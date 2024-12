¿Cómo alquilar una casa de Mallorca a turistas? Consejos de expertos

El alquiler vacacional es altamente rentable si se gestiona bien, debido a que los turistas prefieren cada vez más alquilar viviendas en vez de hoteles, y un alquiler vacacional puede generar hasta un 150% más ingresos que el alquiler tradicional.

“¿Cómo puedo alquilar mi casa de Mallorca?” Esta es una de las preguntas que muchos propietarios se hacen cuando disponen de una vivienda vacía en Mallorca y quieren sacarle rentabilidad con su alquiler como propiedad vacacional.

Muchos propietarios en Mallorca consideran alquilar sus viviendas vacías para obtener ingresos, especialmente a través del alquiler vacacional, un mercado en alza debido a la creciente demanda de turistas que buscan alojamientos distintos a los hoteles.

Actualmente, alquilar una vivienda en Mallorca puede hacerse de dos formas:

Alquiler residencial: a largo plazo y uso permanente.

Alquiler vacacional: alquiler temporal y por temporadas turísticas.

Este artículo se explora el alquiler vacacional en Mallorca, pues puede generar hasta un 150% más ingresos que el alquiler tradicional, ofreciendo pasos básicos y consejos para hacerlo de forma exitosa.

Alquilar a turistas, ¿es rentable? Sí. El alquiler vacacional es muy rentable y, bien gestionado, puede generar altos ingresos. La demanda de viviendas turísticas ha crecido en Mallorca, y muchos turistas prefieren esta opción sobre hoteles, en especial después de la pandemia de 2020.

Se estima que alquilar vacacionalmente puede ser hasta un 150% más rentable que el alquiler a largo plazo. Sin embargo, gestionar este tipo de alquiler requiere más esfuerzo, razón por la que muchos propietarios recurren a agencias especializadas que garantizan una buena gestión y optimizan la rentabilidad.

Pasos para alquilar una vivienda en Mallorca Realizar un plan de negocio

Aunque el mercado vacacional es rentable, es recomendable hacer un cálculo de ingresos y gastos, así como definir el tipo de cliente, conocer la competencia y prever posibles problemas. Esto permite planificar de manera más efectiva los recursos necesarios.

Obtener la licencia turística

En Mallorca, alquilar una vivienda sin licencia turística es ilegal. Según la normativa local, el alquiler de estancias cortas con fines turísticos debe cumplir con requisitos específicos. Para evitar sanciones, es esencial obtener una licencia antes de alquilar la propiedad como vivienda vacacional.

Preparar la vivienda

La propiedad debe estar en condiciones óptimas para recibir a los huéspedes. Esto incluye verificar si requiere alguna reforma, si está bien amueblada y decorada, y si cumple con los estándares de calidad necesarios para atraer a turistas.

Contratar un seguro adecuado

Es obligatorio contar con un seguro de hogar y responsabilidad civil de hasta 300.000 € en caso de incidentes. También existen seguros específicos para alquileres vacacionales, que pueden ofrecer mayor cobertura en situaciones imprevistas.

Establecer el precio de alquiler

Definir el precio adecuado es clave. Un precio demasiado alto o bajo puede afectar la rentabilidad. Es importante comparar con otras viviendas similares en la zona y considerar la estacionalidad: generalmente se cobra más en temporada alta y menos en temporada baja. Realizar este análisis permite fijar un precio competitivo y que cubra los gastos operativos de la propiedad.

Gestión de la vivienda: Autogestión vs. agencia El alquiler vacacional requiere una gestión intensiva. Los propietarios deben decidir si prefieren gestionar ellos mismos la propiedad o contratar una agencia. La autogestión implica realizar las siguientes tareas:

Tener un contrato de alquiler y normas de uso.

Los propietarios deben poder hablar en diferentes idiomas.

Promocionar la vivienda en portales turísticos lo que supone un gasto de la publicación, así como pagar la comisión igual como se la pagaría a la agencia.

Documentar la gestión y atender a los huéspedes durante su estancia.

Los propietarios deberían facturar y registrar a los clientes.

Por otro lado, contratar una agencia de alquiler vacacional como Reservatum, ofrece las siguientes ventajas:

Realización de fotografías, videos (con dron).

Publicación de la propiedad en múltiples canales y plataformas (30 canales)

Facturación, gestión de reservas y clientes antes, durante y después de su estancia, gestión de las fianzas, incidencias y fidelización de los clientes de diferentes países europeos: Alemania, Suiza, Reino Unido, Francia, Italia, etc.

Personal especializado en el sector y que habla varios idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, español, holandés, etc.

Registro obligatorio de los clientes en el Ministerio del Interior.

Ayuda en la elección de seguros.

Administración de fianza y gestión de incidencias.

Marketing especializado y promoción de la propiedad para maximizar la ocupación.

Aunque contratar una agencia implica un costo, su experiencia en el mercado puede aumentar la rentabilidad de la vivienda a largo plazo.

Obligaciones fiscales Es fundamental que todos los ingresos del alquiler estén correctamente documentados y se declaren de forma adecuada para cumplir con las obligaciones fiscales. Hacienda ha implementado el modelo 179, que obliga a los portales de alquiler vacacional a reportar las viviendas que promocionan. Al no declarar ingresos, los propietarios arriesgan multas de hasta el 150% los ingresos no declarados.

El alquiler vacacional en Mallorca es una opción rentable que, con buena gestión, permite maximizar los beneficios. Para quienes deseen asesoría en cada paso del proceso, Reservatum ofrece servicios completos de gestión de alquiler vacacional a los propietarios, garantizando un alquiler exitoso y libre de preocupaciones.