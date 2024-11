Lugares populares para visitar en Argentina

Foto de Carolyn (Pexels)

Argentina es un país con destinos turísticos muy populares debido a su belleza y su gran riqueza, posee grandes atracciones turísticas para los amantes de las maravillas naturales.

Su inmenso territorio ofrece una gran diversidad de lugares para visitar, y descubrir una tierra repleta de encantos, donde se puede disfrutar no solo de sus bellos paisajes, sino interactuar con sus costumbres, su cultura, o su gastronomía que es reconocida a nivel internacional.

Argentina es el segundo país más visitado de toda Latinoamérica, elegido por los distintos paisajes que ofrece, desde las más elevadas cumbres de lo Andes hasta grandes ríos con extensas playas o desde la selva tropical al norte hasta encontrarse con los valles, glaciares, lagos y los fríos bosques de la Patagonia Andina.

A continuación vamos a descubrir el encanto y la belleza de los lugares más populares para visitar en Argentina. Haremos un viaje de norte a sur de este país tan atractivo.

Comenzamos el viaje

Salimos desde el paisaje multicolor de las montañas del norte en las provincias de Salta y Jujuy donde los paisajes áridos y fríos hacen contraste en toda la zona que recorre el ‘Tren de las nubes’, un servicio ferroviario turístico de Argentina que está ubicado en el tramo que une San Antonio de los Cobres con el viaducto La Polvorilla sobre la Cordillera de los Andes.

En esta zona encontramos «La Quebrada de Humahuaca», precisamente en la provincia de Jujuy, un valle andino, ubicado a más de 2000m de altura, cavado por el río Grande y rodeado por altas cadenas montañosas. Los pequeños pueblos del lugar conservan sus tradiciones culturales.

Desde el Puerto de Iguazú en la provincia de Misiones en la frontera con Brasil encontramos las ‘Cataratas del Iguazú’, una de las maravillas más imponentes que invita a recorrer la selva subtropical a través de las pasarelas hasta llegar a un salto de 80 metros del alto y 150 de ancho, La ‘Garganta del Diablo’. Sus aguas están en su mayor esplendor en diciembre y enero.

Otros lugares populares elegidos por los turistas son las ‘Sierras de Córdoba’, un lugar para descansar y pasear disfrutando la frescura de sus arroyos.

Los apasionados por el mar y las playas han hecho popular lugares en la Costa Atlántica, como Mar Azul, un paraíso de playas vírgenes, Valeria del Mar, una playa con arena única, Pinamar con playas increíbles para vacacionar, Mar del Plata, una de las mejores playas de Argentina y muchos lugares más que regalan el sonido de las olas y el aroma fresco y natural del mar.

Capital de Argentina

Buenos Aires, un punto de entrada al país, una ciudad atrapante con muchas propuestas: vida nocturna, actividades culturales y paseos por lugares como teatros, Recoleta o Puerto Madero.

No hay viajero que no sea tentado por lo pintoresco de «La Boca», un barrio del sur de Buenos Aires, un lugar muy buscado por los turistas por sus casas multicolores, y los antiguos conventillos, donde vivían varias familias que compartían el lugar. Actualmente funcionan como museos o galerías de arte.

En este barrio se encuentra ‘La Bombonera’, uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo, donde juega Boca Juniors. Durante los partidos se vive un folklore único. Se dice que las tribunas tiemblan y aún la tierra late por el fervor de la hinchada ‘Xeneize’ durante los partidos.

El centro social y político de la capital de Argentina es la ‘Plaza de Mayo’, la cual está rodeada por la Casa Rosada (casa de Gobierno actual) y el Cabildo, la antigua casa de gobierno, hoy museo histórico y la Catedral.

Llegamos a la Patagonia

Una de las regiones más visitadas en Argentina. Entre todos sus lugares de destino más populares encontramos ‘El Calafate y sus glaciares’. Un punto clave para visitar el «Parque Nacional de los Glaciares». La imponente imágen del ‘Glaciar Perito Moreno’ es una de las clásicas postales que viajan por el mundo revelando la belleza de la gran estrella del Parque.

Otro destino turístico es La Patagonia, en Bariloche, una ciudad a orillas del Lago Nahuel Huapi, rodeada de montañas, y bosques. Es un clásico para los apasionados por la nieve y los centros de esquí.

En todas las estaciones del año, Bariloche brinda su esplendor a través de visitas a lugares icónicos como el «Hotel Llao Llao», ‘Puerto Pañuelo’, los ‘Bosque de Arrayanes’, o hacer montañismo en el ‘Cerro López’ o el ‘Cerro Catedral’. Si la idea es tener una imponente vista panorámica no dejes de subir hasta lo más alto del ‘Cerro Campanario’.

«Puerto Madryn»es uno de los mejores lugares del mundo para ver gigantes de mar, específicamente la ballena franca austral que todos los años viene desde la Antártida a refugiarse en este rincón de la Patagonia para reproducirse y dar a luz.

Llegamos a la ciudad que tiene al final de la Ruta 3, en la Bahía Lapataia el «Cartel del fin del mundo», ‘Ushuaia’, la ciudad más austral del continente, en Tierra del Fuego, un lugar donde termina nuestro viaje y para otros comienza allí la aventura de conectar este lugar con Alaska recorriendo la Ruta Panamericana.