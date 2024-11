La empresa zaragozana Basketball Emotion gana la Palma de Oro en Cannes

Basketball Emotion ha ganado el prestigioso "Best New Retail Brand" en los MAPIC Awards 2024, superando a más de cien candidatos de toda Europa. Un galardón reconocido que premia a las marcas de retail nuevas lanzadas en los últimos tres años que demuestran excepcional originalidad, creatividad e innovación en sus conceptos, productos y experiencias para el cliente. Basketball Emotion fue elegida por su enfoque dinámico e inmersivo en el sector del retail de baloncesto Basketball Emotion, fundada en 2023, ha transformado el concepto de retail deportivo con una experiencia inmersiva que va más allá de la venta de productos. Sus tiendas ofrecen un espacio único donde los aficionados al baloncesto pueden personalizar su equipo, descubrir las últimas innovaciones en calzado y ropa deportiva, y conectar con la comunidad a través de eventos y contenido digital. Con un diseño innovador, tecnología avanzada y un enfoque en la inclusión y la sostenibilidad, Basketball Emotion ha logrado conquistar el corazón de los fanáticos, convirtiéndose en el nuevo referente para los amantes del baloncesto.

"Este premio representa un hito clave para nosotros. Es un honor ser reconocidos como el mejor nuevo retailer, especialmente al competir con tantas marcas innovadoras de todo el mundo", dijo Carlos Sánchez Broto, CEO de Sports Emotion. "Ganar este premio en MAPIC es un testimonio del increíble trabajo y visión de nuestro equipo, y subraya nuestro compromiso de revolucionar la experiencia de retail en baloncesto. Estamos emocionados de compartir este reconocimiento con todos nuestros clientes, socios y seguidores que han creído en nosotros desde el principio."

"Este premio representa el reflejo del esfuerzo y la pasión de todo el equipo que está detrás de Basketball Emotion. Nos sentimos tremendamente orgullosos de ser reconocidos entre tantas marcas innovadoras a nivel europeo. Este galardón no solo es un reconocimiento a nuestro trabajo, sino también a nuestra visión de conectar de manera única con la comunidad del baloncesto. Este es solo el comienzo y seguimos comprometidos con nuestra misión de transformar la experiencia de compra en este sector" comentó Roberto Sánchez, líder de Basketball Emotion.

Un logro único – 'El Único Ganador Español en los MAPIC Awards 2024'

Basketball Emotion se alzó con el premio a Mejor Nuevo Retailer a pesar de la fuerte competencia de finalistas como Kayanee Store Riyadh, una marca enfocada en el bienestar de las mujeres, y DJ Lab, un estudio autónomo 24/7 para DJs y creadores de contenido. Los jueces destacaron la capacidad única de Basketball Emotion para combinar el retail con la creación de comunidad y su enfoque claro en la sostenibilidad a largo plazo. Además, es la única marca española en ganar en los MAPIC de este año, lo que representa un logro significativo tanto para la marca como para España en el escenario global del retail.

Los premios MAPIC 2024 también reconocieron a otros líderes de la industria, como Kiko Milano, Five Guys JV y HUPALUPA, por su excepcional crecimiento e innovación en diversos sectores.

Esta victoria sitúa a Basketball Emotion entre las marcas más innovadoras a nivel global y reafirma su potencial para liderar el mercado de retail de baloncesto en los próximos años.

Redefiniendo el Retail de Baloncesto

La tienda insignia de la marca, ubicada en Megapark Plaza Norte, Madrid, ofrece un espacio de retail reinventado para los entusiastas del baloncesto. Combinando productos de alta calidad con experiencias interactivas, la tienda se ha convertido rápidamente en un centro para los aficionados al baloncesto. El modelo innovador sigue el éxito de su marca hermana, Fútbol Emotion, que se ha consolidado como líder en retail de fútbol en toda Europa. Con planes de expansión, Basketball Emotion está preparada para replicar el éxito de Fútbol Emotion en el ámbito del baloncesto.

Sobre los MAPIC Awards

Los MAPIC Awards son uno de los galardones más prestigiosos en la industria global del retail. Estos premios reconocen a las marcas y proyectos que destacan por su creatividad, sostenibilidad e innovación centrada en el consumidor. En 2024, más de 160 marcas compitieron en diversas categorías, lo que resalta la importancia de la victoria de Basketball Emotion como un innovador global.

Sobre Sports Emotion

Sports Emotion es un referente en el retail omnicanal de equipamiento deportivo en el sur de Europa. El grupo abarca dos verticales clave: Fútbol Emotion, fundada en 2001 en Aragón, España, que se ha consolidado como líder en la venta de equipamiento de fútbol en el sur de Europa, y Basketball Emotion, lanzada en 2023 con el objetivo de convertirse en la principal referencia en el mercado de retail de baloncesto.

Fútbol Emotion opera 24 tiendas físicas en España, Portugal e Italia, junto con una plataforma de ecommerce global que ofrece una experiencia de compra única para los entusiastas del deporte. Es conocida por sus experiencias de retail inmersivas, ofreciendo espacios dedicados a diferentes aspectos del fútbol. De manera similar, Basketball Emotion sigue este modelo, creando un espacio donde los aficionados al baloncesto puedan reunirse y explorar productos relacionados con su pasión.

Ambas marcas forman parte del Grupo Tansley, que también incluye empresas innovadoras como Guaw, Milbby, Bookish y BrandStory. que reúne a empresas enfocadas en los hobbies y estilos de vida, contribuyendo al crecimiento y expansión de Sports Emotion. Con millones de seguidores en redes sociales y una base de clientes fiel, Sports Emotion continúa liderando el sector de retail deportivo a través de la innovación, el compromiso y una profunda conexión con su audiencia.