Un padre, un pedagogo y una misión global: el programa que pone a Torrejón en el epicentro de la inclusión

Cuando un padre y un pedagogo cum laude se unen para transformar la sociedad, surgen proyectos como Abraza la Sonrisa, el programa televisivo que convirtió a Torrejón de Ardoz en el epicentro mundial del autismo. Con más de 1100 horas de visualización en tres días y el apoyo de asociaciones de cuatro continentes, este evento celebra la inclusión con innovación, accesibilidad y humanidad El 21 de noviembre, Abraza la Sonrisa debutó como un programa pionero que combina entretenimiento, educación y apoyo para las familias de personas neurodivergentes. La iniciativa es el resultado de la experiencia personal de Alberto Fernández, periodista y autor del libro Empresas Autistas, quien decidió crear este proyecto junto al Dr. Abraham B. Arenas, pedagogo cum laude especializado en neurodiversidad.

"Si no existen programas como Abraza la Sonrisa que normalicen la neurodiversidad, estamos apagando la voz de millones de personas. Este programa no solo entretiene, también educa e informa, algo esencial para construir una sociedad más igualitaria," expresó Fernández.

"La verdadera educación no encaja en un solo molde, sino que se despliega como un mosaico de caminos diversos y únicos. Cada niño tiene su propia forma de aprender, sus propias pasiones y sus propios desafíos. Reconocer esto es el primer paso hacia una enseñanza que trasciende las fórmulas y se convierte en una experiencia transformadora. Porque educar no es solo impartir conocimiento; es guiar, inspirar y adaptarse al viaje de cada estudiante. En ese mosaico de diversidad, es donde se encuentra la verdadera riqueza de la enseñanza y el aprendizaje," afirmó Abraham tras acabar la grabación del programa.

El evento inaugural contó con la participación especial de Mabel Katz, referente mundial del Ho'oponopono, quien destacó: "Es maravilloso que existan iniciativas como Abraza la Sonrisa. No solo entretenemos, también ayudamos a personas neurodivergentes y a sus familias, que necesitan mucho apoyo. Estoy muy agradecida de poder hacerlo a través de un formato tan transformador".

El impacto no se quedó en la sala. En sus primeras 72 horas, el programa acumuló más de 1100 horas de reproducción y superó las 5000 visualizaciones en YouTube, con decenas de comentarios positivos, más de 330 "me gusta" y un engagement digital significativo. Este éxito refuerza la importancia de iniciativas que combinen alcance, relevancia y un propósito claro.

Rubén Martínez, concejal de Bienestar Social de Torrejón, subrayó: "Es una gran responsabilidad para Torrejón ser el epicentro del autismo a nivel mundial, pero lo acogemos con orgullo. Actos como este integran formación, información y sensibilización, y hacemos un llamado a otras ciudades para que impulsen iniciativas similares porque la sociedad lo necesita".

Con el respaldo de asociaciones de cuatro continentes y una audiencia digital creciente, Abraza la Sonrisa demuestra que los medios de comunicación son esenciales para visibilizar y normalizar la neurodiversidad.

El éxito del programa refuerza la idea de que la inclusión no solo es posible, sino necesaria, y coloca a Torrejón de Ardoz como un modelo a seguir para el resto del mundo.¿Cuál será la próxima ciudad en ser el epicentro del autismo gracias a este programa?

Video del programa: https://youtu.be/i_FOKe-nOts?si=iiitNLB2eGzK3z9p