40º Guía Vinos Gourmets 2025, un regalo para la Navidad

Una completa información sobre: los mejores 4.315 vinos españoles catados a ciegas de 1.270 bodegas; 167 fiestas del vino; 216 tiendas especializadas y Mapas de España y de las Comunidades Autónomas con sus Denominaciones de Origen.

La Guía Vinos Gourmets 2025 (GVG) siguiendo su tradicional información, a lo largo de casi medio siglo, ofrece numerosas novedades, con singulares comentarios de cata utilizando un lenguaje claro, tanto para iniciados en el vino como para profesionales del sector. Esta edición, recoge las tendencias del sector, como el auge de los vinos blancos, lo que ha llevado a muchas bodegas, tradicionalmente elaboradoras de tinto, a expandirse también en denominaciones de origen dominadas por las variedades de blanco.

Otra novedad de esta Guía es la búsqueda de la identidad delterreno, con la elaboración de vinos “micro-zonificados” que reflejan las características propias de la tierra en la que crecen. Resalta la creciente calidad de los vinos españoles, mostrada en el Cuadro de Honor de los Mejores de la Guía, que relaciona aquellos vinos que han obtenido una puntuación igual o superior a 90 puntos y que este año cuenta con 2.367 referencias, lo que supone un 9% más que la anterior edición.

Los fantásticos vinos blasonados con puntos 100

El Comité de Cata, integrado por 21 profesionales enólogos, sumilleres, periodistas especializados y catadores en activo ha otorgado la máxima puntuación a los siguientes vinos:

Cirsion 2021 Bodegas Roda DOCa Rioja.

L'Ermita 2022 Álvaro Palacios DOCa Priorat.

La Faraona 2022 Descendientes de J. Palacios DO Bierzo.

Pazo Señorans Selección de Añada 2014 Pazo de Señorans DO Rías Baixas.

Poley Amontillado Convento Selección 1952 Toro Albalá DO Montilla Moriles.

Recaredo Homenatge a Josep Mata Capellades 2004 Recaredo Método Tradicional Espumoso no acogido a la DO Cava Cataluña.

Sorte O Soro 2023 Rafael Palacios DO Valdeorras.

Tradición Oloroso VORS Bodegas Tradición DO Jerez-Xérès-Sherry.

Vega Sicilia Único 2015 Bodegas Vega Sicilia DO Ribera del Duero

Pasaporte Gourmets

La GVG sigue siendo la única guía del mercado con descuentos exclusivos a aquellos lectores que compren esta edición impresa El Pasaporte Gourmets, incluido en la guía, ofrece la oportunidad de disfrutar del auge del enoturismo, como son: catas, visitas, productos, alojamientos y menús degustación en 159 bodegas y tiendas especializadas de toda España.

40º Guía Vinos Gourmets 2025 Edita: Grupo Gourmets. Periodicidad: Anual. Nº de páginas: 1.248. PVP: 22 €. Edición Especial 40 Aniversario: 50 € (GVG + estuche de regalo) www.gourmets.net/guia-vinos-gourmets.