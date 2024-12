Juan Martínez Nájera; 'La tendencia se dirige hacia la integración total de la IA en el marketing digital'

Juan Martínez Nájera en la Universidad internacional de La Rioja.

Logroño, noviembre 2024.- Juan Martínez Nájera considera que la IA es une herramienta de gran valor en el marketing digital, pero no es una solución en sí misma si no se usa de manera correcta.

Recientemente, su empresa ha celebrado una nueva edición del Congreso de Marketing Digital, ViñaSEO en La Rioja, con presencia de expertos del sector.

¿Qué puede aportar la IA a las Pymes en materia de Marketing Digital?

La IA permite a las PYMEs automatizar tareas, optimizar presupuestos publicitarios y personalizar mensajes para su audiencia. Además, facilita la creación de contenido, mejora el SEO y ofrece herramientas avanzadas para analizar tendencias y mejorar la toma de decisiones. Es una herramienta clave para ser más competitivos con menos recursos.

¿Están preparadas las empresas pequeñas para adaptarse?

No todas, pero cada vez más PYMEs entienden la importancia de la IA. Las herramientas actuales son accesibles, intuitivas y asequibles, lo que facilita su adopción. Con formación y una estrategia clara, cualquier pequeña empresa puede aprovecharla para crecer.

¿Hacia dónde se dirige las tendencias actuales del Marketing Digital? ¿Es un sector tan cambiante como lo es el sector tecnológico en general?

Desde The Wombat Company, consideramos que el marketing digital es, un sector en constante evolución, casi tan cambiante como el tecnológico. Las tendencias se dirigen hacia la integración total de la IA, no solo como una herramienta para automatizar tareas, sino también como una forma de personalizar las experiencias de los usuarios a un nivel que antes era impensable. Además, cada vez vemos más empresas enfocándose en ofrecer contenido de calidad que realmente conecte con su audiencia, priorizando el SEO y las estrategias en redes sociales para maximizar su alcance.

¿Cuáles son las principales novedades que se han puesto sobre la mesa en la última edición de VinaSeo, evento internacional de referencia en el sector, celebrado en La Rioja?

La IA ha sido uno de los grandes protagonistas, con debates sobre cómo está transformando el SEO y permitiendo optimizaciones más rápidas y efectivas. También se habló de la importancia de priorizar al usuario, no solo en términos de experiencia en la web, sino también en la creación de contenido relevante y valioso que realmente conecte con las audiencias. Hemos contado con expertos relevantes del sector, como Raiola Networks, Easy Promos, Leolytics, GetaLink, Seocrawl y Rankerfy, así como con la colaboración de Metricool o Semrush. Además, hemos contado este año con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño y la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. ViñaSEO se ha posicionado como un espacio para entender hacia dónde va el sector y cómo podemos adaptarnos a los cambios que vienen.

¿Qué puede aportar una buena gestión digital y un óptimo posicionamiento a las marcas?

Una buena gestión digital y un óptimo posicionamiento permiten a las marcas destacar en un entorno competitivo, aumentando su visibilidad y atrayendo al público adecuado. Esto no solo se traduce en más ventas, sino también en una mayor confianza y autoridad en su sector, fortaleciendo la reputación y creando conexiones más sólidas con sus clientes.

¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar una marca para comenzar su crecimiento en el mundo digital?

El primer paso para que una marca comience a crecer en el mundo digital es definir claramente sus objetivos y entender a su público objetivo. Es fundamental saber qué quiere lograr y a quién se dirige, ya que esto guiará todas sus estrategias. Después, debe trabajar en construir una presencia sólida, comenzando con una web optimizada, profesional y fácil de usar, acompañada de perfiles en redes sociales alineados con su identidad.