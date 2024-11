Ley de la Abundancia y manifestación; el enfoque único de Valeria Sayas para el éxito

En un mundo donde las personas buscan cada vez más herramientas para transformar sus vidas, conceptos como la manifestación y la Ley de la Abundancia han ganado relevancia como claves para alcanzar bienestar y éxito personal. Valeria Sayas, reconocida mentora en manifestación, referente número 1 en manifestación, ha guiado a más de 12000 mujeres de todo el mundo a conectar con su poder interior y manifestar cualquier sueño. A través de su innovador método, el ‘Triángulo de la Manifestación’, Valeria combina trabajo energético, reprogramación mental y principios del campo cuántico para ofrecer una guía integral hacia una vida plena y abundante.

¿Qué es para usted la manifestación y cómo se conecta con la Ley de la Abundancia en la vida diaria?

A nivel teórico, la manifestación es recibir en el plano aquello que ya has recibido en tu mente.

Pero más allá de eso, la manifestación es una herramienta de empoderamiento brutal. Es un estilo de vida, es vivir conectada contigo misma, ser soberana y protagonista de tu vida. A nivel cuántico, vivimos en diferentes dimensiones. Mi forma de conectar cada día es integrando tanto la realidad 3d, como la 4d (mentalidad) y 5d (energía).

¿Cómo surgió su interés en la manifestación y qué la llevó a crear un servicio de mentoría especializado en este ámbito?

Durante muchos años, mi vida dependió de lo que otros opinaban que era lo correcto. Vivía la vida que habían programado para mí, una que estaba muy alejada de la que yo anhelaba.

Me avergonzaba de mí misma y sentía que yo no era suficiente.

Además, solía olvidar mis necesidades para priorizar a los demás. Hasta que toqué fondo, una ruptura me dejó devastada, con el amor propio y la autoestima destrozados.

En ese momento la manifestación llego y salvó mi vida. Fue como si alguien encendiera una luz en un túnel oscuro.

Finalmente vi la salida.

Descubrí que podía ser una prioridad para mí, cuidarme y quererme, así mi vida se transformó profundamente. También descubrí que podía crear mi propia realidad.

Me di cuenta de que había técnicas para hacerlo, y mi vida empezó a sonar así: quería algo, y lo manifestaba, quería otra cosa, la manifestaba también.

Lo que sentí entonces fue alivio, admiración por mí misma, orgullo infinito por haberlo logrado, plenitud y abundancia. Entendí que había otra forma de vivir, una lejos del sufrimiento.

Entonces me pregunté, ¿por qué no llevar a otros a vivir bajo este nuevo paradigma?

Y lo hice, le di un sentido a mi dolor ayudando a otras personas a entender que se puede, llevándolas a construir una vida a su medida, a la altura de sus sueños... y hacerlo a través de una visión de sí mismas invencible.

En este punto reflexioné:

¿Por qué ayudar solo a unos cientos pudiendo ayudar a miles, a millones de personas?

Ahí me di cuenta de que yo sola no podía.

Fue así como decidí formar a otras como mentoras con el objetivo de democratizar el mundo de la manifestación.

¿Qué tipo de personas acuden a su mentoría y qué buscan lograr mediante su método?

Habitualmente son mujeres que nunca se han priorizado, que no invierten en sí mismas y que suelen cuidar de todos menos de ellas. Están en un punto de la vida en el que se sienten perdidas, tristes, vacías e inseguras de sí mismas.

A través del método se encuentran a sí mismas y su valor. Entran en contacto con el placer de ser ellas mismas y recuperan su poder personal, qué, combinado con el “Triángulo de la manifestación” las lleva a manifestar cualquier cosa que se propongan.

Su método se basa en el ‘Triángulo de la Manifestación’. ¿Podría explicarnos en qué consiste y cómo funciona?

El triángulo es geometría sagrada, y siempre representa un portal de transformación.

También es la forma más sólida de la naturaleza, es por ello, que la manifestación sólida, esa que garantiza resultados, se asienta sobre un triángulo, y es sobre sus tres vértices sobre los que hay que trabajar para manifestar.

Estos vértices son: Mente, acción y vibración.

¿Qué resultados suelen experimentar sus clientes?

¡Los resultados de mis clientes son tan variados como sus sueños!

La primera manifestación es personal. Primero se manifiestan a sí mismos, su esencia, su autenticidad, amar lo que son (sus luces, y también sus sombras), su poder personal y detrás viene todo lo demás: dinero, amor, salud, relaciones, viajes, un nuevo trabajo, libertad financiera u horaria, embarazos...

¿Cómo define el papel del trabajo energético, la mente subconsciente y el campo cuántico en el proceso de manifestación?

El papel del trabajo energético, la mente subconsciente y el campo cuántico en el proceso de manifestación se puede entender como una interacción profunda entre la vibración personal, las creencias internas y las posibilidades infinitas del universo.

A través del trabajo energético limpiamos las memorias celulares, los votos de pobreza, de escasez, dolor que las personas portan y que no son suyos, sino de sus ancestros.

El resultado de trabajar este vértice es la alineación y gestión de la vibración personal, que incluye las emociones, pensamientos y la energía que se proyecta al Universo.

Su papel en la manifestación es fundamental:

Todo en el Universo tiene una frecuencia vibratoria, y el trabajo energético permite que tu frecuencia se alinee con aquello que deseas atraer.

La mente subconsciente es la parte de tu mente que almacena creencias, patrones y experiencias que funcionan de manera automática.

Si tu subconsciente esconde ideas como "no merezco abundancia", saboteará cualquier intento de manifestación. De ahí la importancia de reprogramar tu mente para a transformar esas creencias y que tu subconsciente respalde tus deseos.

Además, la mente es el puente entre intención y acción: Cuando tu mente subconsciente está alineada, tus pensamientos, emociones y comportamientos trabajan en sinergia para manifestar lo que deseas.

Y por último, el campo cuántico.

Es un espacio energético infinito donde todas las posibilidades coexisten. Es el 5d. Y nos comunicamos con él por ejemplo a través de la

ley de la atracción: Tus pensamientos e intenciones son señales que envías al campo cuántico. Este responde atrayendo experiencias que coincidan con tu vibración.

Manifestamos a través de colapsar una de las: Según la física cuántica, al enfocar tu atención e intención en un resultado deseado, colapsas ese potencial en tu realidad física.

Y además aporta unidad con el Universo: Al comprender que todo está interconectado, te vuelves consciente de que tienes el poder de influir en tu vida al trabajar con el campo cuántico, no desde la separación, sino desde la unión.

Cuando trabajas de manera consciente en estos tres niveles, logras manifestar desde un lugar de coherencia interna y conexión universal. Es ahí donde se produce la verdadera magia.

El enfoque de Valeria Sayas, centrado en la manifestación y la Ley de la Abundancia, está marcando un antes y un después en la vida de quienes confían en su mentoría. Su dedicación a empoderar a las mujeres y su capacidad para integrar conceptos profundos de forma práctica han consolidado su posición como referente en el ámbito del desarrollo personal. Con su mensaje de que cada persona tiene el poder de transformar su realidad, Valeria continúa inspirando a miles a tomar las riendas de su destino y construir una vida alineada con sus más grandes sueños.