfil, las apariciones en búsquedas y la cantidad de mensajes directos recibidos en respuesta a tus actividades.

Y no hay que olvidar la medición de otras estrategias más cualitativas como el análisis de los comentarios y las reacciones de la audiencia para evaluar si el feedback es positivo, negativo o neutral.; y las tendencias sobre contenido, para identificar qué temas generan mayor interacción o conversación.

Monitorear estas métricas regularmente permitirá identificar qué estrategias funcionan y optimizar el enfoque para alcanzar los objetivos de marketing en LinkedIn.

Somos Peces Voladores cuenta con un equipo creativo con amplia experiencia en la gestión del social media y el diseño de estrategias personalizadas y a la medida de los objetivos de las marcas.

Más información o entrevistas:

José Ángel Cano

hola@somospecesvoladores.com