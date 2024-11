‘Mi única familia’, de Mike Leigh, se estrena en España el 28 de febrero de 2025

‘Mi única familia (Hard Truths)’, la película número veintitrés de Mike Leigh, ha anunciado su fecha de estreno en España el 28 de febrero de 2025, distribuida por BTeam Pictures.



Producida por THE MEDIAPRO STUDIO y Thin Man Films, en asociación con Film4 y Creativity Media, la productora de la película es Georgina Lowe, y son coproductores Laura Fernández Espeso por THE MEDIAPRO STUDIO y Henry Woolley por Thin Man Films.

‘Mi única familia (Hard Truths)’, ha pasado por diversos festivales de cine internacionales, incluyendo los de Toronto, San Sebastián Nueva York y Londres, cosechando en todos ellos excelentes críticas. Su protagonista, Marianne Jean-Baptiste ha recibido el Premio a la Excelencia en la Interpretación en el Festival de Cine de Denver, y la cinta cuenta también con dos nominaciones a los Premios del Cine Independiente Británico en las categorías de Mejor Interpretación Protagonista para Marianne Jean-Baptiste, y Mejor Interpretación de Reparto para la actriz Michele Austin, así como con otras dos candidaturas en los Premios Gotham como Mejor Película Internacional y Mejor Interpretación Protagonista.

Para su regreso al cine después de seis años, Mike Leigh retorna al presente en el Londres actual y a la familia como centro de una historia no exenta de dolor, pero por la que transitan momentos de comedia y de afecto, que sirven al director para explorar temas como las relaciones familiares, el duelo y la salud mental. La película gira en torno a Pansy, encarnada por una descomunal Marianne Jean-Baptiste, una mujer para la que la vida es una lucha constante, que se relaciona con el mundo a través del enfado y la confrontación: discute con su familia, con su dentista, con su médico, con la cajera del supermercado... Su marido Curtley hace tiempo que no sabe cómo tratarla; Moses, su hijo, vive inmerso en su mundo, y sólo su hermana Chantelle parece comprenderla.

‘Mi única familia (Hard Truths)’ propicia el reencuentro entre el cineasta británico y Marianne Jean-Baptiste, tras su aparición como protagonista en ‘Secretos y Mentiras’, una de las cintas más reconocidas de la filmografía de Leigh, de la que se cumplen ahora treinta años y por la que Marianne Jean Baptiste recibió la nominación al Oscar.

También regresa al universo de Leigh la intérprete Michele Austin, que da vida a Chantelle, tras una aparición secundaria en ‘Secretos y mentiras’. ‘Mi única familia (Hard Truths)’ completa su reparto con las actuaciones de David Webber, Tuwaine Barret, Elliot Edusah, Tiwa Lade, Jonathan Livingstone, Bryony Miller, Llewella Gideon y Hiral Varsani.

La película cuenta además con gran parte del equipo habitual de Leigh tras las cámaras: el director de fotografía Dick Pope, el compositor Gary Yershon, la directora de casting Nina Gold, la diseñadora de vestuario Jacqueline Durran y la diseñadora de producción Suzie Davis, y supone la incorporación al equipo de Leigh de la editora Tania Reddin (‘This England’) y la diseñadora de maquillaje y peluquería Nora Robertson (‘Scrapper’).

«Este drama profundamente sobrio y compasivo, no exento de toques de humor» según The Guardian marca la vuelta de un cineasta considerado un maestro del cine, galardonado con la Palma de Oro del Festival de Cannes por la ya mencionada Secretos y mentiras y el León de Oro del Festival de Cine de Venecia por El secreto de Vera Drake. Mike Leigh también ha sido nominado en siete ocasiones a los Oscar y galardonado con dos premios Bafta de la Academia del Cine británico. Mi única familia está coproducida por The Mediapro Studio y Thin Man Films en asociación con Film4 y Creativity Media y se estrenará en cines españoles el 28 de febrero de la mano de BTeam Pictures.