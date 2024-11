Deducciones de I+D en Canarias; ¿Cómo beneficiarse sin estar establecido allí?

Daniel Borrachero-Economista de Grupo Carrillo explica un tema interesante para las empresas que quieren aprovechar las ventajas fiscales en España, en concreto, las relacionadas con actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) realizadas en Canarias. Si se está pensando en invertir en este ámbito, aquí se presenta un caso que puede ayudar a entender cómo funciona todo esto.

Imaginar una empresa que tiene su sede en la península y está explorando opciones para invertir en Agrupaciones de Interés Económico (AIE) ubicadas en Canarias. Estas AIE, entre otras cosas, pueden estar diseñadas para realizar proyectos de I+D+i, con la idea de que los resultados puedan ser aprovechados económicamente más adelante. La pregunta que se plantea esta empresa es: ''¿puedo beneficiarme de los superincentivos fiscales que Canarias ofrece por hacer I+D+i allí?''.

El escenario La empresa está considerando asociarse en una AIE en Canarias. Estas agrupaciones son un tipo de entidad que permite a varias empresas colaborar en proyectos económicos, en este caso, de I+D+i. La AIE desarrollará las actividades científicas y tecnológicas necesarias y será la titular de los resultados obtenidos. Al final, esos resultados se cederán o venderán, y los beneficios fiscales que se generen se imputarán a los socios, como la empresa peninsular en este caso.

Ahora bien, Canarias tiene un régimen fiscal especial recogido en la Ley 19/1994. Este régimen otorga deducciones más atractivas para actividades de I+D+i realizadas en el archipiélago, con porcentajes que son hasta un 80% superiores a los que se aplican en el resto del territorio español. Esto suena fenomenal, ¿verdad?

La gran pregunta La cuestión que planteó esta empresa a la Dirección General de Tributos fue la siguiente: ''Si yo, como empresa peninsular, invierto en una AIE en Canarias que realiza actividades de I+D+i allí, ¿puedo aplicar los porcentajes incrementados de deducción fiscal por esos proyectos?''.

La respuesta (spoiler: no todo es tan bonito) La Dirección General de Tributos ha analizado el caso en el mes de septiembre de 2024 y dio su veredicto: ''no, no puedes aprovechar esos porcentajes incrementados si no tienes tu sede o un establecimiento permanente en Canarias''.

¿Por qué? ¿Quién aplica las deducciones?

Aunque la AIE realiza las actividades de I+D+i, no tributa por el Impuesto sobre Sociedades directamente. En cambio, imputa a sus socios (como la empresa peninsular) las bases de deducción y los beneficios fiscales. Esto significa que cada socio debe incluir esas deducciones en su propia declaración de impuestos.

¿Qué pasa con los porcentajes aumentados?

Los incentivos fiscales especiales de Canarias, que permiten deducciones más altas, solo se aplican si el beneficiario tiene domicilio fiscal en Canarias o un establecimiento permanente allí. La empresa peninsular, al no cumplir este requisito, no puede acceder a estos porcentajes mejorados. Cada uno tendrá que conformarse con los porcentajes de deducción generales del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que son más bajos.

¿Por qué no basta con que las actividades se hagan en Canarias?

Aunque los proyectos de I+D+i se realicen íntegramente en el archipiélago y cumplan con todos los requisitos legales, la normativa es clara: los beneficios fiscales mejorados son para empresas con una vinculación directa al territorio, ya sea mediante residencia fiscal o un establecimiento permanente.

Lección para inversores Este caso deja claro que, si quieres aprovechar las ventajas fiscales específicas de Canarias, necesitas algo más que invertir en proyectos allí. Es crucial tener un vínculo fiscal con el territorio, ya sea estableciendo tu sede o creando una sucursal en el archipiélago.

Esto no significa que no valga la pena invertir en Canarias. Los beneficios fiscales generales siguen siendo atractivos, y colaborar con una AIE puede ser una gran oportunidad para participar en proyectos de I+D+i sin asumir toda la carga operativa. Sin embargo, es importante entender las limitaciones y planificar bien antes de lanzarse. En algunos casos, compensará establecerse allí a estos efectos.

¿Conclusión? Planificación fiscal al poder

Este caso es un buen recordatorio de que las deducciones fiscales pueden ser una herramienta poderosa, pero solo si se cumplen los requisitos. Antes de tomar decisiones importantes, consulta con asesores fiscales que ayuden a diseñar una estrategia adaptada a tus objetivos. Y se está pensando en Canarias, recordar que no basta con aprovechar su sol y playas: ¡se necesitará arraigar fiscalmente para disfrutar de los incentivos!