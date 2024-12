Carmen Sogo publica ‘El desafío son los zapatos’, una historia de sentimientos en la que Madrid es el gran protagonista

CÍRCULO ROJO.- Como bien explica Carmen Sogo, ‘El desafío son los zapatos’ es una obra desestructurada, rota, con una prosa limpia y directa en la que los sentimientos y Madrid son los grandes protagonistas. “He querido analizar la concepción judeocristiana de la culpa. Intentar separar la parte que está inscrita en nuestro ADN y la que es cultural. Hay mucha reflexión sobre el amor en el sentido más amplio, la maternidad, la paternidad, la fraternidad, la amistad y, por supuesto, la pareja. Es una novela que tiene muchas capas, se lee fácil, pero no es simple”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “sentimientos y relaciones humanas. Pero también mucho Madrid. Es la ciudad que amo y de la que me aparté en mi anterior novela publicada también por Círculo Rojo “Hefestia: la última ciudad civilizada”. Madrid ocupa un lugar importante en mi obra. También va a encontrar dos épocas muy contradictorias, los años 70/80 de ilusión y esperanza con la historia de la juventud los padres y tías de la protagonista, y la de Raquel en nuestros días. Dos sociedades muy diferentes”.

SINOPSIS

En El Desafío son los Zapatos nos adentramos en el mundo de Raquel, una eminente científica cuya vida se ve envuelta en una vorágine de acontecimientos inesperados. Un hechizo, una decisión imprudente o la intromisión del amor, desatan una cascada de eventos que transforman su existencia exitosa en un drama.

Acompañamos a Raquel en su viaje a través de la culpa y el remordimiento. ¿Qué secretos yacen detrás de su desgracia?

El Desafío son los Zapatos es una obra de intriga y redención, una exploración profunda de los dilemas morales y la búsqueda eterna de la luz, internándose en lo más profundo del alma humana. Una reflexión sobre la maternidad, las relaciones y los sentimientos humanos. Sumérgete en esta apasionante e intensa tragedia contemporánea y descubre los misterios que aguardan en cada página.

Liria Martinelli

AUTORA

Carmen Sogo nació en Madrid, ciudad en la que se desarrolla gran parte de su obra. Su pasión por contar historias le llevó a formarse con las escritoras Clara Obligado y Valeria Correa Fiz. Su estilo se enriquece con muy variadas lecturas y relecturas. Relatos suyos han sido incluidos en antologías como Cuentos que llevó el cartero (Fuentetaja, 1998), Cuentos para leer en el metro (Catriel, 1999), Antología de relatos originales (Jamais, 2001), Historias de amor y desamor (Trivium, 2001) y No encajas (Clara Obligado, 2020), entre otros. Ganó el Premio Getafe de relatos breves en 1998, y en 2018 recibió una mención en el concurso de relato Puente Rosario-Madrid (Editorial Baltasara, Argentina). Ha publicado cuentos en las revistas El Asombrario, Letralia y Almiar. En 2015 publicó la novela Los Owen: Lola y Carl (Casa del Libro). En 2020, el libro de relatos Una piscina en la bodega (El pez volador). En 2022, la novela Hefestia: La última ciudad civilizada (Círculo Rojo), en la que explora nuevas realidades.