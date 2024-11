El cambio climático incentiva los cultivos "indoor": eficiencia y control

La crisis climática es una realidad irrebatible que exige al conjunto de la raza humana modificar en la medida de lo posible sus hábitos tanto de producción como de consumo. El sector industrial es especialmente responsable en esta transformación del modo de hacer las cosas, habiendo de encontrar métodos sostenibles que reduzcan su impacto sobre el medio ambiente. En este orden de ideas, el sector de la agricultura ya ha evidenciado su salto hacia políticas de carácter ecológico y el cultivo indoor es un ejemplo perfecto de ello. Un método que no resta calidad a las frutas y verduras, pero sí suma compromiso para con el cuidado del planeta en el que todos vivimos.

Técnicas comunes de cultivos indoor

El cultivo indoor es aquel que se lleva a cabo en espacios cerrados, bien sean pequeñas carpas o grandes instalaciones destinadas a la agricultura. Para el desarrollo de esta técnica ha sido necesario cierto progreso en materia tecnológica, ya que es fundamental emplear equipos como los ventiladores, los deshumidificadores o los kits de iluminacion para el cultivo indoor. Un sistema que aboga por la sostenibilidad y que se ha perfeccionado durante décadas hasta derivar en estas dos metodologías de primer nivel.

Hidroponía. Este sistema se basa en el cultivo de plantas en soluciones acuosas que se enriquecen con nutrientes esenciales. De este modo, se reduce el consumo del agua, el riesgo de enfermedades o el uso de pesticidas.

Así pues, con independencia de si hablamos de los cultivos hidropónicos o aeropónicos, encontramos una nueva solución para producir alimentos de alta calidad. No importa si son frutas o verduras: cada vez más agricultores se pasan a estos métodos para optimizar las políticas ecológicas de sus plantaciones.

Beneficios del cultivo indoor

El cultivo indoor ya se ha establecido como un elemento clave en la lucha contra el cambio climático y esto trae consigo múltiples beneficios. Una serie de ventajas que te dejamos a continuación y que evidencian una realidad irrebatible: las políticas sostenibles son positivas tanto para el planeta como para las personas que las llevan a cabo.

Reducción de los costes. Un menor uso de recursos como el agua, los pesticidas o los nutrientes, implica una reducción de los costes. Por lo que pasarse a las prácticas ecológicas repercute positivamente en el bolsillo de los agricultores.

Sostenibilidad. El beneficio más importante de todos. Menos consumo de agua, menos pesticidas y mejores resultados: una serie de elementos que ya son la piedra angular de la mitigación del impacto medioambiental que produce la industria agrónoma sobre el planeta.

La importancia de la iluminación LED indoor

Para que todos los beneficios planteados efectivamente se materialicen en los cultivos indoor, los agricultores deben equiparse de manera competitiva con los utensilios más destacados del mercado. Si bien es cierto que los reguladores de temperatura y de humedad son importantes, el eje de estos cultivos reside en la iluminación. A fin de cuentas, las plantas no tendrán acceso a la luz del sol y es fundamental encontrar soluciones que solventen esta carencia.

Con el uso de los mejores componentes de iluminación, se potencia el crecimiento de las plantas para generar cultivos de calidad y sostenibles incluso en regiones con condiciones climáticas adversas. En estos kits encontramos dispositivos como las bombillas, bien sean HPS, MH o LEC, los reflectores, para una distribución uniforme de la luz, y los balastros, que equilibran la corriente eléctrica en pro de la seguridad de las instalaciones. Unos sistemas fáciles de instalar que, tanto para profesionales como amateurs, se pueden adquirir en las mejores tiendas de la industria.