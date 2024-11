Del encanto rural al brindis perfecto; 7 destinos para una escapada express en Navidad

Cada vez son más los que guardan unos días libres en esta época del año. Las vacaciones navideñas son la excusa perfecta para descubrir nuevos rincones y despedir 2024 en lugares diferentes y sorprendentes. Estos son algunos de los destinos que nadie debería perderse para arrancar 2025 de la mejor forma posible.

Llerena siempre encandila

Si hay un lugar idílico en Extremadura donde disfrutar de la tranquilidad, una cuidada gastronomía, gente cercana y afable y un casco histórico maravilloso, Llerena es el destino. Esta localidad de la provincia de Badajoz tiene un sinfín de propuestas para vivir unas navidades de ensueño. Su bello patrimonio histórico y religioso, sus productos gastronómicos y los espacios naturales que rodean al pueblo, son sin duda grandes atractivos para descubrir ‘la pequeña Atenas de Extremadura’.

La comarca de Liébana, tesoro de Cantabria

Esta Comunidad Autónoma rezuma verde por los cuatro costados. También reúne pueblos salidos de un cuento, con calles empedradas, entornos silenciosos donde los vecinos reciben a los visitantes con los brazos abiertos y la cocina es sencillamente espectacular. Si hay un territorio que sintetice a la perfección lo descrito, ese es la comarca de Liébana. Sus siete pueblos son la mejor muestra de que hay que reservarse un determinado espacio de tiempo para recorrer esta tierra despacio, saboreando cada momento y disfrutando de los Picos de Europa.

Torrelodones, el gran desconocido de Madrid

Si bien es cierto que la Comunidad de Madrid tiene pueblos verdaderamente preciosos para recorrer en estas fechas, hay en Torrelodones ciertos atractivos que lo convierten en un imprescindible. El primero de ellos es su impresionante oferta gastronómica, con algunos de los restaurantes más reconocidos por los comensales. Después está su atalaya, su Fuente de El Caño, el Palacio del Canto del Pico, o la presa de El Gasco. Un entorno natural sorprendente para un gran desconocido de la Comunidad de Madrid.

Baena, navidades a la andaluza

Situada en pleno centro de Andalucía, Baena es mucho más que un destino turístico; es una experiencia que sumerge a los visitantes en una atmósfera de tradición, historia y naturaleza. Este municipio, rodeado de olivos centenarios, dibuja un paisaje difícil de olvidar. Un lugar donde el legado cultural sigue vivo en cada rincón de sus empedradas calles, y donde la tradición está presente siempre. Sus belenes y su atmósfera navideña cautivan al instante.

Rioja Alavesa, donde brindar por el próximo año con el mejor vino

Esta comarca al sur de Euskadi tiene una peculiaridad, y es que es irremediablemente cautivadora. No solo por su grandísimo valor enoturístico, sino por sus rutas de naturaleza, sus miradores, su patrimonio arqueológico y su deliciosa gastronomía, donde, claro está, el vino es inamovible. Todo el que viene, repite sin duda.

Teruel, la provincia de las sorpresas infinitas

No es que Teruel no exista, es que está por descubrir. De norte a sur, esta provincia es como un cofre del tesoro repleto de pueblos preciosos, de espacios naturales que quitan el hipo, un legado histórico milenario y una gastronomía que empieza a ser tenida en cuenta en nuestro país. Una buena chimenea en una casita rural en uno de los pueblos más bonitos de España, tras un largo día de experiencias y rincones mágicos, es el broche de oro perfecto para estas navidades.

Peregrinos por Navidad descubriendo el Camino de Santiago Francés

No es nada disparatado pensar en esta época del año para alejarse de todo lo mundano y vivir una experiencia edificante. Esta ruta xacobea lleva a los caminantes a descubrir pueblos de El Bierzo y Galicia que parecen haberse detenido en el tiempo. Lugares donde viven por y para el Camino, gentes hospitalarias dispuestas a dar a conocer sus hogares. Cada etapa, cada paso, cada rincón es un renglón más en un libro de viajes que no deja de escribirse y mucho menos en Navidad.