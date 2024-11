Vitotrans, la empresa de transporte española que más crece de Europa, según Financial Times.

Vitotrans, la compañía española de transporte líder en logística integral, con sede principal en Vitoria-Gasteiz (País Vasco), ha sido incluida en el prestigioso ranking Europe's Long-Term Growth Champions 2025, que elabora el reconocido periódico británico Financial Times y la consultora internacional Statista.

Vitotrans ha sido reconocida como una de las 300 empresas europeas que más han crecido en los últimos diez años (2013-2023). En concreto, ocupa el puesto 172 en el ranking general, escalando posiciones hasta ser la 9ª empresa con mayor crecimiento dentro del sector del transporte y la logística en todo Europa.

Dentro del prestigioso grupo de empresas españolas que son incluidas en este ranking elaborado por Financial Times, el operador logístico se posiciona como la 20ª con mayor crecimiento, destacando como la 1ª empresa española dentro del sector del transporte y la logística.

Estas posiciones se traducen en una tasa de crecimiento medio anual durante los últimos diez años del 27,3% (2013-2023), o un crecimiento absoluto del 273% en el último decenio.

Este prestigioso informe reconoce el trabajo de Vitotrans. Una empresa que ha sabido destacar notablemente en un ámbito altamente competitivo, como es el sector de la logística y el transporte; y demostrando un crecimiento orgánico y constante a lo largo de los años a pesar del turbulento periodo económico de la última década, con innumerables conflictos políticos nacionales e internacionales, la crisis sanitaria del covid, el encarecimiento de las materias primas, etc. «Es un orgullo pertenecer y formar parte de este ranking de compañías que más han crecido de Europa. Compartir sitio con empresas tan importantes y reconocidas, te hace ver la importancia del reconocimiento», destaca Iván Jaúregui, CEO y fundador de Vitotrans.



¿Qué es el ranking Europe's Long-Term Growth Champions?

Desde hace años, Financial Times analiza en detalle los resultados de las empresas europeas para localizar a las que presentan un mayor crecimiento, y conjuntamente con la consultora Statista, elaboran diferentes rankings con la empresas más punteras de todo el continente. El ranking Europe's Long-Term Growth Champions aglutina a las 300 empresas que han logrado la mayor tasa de crecimiento en los últimos diez años. La publicación económica británica ha analizado la evolución de los ingresos entre 2013 y 2023 de empresas de 34 países europeos, pertenecientes a distintos sectores económicos. Para formar parte del ranking las empresas deben tener una facturación mínima de 100.000€ en 2013, y de 10 millones de euros en 2023. Las empresas incluidas en el ranking no son las más grandes, pero sí son las que han experimentado un mayor crecimiento en el último decenio.



Acerca de Vitotrans

Vitotrans es una empresa de logística y transporte internacional de mercancías, especializada en sector primario y producto fresco que comenzó su andadura en 2012. La compañía alavesa, con delegaciones en Murcia y Sevilla, se ha convertido en el partner logístico de grandes empresas de alimentación tanto para su distribución nacional como para la exportación de sus productos frescos por todo Europa; y una referencia logística en la importación de productos hortofrutícolas de todo Europa y el norte de África. Y es que desde su nacimiento, Vitotrans ha apostado por ser un referente en la logística y el transporte nacional e internacional de mercancías, especializándose en el transporte por carretera de producto fresco para el sector hortofrutícola.

Durante el 2023 la compañía ha movido más de 16.000 camiones a lo largo de todo Europa y el norte de Africa, llegando a transportar más de 450.000 toneladas.

La empresa española ha experimentado un crecimiento exponencial los últimos años e Iván Jaúregui, CEO y fundador de Vitotrans apunta al respecto: «Esto no es fruto de un buen año o un pelotazo. Hay años que hemos crecido más y años que hemos crecido menos, pero lo importante es que hemos mantenido ese crecimiento todos los años».

Durante el 2024, el crecimiento de Vitotrans ha seguido evolucionando como los años anteriores, llegando a incrementar su facturación en dos dígitos *(hasta julio). Todo parece indicar que en los próximos años, la compañía alavesa volverá a aparecer en los rankings de Financial Times, y es que, como suele decir el dicho, “no hay dos, sin tres”. En 2019, la empresa fue reconocida e incluida en otro ranking elaborado por Financial Times, destacando como una de las empresas que más rápido crecimiento habían experimentado en los últimos tres años en todo Europa.