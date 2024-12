CTO as a Service y Fractional CTO; el apoyo técnico para las startups

Una de las preguntas más comunes que cualquier startup recibe al enfrentarse a potenciales inversores es: "¿Quién lidera la tecnología en tu empresa?". Este no es un capricho ni una formalidad; es una señal de lo crítico que resulta tener un Chief Technology Officer (CTO) para el éxito de una compañía emergente. La tecnología no solo es la base de la mayoría de los modelos de negocio en el mundo digital, sino que también define la velocidad y calidad con la que una startup puede competir en el mercado.

¿Qué es un CTO y qué lo hace indispensable? El CTO es el arquitecto de la visión tecnológica de la empresa. Su rol abarca desde elegir las tecnologías adecuadas hasta construir y liderar el equipo técnico que desarrollará los productos o servicios de la startup. Más allá de sus habilidades técnicas, un buen CTO debe tener visión estratégica, habilidades de liderazgo, capacidad para tomar decisiones bajo incertidumbre y, lo más importante, ser capaz de traducir necesidades de negocio en soluciones tecnológicas.

La combinación de estas competencias hace que los CTOs sean profesionales muy demandados y, como consecuencia, muy caros. En mercados como Europa o Estados Unidos, los salarios de un CTO senior pueden superar fácilmente los 150.000 € al año, sin contar beneficios adicionales. Para una startup en sus primeras etapas, asumir este coste puede ser simplemente inviable.

Alternativas flexibles: CTO as a Service y Fractional CTO Para las startups que no pueden permitirse un CTO a tiempo completo, han surgido modelos más flexibles que permiten acceder al mismo nivel de experiencia y liderazgo tecnológico, pero con menos compromiso financiero.

Ambos modelos, CTO as a Service y Fractional CTO, comparten una premisa básica: ofrecer acceso a talento tecnológico senior de manera flexible y ajustada a las necesidades específicas de la startup. En lugar de contratar a alguien en nómina, la empresa puede contar con un CTO externo que aporta su experiencia durante un tiempo o para tareas concretas. Sin embargo, cada modelo tiene sus propias particularidades:

El modelo de CTO as a Service funciona como un servicio bajo demanda. Un profesional o equipo experto en tecnología se encarga de tareas como la definición de la arquitectura tecnológica, la supervisión de proyectos críticos, o incluso el acompañamiento en reuniones con inversores. Es una opción ideal para startups que necesitan apoyo tecnológico puntual o asesoramiento estratégico en momentos clave. «Una de las mayores ventajas del CTO as a Service es su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de las startups, brindando el nivel exacto de soporte técnico y estratégico sin la carga fija de un sueldo completo», señala Diego Manuel Béjar, CTO as a Service y Fractional CTO especializado en el mundo de las startups.

Por otro lado, el modelo Fractional CTO implica una dedicación más regular y estructurada, aunque siga siendo parcial. Un Fractional CTO trabaja con la startup como si fuera parte del equipo, pero dedicando solo unas horas o días a la semana. Este enfoque es más adecuado para empresas que están en una etapa de crecimiento y necesitan un liderazgo técnico continuo, pero aún no están listas para un CTO a tiempo completo.

¿Y qué pasa con los modelos híbridos? Los modelos híbridos combinan elementos de ambos enfoques, ofreciendo un equilibrio entre flexibilidad y continuidad. Por ejemplo, un CTO puede empezar como un servicio puntual para diseñar la estrategia tecnológica inicial, y luego evolucionar hacia un rol fraccional durante las etapas de ejecución. Esto permite a las startups beneficiarse de una relación a largo plazo sin comprometer su flujo de caja.

Este enfoque también facilita una transición más fluida hacia la incorporación de un CTO a tiempo completo cuando la empresa está lista, asegurando que la tecnología crezca al mismo ritmo que el negocio.

En definitiva, todas las startups necesitan liderazgo tecnológico, pero no todas tienen que seguir el mismo camino para conseguirlo. Explorar alternativas como CTO as a Service o Fractional CTO permite a las startups acceder a talento de alta calidad sin comprometer recursos críticos en las primeras etapas. La clave está en entender las necesidades del negocio y adaptarse a ellas con soluciones flexibles y estratégicas.