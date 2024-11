Conociendo a… Rafael Gandía Oltra

Con una dilatada experiencia en el ámbito del periodismo deportivo, ha cubierto eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de verano con los que tiene una idílica relación que comenzó en Barcelona 92, donde fue colaborador olímpico, continuó en Sídney 2000 y ya de forma ininterrumpida, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2021 y Paris 2024. Su trayectoria también incluye la cobertura de competiciones como el Mundial de Baloncesto, Eurobasket, campeonatos de natación, balonmano, hockey hierba, judo, triatlón y deportes de invierno.

Durante diez años, ha desempeñado el cargo de director de comunicación en la Real Federación Española de Hockey Hierba. Colaborador en destacados medios como Onda Cero, Radio Marca, revista Panenka, Las provincias, diario Marca y Plazadeportiva. Además, ha coordinado eventos deportivos, como el Torneo de Fútbol Base Villarreal Cup. Asimismo, es profesor en el Máster de Gestión Deportiva y Turismo Activo de la Universidad Politécnica de Valencia y en la Escuela Internacional de Protocolo.



El periodismo deportivo exige además de una profunda pasión por el deporte, una serie de habilidades comunicativas para transmitir la información de manera clara y atractiva. ¿Cuáles de estas habilidades considera imprescindibles para desarrollarse como un reconocido periodista deportivo? Igual te sorprende, pero considero que tener sensibilidad y empatía es fundamental. Se da por hecho que quien se dedica a una profesión como el periodismo, sabe escribir y expresarse bien. En mi caso, con los deportistas he tenido la suerte de estar en ambos lados: dentro de la federación y también en la parte externa, y la verdad es que eso te enriquece más, porque tienes una visión completa y no solo una perspectiva única.

Yo me cuido porque me gusta hacer deporte, pero, como a todos, a veces me da pereza. Aun así, alguna vez salgo a correr tardísimo, después de trabajar todo el día y lo hago porque tienes que ganarte el respeto de los deportistas. Aunque puedas tener un kilo de más, o que no estés en la mejor forma, si ven que te cuidas, es como decir: "Oye, pues es uno de los nuestros".

También hago sacrificios; los hacía en su momento cuando jugaba, y ahora los sigo haciendo. Es decir, trato de llevar un estilo de vida dentro de mis posibilidades, parecido al suyo: cumplir con horarios, no excederme con la comida o no consumir cosas que ellos tampoco podrían tomar. Esa empatía con el deportista es muy importante porque te permite entenderlos mejor, facilitando mucho la relación con ellos.

¿Cómo ha influido la llegada de las plataformas digitales y los podcasts en la forma de hacer radio deportiva hoy en día? Te voy a poner un ejemplo claro: cuando era más joven, mi abuela ya veía que me volvía loco la radio y siempre me contaba, que ella escuchaba a José Manuel Parada, no tanto por su estilo, sino por su voz espectacular, una voz muy buena para el medio. Cuando escuchas a alguien en la radio sin conocerlo, en tu cabeza idealizas su aspecto. Y el choque llegó cuando, un día, lo vio en televisión porque la radio era el lugar donde tú tenías que imaginar cómo eran las personas. Ese misterio de la radio ha cambiado completamente con las nuevas plataformas. Ahora ya es impensable no ponerle cara a alguien. Internet ha cambiado por completo todo eso.

También es cierto que, con las redes sociales, hay un punto de vender más la marca personal que la colectiva. Muchas veces, las noticias salen antes en las redes sociales personales de un periodista que en el medio que le paga. Y al final, el personaje gana más protagonismo que el propio medio. Sin embargo, a algunos medios no les molesta esa tendencia y fichan más a la gente en función del número de seguidores en redes que a profesionales con una trayectoria sólida, valorando más la visibilidad, por encima de los contactos, la experiencia o la capacidad de escribir bien.



En un entorno donde la primicia y las redes sociales irrumpen con fuerza en la sociedad actual, ¿cómo maneja la presión de la inmediatez y la necesidad de contrastar la información antes de publicarla? La verdad es que, en mi caso, lo de gestionar las cosas con inmediatez, pero contrastándolas, lo llevo bien. No soy de darle muchas vueltas a las cosas, pero es cierto que, viendo cómo mucha gente se lanza “a la piscina” demasiado rápido, y cómo eso provoca problemas, prefiero contrastar antes. No me gusta llevarme una sorpresa desagradable. Esto también tiene que ver con mi carácter. Siempre he tenido un problema con la idea de que alguien pueda decirme: "Esto lo has hecho mal".

A lo largo de mi vida —y no solo en mi carrera profesional—, intento hacerlo todo lo mejor posible, con tendencia al perfeccionismo. Por eso, aunque entiendo la necesidad de actuar rápido, por mi carácter, no me gusta que las cosas se conviertan en una bola de nieve, así que trato de gestionarlas con rapidez, pero valoro mucho hacerlo con rigor. Es una cuestión de equilibrio.

Sin ir más lejos, con el tema de la DANA, estamos viendo cómo cualquier cosa que se diga sin pensar puede tener consecuencias. Algunos lo hacen por ser los primeros en publicar, pero no miden el impacto de sus palabras. Eso me preocupa. Yo prefiero pensar en las posibles consecuencias negativas antes que en ser el primero en decir algo.



En décadas pasadas, transistor, deporte y nocturnidad fueron el coctel perfecto para una lucha sin cuartel por la audiencia ¿Cree que actualmente ha cambiado la forma de competir y la rivalidad entre comunicadores transcurre por aguas más tranquilas que antaño? Imagino que te refieres a la rivalidad entre José María García y José Ramón de la Morena. Reconozco que me crie con García, pero mi estilo comunicativo no tiene nada que ver con el suyo. Él ha sido un referente por muchas razones. Como todos, tiene cosas buenas y malas, pero al final, me quedo con lo bueno.

A García se le criticaron muchas cosas, que después otros han imitado. Si comparas a cualquiera de las estrellas radiofónicas nocturnas, quitando las dos más grandes emisoras actualmente, no veo mucha diferencia con García. Sin embargo, a él lo censuraron y lo criticaron mucho por esas mismas cosas.

De José Ramón de la Morena, no tengo un mal concepto, sobre todo en lo personal. Sé que es una persona generosa, y me consta que sigue apoyando iniciativas que benefician a los jóvenes. Pero, al final, muchos se convirtieron en un calco de lo que criticaban, y eso, te quita credibilidad; si críticas a alguien y luego haces lo mismo, pierdes coherencia. Creo que ahora el proceso es otro, o sea, las rivalidades ya no son tan expuestas, aunque los choques y los egos siguen estando ahí y continúan las “puñaladas”, aunque ahora de otra manera.

Desde un punto de vista futbolístico, esto es mucho más evidente. En deportes menos mediáticos, como el baloncesto, esa intensidad baja mucho, y hay menos conflictos y ya no digamos con el resto de deportes, donde prácticamente no se ven los roces.



La objetividad es un principio fundamental del periodismo. En su experiencia, ¿cuál considera que es el papel del periodista deportivo sobre temas controvertidos que rodean el deporte, como el racismo, el machismo o la salud mental? El panorama de los medios de comunicación ha cambiado muchísimo, en parte debido a las crisis económicas y al impacto de Internet. Antes, los medios vivían casi exclusivamente del papel, que ahora mantienen más por prestigio que por rentabilidad. Esto ha influido directamente en las prioridades y líneas editoriales, que a menudo dictan cómo se abordan ciertos temas. Lo vimos recientemente en casos como el de Jenni Hermoso, donde había una clara división de opinión entre las líneas editoriales y la perspectiva de los periodistas que trabajan directamente con el deporte femenino.

Sobre el machismo, las cosas han mejorado, especialmente en términos de mujeres en roles directivos. Sin embargo, queda un largo camino para que esa presencia sea igualitaria, sobre todo en los puestos de mayor poder dentro de las empresas de comunicación. Aunque el cambio está en marcha, aún falta consolidarlo.

En cuanto a la salud mental, creo que estamos en un momento de mayor atención hacia este tema, pero me pregunto cuánto durará. Ahora parece una tendencia, con psicólogos y psicólogas ganando relevancia, pero lo importante es que se normalice como una necesidad a largo plazo, no como una moda pasajera.

Con el racismo ocurre algo parecido: Es evidente que el racismo existe y debe combatirse, pero también creo que en España no somos un país mayoritariamente racista. Dicho esto, hay un tratamiento desigual dependiendo de los intereses mediáticos. El caso de Vinícius en Mestalla tuvo una repercusión enorme, pero casos similares, como el de un jugador del Valencia en Cádiz, apenas tuvieron eco. Esto tiene que ver con el peso mediático de los equipos.

He crecido y trabajado en entornos diversos y siempre he tratado a las personas por su valía, no por su género, raza o cualquier otra característica externa. Esa es la educación que intento inculcar también a mis hijos: todos somos iguales en lo que realmente importa.

Al final, para avanzar en estos temas, el desafío está en seguir trabajando, tanto en los medios como en la sociedad en general, hacia un trato más equitativo, y buscando siempre un enfoque más justo y humano.



Hoy en día, el fútbol acapara gran parte de la cobertura mediática deportiva, mientras que el resto de disciplinas se engloban en secciones menores. A nivel profesional, para alguien que inicia su carrera ¿cree que es mejor seguir la tendencia dominante del fútbol, o sería más enriquecedor ir cual salmón, a contracorriente y especializarse en otros deportes? El fútbol sigue dominando los medios porque es el deporte que más dinero mueve y, al final, los medios de comunicación son empresas privadas que buscan rentabilidad. Sin embargo, esto lleva a una falta de visión sobre cómo impulsar otros deportes y figuras emergentes y, no siempre comprenden que dar visibilidad a deportistas de otras disciplinas puede ser clave para que esos deportes crezcan y atraigan nuevas audiencias.

En España, parece que se va más al contenido que asegura ingresos inmediatos, en lugar de pensar en la construcción de una narrativa más diversa en torno al deporte, si bien en el ámbito polideportivo hay profesionales increíbles que hacen un trabajo excelente a pesar de que sus secciones y contenidos están condicionados por la viabilidad económica, lo que limita su alcance.

El contraste con medios como L’Équipe en Francia es muy evidente. Allí no tienen reparo en dar portadas a deportes polideportivos, incluso en días en los que el fútbol también es noticia. Y eso que PSG, es un equipo con una presencia mediática enorme, especialmente en los últimos años.

Un caso que ilustra esta dinámica es la cobertura de los Juegos Paralímpicos. La visibilidad que tienen es, en gran medida, gracias a que el Comité Paralímpico asume muchos de los gastos de los medios para cubrir el evento. Si no fuera por eso, la atención sería muchísimo menor, más allá de la cobertura de Televisión Española, que en su función de servicio público tiene la obligación y responsabilidad de hacerlo, lo que evidencia que la cobertura mediática sigue estando muy vinculada a intereses económicos, incluso en eventos tan importantes como estos.



Para ofrecer una cobertura completa y de calidad de los eventos deportivos, es esencial entrevistar a los protagonistas. Dada su experiencia como periodista en este campo, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta antes y durante la entrevista para lograr el éxito en la misma? Siempre digo que el libro de John Carlin sobre Rafa Nadal es como una Biblia para mí. Me impactó muchísimo porque Carlin logró sacar aspectos de Nadal que nadie se había atrevido a explorar en ese momento. Descubrir que alguien como Nadal, con esa imagen de fortaleza, sigue teniendo miedos me pareció fascinante. Ese tipo de profundidad es lo que intento buscar en mis entrevistas. Lo que me interesa es captar cómo es la persona realmente. Para ello, siempre trato de hacer un perfil previo, especialmente si no conozco personalmente al entrevistado.

Mi preparación, por tanto, suele ser sobre detalles personales o características que puedan desvelar algo único. Me dicen que mis entrevistas se sienten más como una charla tomando un café, y eso me encanta porque refleja lo que busco: naturalidad y conexión.

Reconozco que, si siento admiración por la persona entrevistada, necesito menos preparación porque ya parto de una base emocional y el resultado mejora muchísimo. Por ejemplo, con Carmen Martín, de balonmano, me pasa siempre. La admiro profundamente y eso se nota en nuestras entrevistas. Lo mismo me ocurre con figuras como el piragüista Paco Cubelos que no solo destaca por sus logros deportivos, sino por su forma de ser, su constancia, su ética de trabajo y su actitud de superación. Es el tipo de persona que inspira incluso a los que no comparten su deporte.

Creo que cuando tienes esa admiración o respeto, se genera una conexión única que transforma la entrevista en algo más profundo y eso es lo que siempre busco.



El auge de las carreras populares está generado un fuerte impacto en llamado turismo deportivo, ¿Cuáles cree que son los principales factores detrás de la alta demanda en este tipo de eventos? y, ¿cómo considera que Valencia está capitalizando este interés creciente para atraer más visitantes? Creo que, el auge de las carreras populares se debe en gran parte a que muchas personas encuentran en el running una forma accesible de competir y superarse. Ahora, gracias a infraestructuras o rutas en áreas urbanas, esto se ha vuelto más fácil y atractivo. Por ejemplo, en Catarroja, con su conocida "Ruta del Colesterol", o en Paiporta, donde hay recorridos perimetrales ideales para entrenar, la gente tiene espacios seguros y agradables para iniciarse.

Valencia, como ciudad, también ha sabido potenciar este fenómeno. Su clima y la orografía plana la hacen ideal para los corredores. Además, eventos como el Maratón de Valencia han sido clave para posicionarla como un referente. La entrada de Juan Roig en este ámbito fue determinante y la llevó a otro nivel. Apostó por la organización, la profesionalización y la proyección internacional, lo que la convirtió en un evento icónico. La imagen de los corredores llegando a la Ciudad de las Artes y las Ciencias sobre la pista azul es reconocida en todo el mundo, y eso no es casualidad. Cambios como ajustar fechas, mejorar recorridos y ofrecer premios atractivos han hecho que la prueba sea un sueño para muchos runners.

Este fenómeno no solo ha impulsado el deporte, sino que ha generado un impacto económico importante en Valencia. Durante el maratón, la ciudad se llena: restaurantes, hoteles, comercios... todos se benefician. La afluencia de corredores y acompañantes convierte al evento en un motor económico, algo que también justifica las apuestas fuertes por este tipo de competiciones.

Por último, no podemos olvidar el lado social. Las carreras benéficas, como las dedicadas al cáncer de pulmón o de páncreas, se han convertido en parte del tejido deportivo. Aunque es complicado encontrar fechas para incluir nuevas competiciones debido al calendario saturado, estas iniciativas fomentan el deporte y benefician a la comunidad. A nivel de salud pública, el running también juega un papel positivo: fomenta estilos de vida más activos y saludables, lo que, a largo plazo, reduce la carga sobre los sistemas sanitarios. Así que al final, todos ganamos.



Recientemente, formó parte de la organización del I Torneo Benéfico de Pádel en Fuerteventura. ¿En qué consistió dicho torneo y qué impacto pueden tener este tipo de eventos en la sensibilización social y el apoyo a comunidades vulnerables? La experiencia fue realmente especial. No solo por lo que logramos, sino por cómo conseguimos crear una pequeña familia entre todos los que participaron. La idea de organizar un torneo de pádel surgió de una conversación informal durante una cena. En ese momento parecía algo anecdótico, pero unos meses después, empezamos a concretarla.

El propósito de estos torneos va más allá de la competición. Lo realmente importante es la visibilidad y el impacto positivo que generan. La participación de figuras conocidas aporta un enorme valor, ya que su imagen y presencia ayudan a concienciar a la sociedad sobre diversas causas. En esta edición, decidimos que los beneficios, que alcanzó los 4.000 euros, fueran destinados a la asociación Paso a Paso, dedicada a la atención a personas con neurodiversidad.

El éxito de este torneo nos ha motivado a planificar la próxima edición. Nuestra idea es mantener la estructura, pero cambiando la asociación beneficiaria para diversificar el impacto positivo. Sin embargo, es fundamental que más personas conocidas y con capacidad de influencia se involucren en este tipo de iniciativas. Cada vez hay más eventos solidarios de este tipo, lo cual es alentador, pero queda camino por recorrer.

En las distancias cortas



¿Recuerda qué persona o experiencia le hizo sentir que el periodismo deportivo era su verdadera vocación? La verdad es que no te sabría decir cuál fue el detonante. Pero cuando estaba en el colegio nos solían preguntar: "¿qué quieres ser de mayor?". Y yo me acuerdo perfectamente de responder: "quiero ser periodista deportivo". No me preguntes por qué, porque no sabría decirte el motivo exacto. Años después, algún profesor que me encontraba, me decía: "Tú ya tenías mucha personalidad de pequeño". Y puede ser que fuera eso, no lo sé. Lo que sí sé es que siempre he tenido las cosas bastante claras, y desde pequeño sabía que quería esto.

Además, siempre que he conseguido algún logro profesional, me acuerdo de mi abuelo. Él siempre decía: "Este niño con el deporte... eso no le va a dar de comer". Y yo pensaba: "¿Ah, sí? Pues voy a hacer todo lo posible para demostrarte lo contrario". En cierto modo, esas palabras me sirvieron como un motor para seguir adelante. Me lo tomé como un desafío. Y, ahora miro hacia atrás y veo que esa chispa que encendió mi abuelo, me llevó a superar mis propias expectativas.

¿Cuál considera el momento más memorable que ha vivido en su carrera profesional?, ¿hay alguna exclusiva o entrevista que le haya sorprendido o impactado especialmente? Una de las exclusivas que más me ha marcado en mi carrera tuvo lugar el 25 de julio de 2012, justo el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Ese día, conseguí las páginas dobles en Marca, algo que no es nada habitual. Fue el resultado de un reportaje que había hecho en los Pirineos con la selección de hockey. Fue un día muy especial, y esas páginas, es una de las tres cosas que tengo enmarcadas en mi despacho.

A nivel de entrevistas, podría mencionar muchas, pero quizás destacaría mi relación con Carolina Marín; su cercanía hace que cada conversación con ella sea única y especial.

Otro momento significativo fue con Marcus Cooper, durante la gran polémica del proceso de selección de los integrantes del K4 500 antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese fin de semana, justo antes de la preselección, quedé con Marcus para entrevistarlo en Plaza Deportiva. Fue una charla en un momento crucial y, aunque había tensión, todo salió de manera impecable, e incluso, El País hizo una reseña de ella, lo cual es un orgullo. Fue una de esas entrevistas en las que no hizo falta ser invasivo o meter el dedo en la llaga. Marcus habló con una elegancia tremenda, y lo que dijo fue tan claro que, a buen entendedor, sobran las palabras.

Dicen que tengo cierta habilidad para resolver conflictos, y aquí quedó demostrado. Era un contexto complicado, pero conseguimos una entrevista limpia, pura, y, a la vez, contundente. No se guardó nada importante, y la repercusión que tuvo lo dice todo.



Cuando no está trabajando, ¿suele asistir a eventos deportivos como un aficionado más?, ¿Le resulta fácil disfrutar de esos momentos, sin analizarlo desde la mirada profesional que normalmente tiene? Siempre trato de aprovechar las oportunidades, incluso cuando no voy específicamente enviado por un medio. Por ejemplo, colaboro con Plazadeportiva y, si estoy en un evento que puede interesarles, se lo propongo directamente a Vicente Fuster, su director. Esa disposición me permite seguir conectado a eventos deportivos, incluso como aficionado. Este año, por ejemplo, me he vuelto a hacer socio del Valencia Basket después de muchos años, lo que demuestra lo mucho que disfruto del deporte, tanto en el ámbito profesional como personal.

Además, suelo acudir a eventos que no he cubierto como periodista para observar y aprender. Por ejemplo, asistí al VESO, un festival de deportes urbanos como el baloncesto 3x3 y el parkour, solo por la curiosidad de ver cómo se desarrollaban disciplinas nuevas. Mi enfoque es el nunca dejes de aprender. Si crees que lo sabes todo, estás destinado a quedarte atrás. Me gusta analizar cómo se organizan los eventos, fijarme en los detalles: qué funciona, qué podría mejorarse, y cómo se pueden aplicar esas lecciones en futuros proyectos.

En cuanto a momentos emotivos, uno de los más significativos fue tras la final de los Juegos Olímpicos en Paris, cuando el equipo femenino de waterpolo ganó el oro. Es un grupo con el que tengo una relación muy personal, sobre todo con jugadoras como Laura Ester y Maica García. De hecho, he llegado a verlas jugar en liga en partidos donde apenas éramos 50 personas en las gradas.

Recuerdo especialmente una entrevista con Maica García. Fue algo completamente inesperado. Yo estaba en Onda Cero, acompañando a Rafa Fernández, que era quien debía entrevistarla tras la final. Por la conexión personal que tengo con el equipo, Rafa me cedió el micrófono. Sin embargo, apenas pude completar dos preguntas antes de emocionarme y romper a llorar. Fue un momento muy humano, porque Maica no me estaba hablando como periodista, sino como a un amigo con quien ha compartido muchas experiencias.

Al principio, dudé si esa emoción era profesionalmente adecuada, pero con el tiempo me alegra que sucediera así. Esa entrevista capturó algo más que palabras; reflejó la emoción auténtica del momento. Al final, lo que conecta con la audiencia no es un ladrillo de datos, sino la naturalidad y la humanidad que transmites.



Como profesional todoterreno, se maneja tanto con el teclado como con el micrófono. ¿Hay algo que le falta por hacer en su carrera y que le gustaría desarrollar? Esto es algo que llevo ya tiempo pensando, porque cuando algo se me mete en la cabeza, no paro hasta conseguirlo. Muchas cosas que he logrado han sido simplemente porque se me han metido entre ceja y ceja, y hasta que no lo conseguí, no paré.

Fíjate, hace años tenía el deseo de estar en Roland Garros y también en Wimbledon. Y ya los viví. Así que, al final, he ido cumpliendo casi todas las metas que me he propuesto.

A nivel periodístico, creo que, el broche perfecto a mi carrera sería cubrir un Mundial de Fútbol y unos Juegos Olímpicos de Invierno. Me haría mucha ilusión y, quizá es lo que más deseo en este momento. Esas son mis dos grandes aspiraciones pendientes. Una final de Champions también sería especial, pero no tanto como estos dos eventos.

Sinceramente, lo demás creo que ya lo he hecho. He cubierto mundiales y europeos de todo tipo, y llevo ya seis Juegos Olímpicos de verano.

La canción “Me haces bien” de Drexler expresa la importancia de contar con alguien que nos aporte bienestar, alegría y consuelo. ¿Qué o quiénes le hacen sentir bien? No te sabría decir exactamente qué es lo que más me llena o qué situaciones me aportan más. Un sitio al que me gusta ir para desconectar, por ejemplo, es la playa, pero solo cuando no va el resto del mundo; si busco escuchar el mar, lo quiero escuchar sin doscientas personas a mi lado.

Estar con mis hijos, verlos contentos, que mi hijo quiera que vaya a verlo jugar al fútbol; quedar con amigos, irme con alguien a cenar y, sobre todo, tener una buena conversación. En definitiva, cosas normales.

Sobre todo, me gusta estar con personas que, además de contarme “sus películas”, me aporten y me quieran. Además, soy más de escuchar que de hablar, porque considero que se aprende más escuchando que hablando. Como la gente no suele escuchar, eso a mí me viene bien; quizá por eso intentan pasar tiempo conmigo, porque yo suelo escuchar.

Mi palabra favorita es "equilibrio"; de hecho, lo digo en mis redes, y creo que con eso se va a todos lados. Así que mientras yo esté equilibrado, no me molesta que alguien venga y me cuente sus penas; si puedo ayudarle, lo haré. Es un poco lo que estoy tratando de hacer ahora con las recientes inundaciones provocadas por la DANA en Valencia. --------------------------

Autor de las imágenes: Vicente Vidal