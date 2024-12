JANU HUERTA PUBLICA SU PRIMER LIBRO DE CUENTOS; TAISIA LA GUERRERA VALIENTE Y OTROS CUENTOS

El novelista valenciano Janu Huerta, conocido por la profundidad psicológica de sus obras literarias, generalmente pesimistas y de un dramatismo sostenido, publica este 2024 de la mano de la editorial Círculo Rojo, una creación completamente distinta, su primera incursión en la literatura infantil.

Taisia la guerrera valiente y otros cuentos es un libro que recopila 40 cuentos cortos y 1 más largo, enfocados no tanto a niños como a preadolescentes. Una preciosa edición que contiene además, 20 fotografías de estudios de la modelo infantil Boguslavskaya Taisiya Kirillovna, realizadas para ilusionar este libro por prestigioso fotógrafo moscovita Konstantinov Artur Andreevich.

Un libro de cuentos para preadolescentes. Una obra atípica.

Las obras de Janu Huerta nunca son lo que cabría esperar, no transmiten alegría, ni esperanza, ni ganas de vivir. Tampoco este libro de cuentos es un producto habitual al que va destinado.

Taisia la guerrera valiente y otros cuentos, no es una publicación para niñas y niños pequeños, está enfocado a unas lectoras de más de 9 años que ya son capaces de seguir una trama sencilla. Este trabajo literario de Janu Huerta no tiene nada que ver con su obra para lectores adultos. Todos los cuentos transmiten un valor positivo, mezclan realidad y ficción y son rabiosamente contemporáneos: los cuentos de Huerta, anclan a los y las lectoras preadolescentes al mundo en el que viven, les hablan de cosas que entienden y pueden entender, como las redes sociales, siempre con el objetivo de que la lectura sea aprendizaje, además de entretenimiento.

Este libro de cuentos preconiza el papel de la mujer en el ámbito laboral, social y familiar, en cualquier espacio y circunstancia tradicionalmente copado por hombres, de modo que naturalmente, el adolescente, interiorice que el único camino hacia la justicia social es crecer en feminismo.

Janu Huerta, un novelista de éxito que ya ha explorado varias facetas literarias.

Huerta ha vendido desde 2018 que publicó su primera novela, algo más de 60.000 ejemplares de los 5 libros que desde entonces ha sacado al mercado. Tres de ellas novelas contemporáneas que podrían encuadrarse dentro de la épica familiar, estas serían la primera: El corazón al este, y la segunda: Besitos de pan, así como la quinta y más reciente que se publicó en 2021: Un amor tan grande, de la que ya se prepara una nueva edición. Publicó también con Círculo Rojo una novela breve de ciencia ficción: Matriarcado y una novela juvenil: No te dejaré caer.

Taisia la guerrera valiente y otros cuentos es el sexto trabajo literario del autor y el primero dedicado a niñas y niños. Ya anuncia que no será el último de este género.

Además, también está preparando un libro de relatos cortos y una nueva novela. Su sexta novela está prevista para este final de año 2024, se titulará Laxitud moral y es su novela más oscura, al adentrarse en la tenebrosamente de uno de los peores criminales que con regularidad salpican las noticias.

Nacido en 1991 en Massarrojos, un pequeño pueblo de la Huerta Norte de Valencia, publicó su primera novela a los 27 años, con 33 tiene ya 7 obras en el mercado. Pública también reseñas literarias de novela contemporánea en su web WWW.JANUHUERTA.COM y puntualmente habla en su blog de viajes y gastronomía, sus otras grandes pasiones. Janu Huerta es un novelista diferente, mordaz, culto y cuyas construcciones sintácticas de gran belleza no te dejarán indiferentes, leer a Huerta es toda una experiencia, incluso en esta, su primera obra de literatura preadolescente.