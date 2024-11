​Muy mal resultado para Bela y Libaak: caída en primera ronda ante una dupla de previas

La jornada de martes en el Major de México cerró la primera ronda de cuadro final en el apartado masculino con varios debuts relevantes y de suerte dispar; por un lado el de ‘Sanyo’ Gutiérrez y José Antonio Gª Diestro y por otro el de Fernando Belasteguín y Tino Libaak.



La nota negativa del día la pusieron Leo Augsburger y Álex Chozas, quienes no comparecieron en pista por indisposición de este último.

En la Pista Caliente el duelo de la familia Gutiérrez se lo llevo ‘Sanyo’ ante Agustín Gutiérrez. El argentino y el extremeño, haciendo gala de su experiencia, rompieron en momento claves en ambos sets ante Gutiérrez y José Rico; en el primer set fue en el noveno juego para cerrarlo con esa ventaja (6-4), y el segundo set estuvo tan igualado como el anterior pero volvieron a quebrar en el noveno (6-4).

La Pista GrandStand fue testigo del acceso a los dieciseisavos de final de Aris Patiniotis y Jesús Moya. La pareja italo-española venció por 6-3 y 6-4 a Fede Mouriño y Marc Quílez, siendo suficiente en ambos sets un solo quiebre.

Otra nota negativa del día la pusieron Fernando Belasteguín y Tino Libaak, sorprendidos por una pareja más rodada que llegaba de la ronda anterior, Agustín Torre y Guillermo Arnaldos. Un duelo de fuerza y bastante igualdad que únicamente cayó con claridad en favor de una pareja en el segundo set.

En el primero tuvieron que recurrir al desempate para que, en este caso Arnaldos y Torre, se pusieran por delante (6-7). Acto seguido, la maquinaria argentina de Bela y Libaak se puso en marcha y destrozó por completo la defensa de sus oponentes , siendo dominadores absolutos sobre la pista (6-0). Sin embargo, no sería suficiente para minar la moral de Guillermo y Agustín, pues en el tercero salieron con fuerzas renovadas y no dejaron de golpear hasta obtener el break que les abría las puertas de los octavos de final (6-7, 6-0 y 4-6) dejando fuera a los cabezas de serie número 11.

La Pista Skechers tuvo como primera pareja que accedió a los dieciseisavos a Pablo García y Arnau Ayats, que vencieron cómodamente a Mario Del Castillo e Ignacio Vilariño. Dos pegadores natos como Pablo y Arnau se movieron como pez en el agua y dominaron todo el partido (6-2 y 6-4).

Otro partido interesante de ver fue el que enfrentó a Pablo Lijó y Gonzalo Rubio ante dos grandes pegadores como Álex Ruiz y Álex Arroyo, quienes llegaban casi sin tiempo de digerir su victoria en el FIP Platinum y tenían que entrar otra vez a pista. Con las condiciones bastante a su favor (si bien Lijó y Rubio son dos que por alto van también muy bien) el partido olía a que la efectividad con los remates y el poner globos profundos para evitarlos iba a ser clave.

Al final, en dos parciales ajustados, Ruiz y Arroyo se llevaron el triunfo merced a un 4-6 y 5-7.

El resto de la sesión de 1/16 concluyó con estos registros: Enrique Sánchez – Javier Valdés vs. Mario Ortega – Andrés Fernández Lancha (6-3 y 6-4) Johan Bergeon – Bastien Blanque vs. Nacho Sager – Salva Oria (6-7 y 3-6) Guillermo Collado – Javi Martínez vs. Enrique Goenaga – Teo Zapata (4-6 y 4-6) Juan Cruz Belluati – Luis Hernández vs. Iván Ramírez – ‘Tonet’ Sans (2-6 y 6-7) Víctor Ruiz – Javi Ruiz vs. Juanlu Esbrí – ‘Xisco’ Gil (6-7 y 6-7) José David Sánchez – Pedro Araújo vs. Juan Pablo Castillo – José Pablo Padilla (Ll) (6-2 y 6-3)