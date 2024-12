La revolución de la inteligencia artificial en los negocios; entrevista exclusiva con Hermel Balcázar, líder en innovación empresarial de Aicad

La revolución de la inteligencia artificial es más que una tendencia pasajera; es un cambio de paradigma que redefinirá la forma en que se vive y se hacen negocios. Como ha destacado Hermel Balcázar en la siguiente entrevista, se inicia una nueva era donde la colaboración entre humanos y máquinas abre las puertas a innovaciones inimaginables. El futuro presenta un lienzo en blanco lleno de posibilidades, pero también exige preparación y una actitud proactiva.

Los negocios que abracen la IA con ética y estrategia no solo sobrevivirán, sino que liderarán sus respectivos sectores. Los profesionales que se formen y adapten serán los protagonistas de este cambio, aportando valor en áreas donde la inteligencia artificial aún no puede alcanzar: la creatividad, la empatía y el juicio humano.

Es esencial que, como sociedad, exista una unión para aprovechar al máximo este potencial, asegurando que el avance tecnológico vaya de la mano con el bienestar personal y el desarrollo sostenible. El mañana espera con retos y oportunidades; y depende de todos prepararse hoy para construir un futuro próspero y equitativo.

Hola, Hermel. Es un placer tenerte aquí para hablar sobre la revolución que está causando la inteligencia artificial en el mundo de los negocios.

Hermel Balcázar: Estoy encantado de poder compartir insights sobre un tema que está redefiniendo el panorama empresarial global.

Para comenzar, ¿cómo describirías el impacto actual de la inteligencia artificial en los negocios a día de hoy?

Hermel Balcázar: La inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una tendencia emergente a una realidad tangible en múltiples sectores. Su impacto es profundo y multifacético. En la actualidad, la IA está optimizando operaciones, mejorando la toma de decisiones basada en datos y personalizando experiencias para los clientes. Empresas de todos los tamaños están adoptando soluciones de IA para aumentar su eficiencia y competitividad. La capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real permite a las organizaciones anticiparse a las tendencias del mercado y responder con agilidad.

¿Cuáles consideras que son las áreas de negocio más beneficiadas por la IA?

Hermel Balcázar: La IA está generando beneficios significativos en áreas como el marketing, con segmentación y personalización avanzadas; en las finanzas, mediante la detección de fraudes y el análisis de riesgos; en la cadena de suministro, optimizando rutas y gestión de inventarios; y en el servicio al cliente, a través de chatbots y asistentes virtuales. Además, sectores como la salud están viendo mejoras en diagnósticos y tratamientos personalizados, mientras que la manufactura está adoptando la automatización inteligente para mejorar la producción.

Hablando de desafíos, ¿qué obstáculos enfrentan las empresas al implementar tecnologías de IA?

Hermel Balcázar: Uno de los principales desafíos es la falta de comprensión y conocimiento sobre cómo integrar la IA de manera efectiva. Muchas empresas carecen de personal capacitado y enfrentan resistencia al cambio cultural. Además, existen preocupaciones sobre la privacidad y la ética en el manejo de datos, así como la necesidad de una infraestructura tecnológica robusta. Superar estos obstáculos requiere una estrategia clara, inversión en formación y un enfoque en prácticas éticas y transparentes.

En cuanto a la ética, ¿cómo pueden las empresas asegurarse de que el uso de la IA sea responsable?

Hermel Balcázar: Es fundamental que las empresas adopten principios éticos desde el inicio. Esto implica garantizar la transparencia en cómo se utilizan los datos, obtener el consentimiento adecuado y proteger la privacidad de los usuarios. También es importante abordar los sesgos en los algoritmos para evitar discriminación y garantizar la equidad. Las organizaciones deben establecer políticas claras, involucrar a expertos en ética y fomentar una cultura de responsabilidad social en torno al uso de la IA.

Aicad Business School es reconocida por liderar en formación tecnológica. ¿Qué está haciendo la institución para preparar a los profesionales en este campo?

Hermel Balcázar: En Aicad, estamos comprometidos con formar a los líderes del futuro en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Ofrecemos programas educativos que combinan teoría y práctica, desarrollados en colaboración con expertos de la industria y académicos de renombre. Nuestros cursos abarcan desde fundamentos de IA hasta aplicaciones avanzadas en negocios. Además, promovemos el desarrollo de habilidades blandas, como el pensamiento crítico y la adaptabilidad, esenciales en un entorno tecnológico en constante evolución.

Desde tu perspectiva, ¿qué habilidades son cruciales para los profesionales en la era de la IA?

Hermel Balcázar: Además de las competencias técnicas en programación, análisis de datos y comprensión de algoritmos de IA, los profesionales deben desarrollar habilidades como la resolución de problemas complejos, la creatividad y la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. La inteligencia emocional y la ética profesional también son vitales. La IA no reemplazará estas habilidades humanas, sino que las complementará, permitiendo a los profesionales aportar valor añadido que las máquinas no pueden ofrecer.

¿Cómo afectará la IA al mercado laboral y qué pueden hacer los profesionales para mantenerse relevantes?

Hermel Balcázar: La IA transformará el mercado laboral, automatizando ciertas tareas pero también creando nuevas oportunidades. Los profesionales deben adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo, actualizando sus habilidades y adaptándose a nuevos roles que surgirán. Es importante que se especialicen en áreas donde la interacción humana y el pensamiento estratégico son indispensables. Al mantenerse informados sobre las tendencias tecnológicas y desarrollar una combinación de habilidades técnicas y humanas, podrán prosperar en este nuevo entorno.

¿Qué papel juegan las alianzas internacionales de Aicad en fomentar la innovación y el desarrollo en IA?

Hermel Balcázar: Nuestras alianzas internacionales son claves para mantenernos a la vanguardia. Colaboramos con instituciones y empresas líderes en tecnología alrededor del mundo, especialmente en Asia y Europa, lo que nos permite intercambiar conocimientos, acceder a las últimas investigaciones y ofrecer a nuestros estudiantes experiencias globales. Estas colaboraciones fortalecen nuestra capacidad para innovar y preparar a los profesionales para un mercado internacional cada vez más interconectado.

Mirando hacia el futuro, ¿cómo visualizas la integración de la IA en los negocios en la próxima década?

Hermel Balcázar: En la próxima década, la IA estará profundamente integrada en todos los aspectos de los negocios. Veremos una mayor personalización de productos y servicios, operaciones totalmente optimizadas y modelos de negocio innovadores impulsados por datos y análisis predictivos. La interacción entre humanos y máquinas será más fluida, con asistentes de IA colaborando en tiempo real. Las empresas que adopten la IA de manera estratégica y ética liderarán sus sectores, mientras que aquellas que no lo hagan corren el riesgo de quedarse atrás o desaparecer.

Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los empresarios y profesionales sobre la revolución de la IA?

Hermel Balcázar: No hay duda que la inteligencia artificial no es una opción, sino una necesidad para mantenerse competitivos. Es una herramienta poderosa que, si se utiliza correctamente, puede impulsar el crecimiento y la innovación. Sin embargo, es crucial abordarla con responsabilidad, invirtiendo en formación, infraestructura y prácticas éticas. Animo a todos a ver la IA como una oportunidad para transformar positivamente sus negocios y contribuir al progreso de la sociedad.

Lorena Risso

AICAD Business School, dircom@aicad.es.