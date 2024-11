Los cortes wolf y power bob, entre los más ‘trendies’ este invierno

Celebrities y artistas como Billie Eilish, Jennifer López o Jenna Ortega han popularizado durante todo 2024 el corte wolf en diferentes red carpets de galas y entregas de premios. Hablamos de un estilo que se adapta a todas las formas del rostro, si bien favorece mucho más a los que son ovalados o alargados, debido a que el flequillo acorta el rostro.

Power Bob by Keune Haircosmetics

En un rostro redondo, el flequillo debería ser quizás un poco más largo: “Con una buena melena y un pelo fuerte ligeramente ondulado, este corte es muy fácil trabajarlo, en mujeres con menos densidad capilar no queda tan bien por todas las capas que requiere. Aconsejo llevarlo un poco a lo loco, despeinado, ya que los cortes escalados se ven así mucho mejor. Deben notarse tanto el volumen como las capas con el flequillo bien tupido, y a la hora de secarlo en casa, siempre con la cabeza hacia abajo, usando cera o espuma para una mayor textura, algo que también se consigue en salón cortando a navaja” – nos comenta Rocío Lucas, responsable de peluquería en el salónTwenty NLB Retiro.

Un corte que requiere muchos más cuidados es el Power Bob, que también estará muy de moda este invierno como ya lo estuvo el pasado. Queda bien en todo tipo de rostros y cabellos, aunque menos en los más rizados, también por una cuestión de excesivo mantenimiento: “Es bastante cómodo de llevar pero si tienes la cara demasiado redonda, es probable que no sea tu tipo de corte. Para estilizar un poco, mejor si se peina con la raya en medio. También, si tienes la mandíbula cuadrada o cara alargada, el power bob ayuda a disimular estas facciones, es sencillo a la hora de peinar y entre los productos que aconsejo usar, estarían un sérum para el brillo y un protector térmico antes de la plancha” – nos cuenta Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral.