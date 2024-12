​Gracias a Temu, Natasha creó su fiesta de cumpleaños temática ambientada en “Desayuno con diamantes” por solo £30 (35,99 €)

Según van pasando los años, celebrar cumpleaños puede generar sentimientos encontrados, especialmente cuando organizar una fiesta puede costar una fortuna. Sin embargo, en Londres, Natasha celebró su 40 cumpleaños con un gran brunch ambientado en “Desayuno con diamantes” con un presupuesto para decoración de solo £30 (35,99 €).

Temu, una tienda online, se convirtió en lo único que necesitó Natasha para preparar su fiesta temática de bienvenida a la nueva década.

“Conseguí todo lo que necesitaba con el presupuesto que tenía gracias a una empresa llamada Temu … puedes comprar adornos para fiesta por casi nada”, escribió Natasha en redes sociales.

Natasha no estaba exagerando: desde el icónico azul turquesa para la decoración, encontró todos los productos que necesitaba para completar la temática. Compró un paquete de 10 cajas de tarta con rayas por £1.50 (1,80 €), un paquete de 50 servilletas por £2.00 (2,40 €), 30 servilleteros por £2.80 (3,36 €) y 50 manteles individuales de papel por £5.00 (6 €). Incluso compró un paquete de 24 tulipanes blancos por £6.99 (8,39 €).

Natasha pudo decorar su fiesta con servilletas, manteles individuales y flores, y hasta pudo confeccionar su propio centro de mesa con bolsas de regalo. ¿El resultado? Un brunch estético y elegante digno de celebración. ¿La diferencia entre Natasha y Audrey Hepburn? La decoración de la celebración de Natasha no le costó mucho, solo £30 (36,02 €) en total.

Temu es conocido por su amplia selección de artículos a precios asequibles, gracias a su modelo de negocio directo desde fábrica que conecta al cliente con el proveedor, sin intermediarios ni sobrecostes.

“La aplicación de Temu es muy fácil de navegar y tiene una enorme cantidad de opciones. Nunca he tenido ningún problema con la entrega o la calidad de los productos. Sin mencionar que es baratísimo- todos salimos ganando.”, explica Natasha. “Con tantas opciones donde elegir a unos precios asequibles, me permitió añadir pequeños toques a la decoración, haciéndola más real para mi y mis invitados.”

La fiesta fue todo un éxito, haciendo posible que Natasha disfrutara de su fiesta inspirada en Hepburn con sus amigos y familia en un ambiente precioso y único. En lugar de temer el paso del tiempo, Natasha lo aceptó y disfrutó cada precioso momento. Ahora está organizando una fiesta temática ambientada en los cristales de zodiaco para el cumpleaños de su hija y ha comprado en la tienda online decenas de veces desde entonces.