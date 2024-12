La Gala Diversity and Wellbeing Awards 2024 de INTRAMA triunfa en su edición anual

El Teatro Goya Multiespacio de Madrid acogió la esperada ceremonia de los Premios INTRAMA, en el marco de los Diversity and Wellbeing Awards 2024. Este evento, organizado por INTRAMA CONSULTORÍA, congregó a más de 170 profesionales de diferentes sectores comprometidos con la mejora de las organizaciones a través de iniciativas centradas en Diversidad, Equidad, Inclusión (DEI) y Bienestar Corporativo.

La velada comenzó con una apertura a cargo de Vicente Marcos, Director General de INTRAMA, quien destacó la importancia de incorporar la diversidad y el bienestar como pilares estratégicos dentro de las empresas. Con la energía vibrante de los asistentes, las luces, la música y la alfombra roja, la gala se convirtió en una celebración de logros y en un espacio de inspiración colectiva.

Reconocimiento a la innovación en Diversidad e Inclusión Durante la gala, los Premios INTRAMA destacaron iniciativas empresariales que han transformado la gestión de la diversidad en distintas áreas. En la categoría de género, Deloitte recibió el reconocimiento principal por su programa “Women in Leadership”, Segundo premio para Grupo IskayPet y tercero para Heineken.

Pascual fue galardonada en la categoría generacional por su proyecto “Podcast Sin Filtros", segundo premio para Santalucia y tercero para Grupo Día. Johnson & Johnson sobresalió en la inclusión del colectivo LGBTIQ+ con su iniciativa “Desmontando el armario”, mientras que Generali destacó en la categoría de discapacidad con “Acompañando el viaje del empleado/a”, segundo premio para NTT DATA y tercero para Cepsa Moeve.

Asimismo, Danone fue reconocida en diversidad cultural por su “Programa Mentoría Social Danone”, segundo premio para CaixaBank y tercero para Takeda. En la categoría Discapacidad, el primer premio fue para Generali, segundo premio para Ilunion y tercero para Santen.

En la categoría "No Visible" el primer premio fue para Leroy Merlin, segundo premio para Axa y tercero para Correos. Estas propuestas reflejan un compromiso decidido con la inclusión y un impacto positivo en los entornos laborales.

Excelencia en el bienestar corporativo El bienestar corporativo también ocupó un lugar destacado durante la ceremonia, con premios que reconocieron proyectos orientados al cuidado integral de los empleados. En la categoría emocional, Leroy Merlin fue premiada por su iniciativa “Positive Minds”, segundo premio para Generali y tercero para Ilunion. Mientras que AXA sobresalió en bienestar físico gracias a su programa “Tu Bienestar Físico”, segundo premio para Laboral Kutxa y tercero para Basf. BBVA recibió el galardón en bienestar nutricional con su propuesta “Análisis de Composición Corporal”, segundo premio para CaixaBank y tercero para Fetico.

Sanitas, en tanto, fue premiada en bienestar ambiental y social con “Healthy Cities”, segundo premio para Cigna y tercero para SGS. Por último, Leroy Merlin volvió a destacar en bienestar financiero con su proyecto “Propuesta de Compensación y Beneficios”, segundo premio para AXA y tercero para Sacyr.

El primer premio en la categoría TOP WELLBEING BUSINESS PLAN fue para Ferrovial por su iniciativa"HASAVI", segundo premio para Deloitte y tercero para Santalucia. Estas iniciativas subrayan la importancia de estrategias corporativas centradas en el bienestar integral de los equipos.

Reconocimiento a líderes transformadores Además de las categorías empresariales, la gala celebró el liderazgo individual con galardones que pusieron en valor a profesionales que han liderado cambios significativos en diversidad y bienestar. Mara Porras, de Sanitas, fue reconocida como BEST WELLBEING PROFESSIONAL por su destacada trayectoria en salud corporativa, mientras que Helena Valderas, de Ferrovial, recibió el galardón BEST DIVERSITY PROFESSIONAL por su labor pionera en estrategias de inclusión. Susana Moreno, de Ilunion, fue premiada con el galardón Mujer Inspira por su incansable compromiso con la construcción de entornos laborales inclusivos y accesibles.

Una noche llena de emociones y compromiso La ceremonia estuvo cargada de momentos especiales, desde los emotivos discursos de agradecimiento de los premiados hasta las reflexiones compartidas por los asistentes. Las empresas galardonadas subrayaron la necesidad de seguir avanzando hacia organizaciones que sitúen la diversidad y el bienestar como ejes estratégicos. El evento concluyó con una cena de gala en la que los asistentes compartieron experiencias, fortalecieron conexiones y renovaron su compromiso con un futuro empresarial más inclusivo y saludable.

INTRAMA y su apuesta por la diversidad y el bienestar Con los Diversity and Wellbeing Awards, INTRAMA CONSULTORÍA reafirma su compromiso con la diversidad, equidad, inclusión y el bienestar en el ámbito corporativo. La gala de 2024 puso de manifiesto el impacto positivo de estas iniciativas, consolidándose como un espacio para reconocer logros y fomentar un cambio transformador en las organizaciones.

Los Premios INTRAMA no solo celebraron los éxitos actuales, sino que también marcaron un nuevo impulso hacia entornos laborales más inclusivos y comprometidos con el bienestar integral de las personas.