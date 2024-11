Pixelarte, estudio referencia del diseño gráfico a nivel nacional, lanza nueva web

Pixelarte es un estudio de diseño gráfico en Valencia, con una trayectoria de 20 años en la creación de marcas memorables. Su equipo multidisciplinar se especializa en identidad corporativa, diseño web, packaging, ilustración y comunicación, ofreciendo soluciones creativas y estratégicas a empresas de diversos sectores. Para conocer más sobre su historia, servicios y visión, a continuación es posible acceder a una entrevista con Jorge Timoteo, fundador, CEO y director creativo de esta empresa.

¿Cómo y cuándo se fundó Pixelarte? ¿Qué motivaciones llevaron a la creación del estudio?

Pixelarte nació en 2004, fruto de mi inquietud por crear algo propio tras años trabajando en diferentes agencias y estudios de diseño. En ese momento, sentía que había una oportunidad para ofrecer soluciones de diseño que no solo fueran estéticamente atractivas, sino que también ayudaran a las marcas a conectar realmente con sus audiencias. Esa motivación, junto con la pasión por el diseño, fue lo que dio origen al estudio.

¿Qué tipo de servicios ofrece Pixelarte en el ámbito del diseño gráfico?

En Pixelarte nos gusta definirnos como un estudio creativo, impulsado por la estrategia, la cultura visual y la innovación. Estamos especializados en las diferentes áreas del diseño gráfico y el branding, siempre con una visión estratégica. Ofrecemos servicios que abarcan desde la creación de identidades visuales, diseño editorial y packaging, hasta diseño web y estrategias de comunicación. Nuestro objetivo siempre ha sido construir marcas sólidas y funcionales que logren destacar en su sector.

Cada proyecto lo tratamos como una oportunidad para combinar creatividad y estrategia, asegurándonos de que nuestros diseños cuenten historias y conecten con el público de nuestros clientes. ¡Eso es lo que funciona!

¿Podría mencionar algunos proyectos destacados en los que han trabajado?

A lo largo de estos 20 años, hemos trabajado en proyectos muy variados que nos han marcado como estudio y, en muchos casos, han sido un punto de inflexión para nuestros clientes. Por ejemplo, hemos colaborado en campañas de comunicación para administraciones públicas como la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia o la Comunidad de Madrid. También hemos desarrollado identidades visuales para empresas que buscaban diferenciarse en mercados altamente competitivos.

Entre los proyectos más destacados, recuerdo el desarrollo del branding para The Fitzgerald en 2013, cuando todavía era una idea en la cabeza de sus fundadores, los hermanos Gelabert. También hemos realizado el rebranding de empresas reconocidas como Pinturas La Pajarita, el fabricante de conos de helado Dicar o Hofmann, además de trabajar para marcas como Mustang, las bodegas Vicente Gandía o la multinacional china Hisense. Cada proyecto nos ha aportado algo único, y eso se refleja en nuestro crecimiento y en la diversidad de nuestro porfolio.

¿Qué sectores o tipos de empresas suelen ser sus clientes habituales?

Trabajamos con clientes de todos los tamaños y sectores, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones e instituciones públicas. Esta variedad nos enriquece como equipo, ya que cada sector plantea retos diferentes que nos permiten seguir creciendo y aprendiendo.

¿Cómo está conformado el equipo de Pixelarte y qué especializaciones poseen? ¿Qué importancia tiene la colaboración multidisciplinar en sus proyectos?

En Pixelarte somos un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales especializados en diseño gráfico, ilustración, fotografía y comunicación. Cada miembro del equipo aporta una visión única, lo que enriquece nuestro proceso creativo. Trabajamos en conjunto en cada proyecto porque creemos firmemente que la colaboración desde distintas perspectivas nos permite encontrar soluciones más completas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

¿A qué tipo de clientes suelen brindar sus servicios?

Ofrecemos nuestros servicios a una amplia gama de clientes y sectores. Desde empresas que están construyendo su identidad desde cero hasta compañías consolidadas que buscan renovar su imagen o instituciones públicas que necesitan campañas de comunicación efectivas. Nos adaptamos a cada cliente porque entendemos que cada uno tiene necesidades y objetivos únicos.

Nuestros clientes suelen destacar en sus respectivos campos, ofreciendo productos o servicios de alta calidad. Sin embargo, el problema que muchas veces nos plantean es que su imagen o comunicación no está a la altura de esa calidad, y ahí es donde entramos nosotros para ayudarles a conectar con su audiencia de forma efectiva.

¿Operan principalmente en Valencia o tienen alcance a nivel nacional o internacional?

Aunque nuestra base está en Valencia, trabajamos a nivel nacional e internacional. Hemos tenido la suerte de colaborar con clientes en toda España y en países de Europa, Latinoamérica o Estados Unidos. Este alcance nos ha permitido desarrollar una visión global y adaptarnos a diferentes mercados y culturas. Para nosotros, lo más importante es conectar con el cliente y entender su visión, independientemente de dónde se encuentre.

¿Cómo se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente o proyecto? ¿Ofrecen servicios personalizados según el tipo de empresa o sector?

Cada proyecto comienza con una fase de escucha y análisis. A partir de ahí, marcamos una estrategia y definimos los objetivos a cumplir. Entendemos que cada marca es única, y nuestros diseños deben reflejar esa singularidad. Por eso, adaptamos nuestras soluciones al tipo de empresa, sector y público objetivo. Este enfoque personalizado nos permite crear proyectos que realmente conectan con las audiencias y cumplen con los objetivos establecidos.

¿Incorporan nuevas tecnologías o tendencias en el ámbito del diseño gráfico?

Sí, siempre estamos explorando e incorporando nuevas tecnologías y tendencias en nuestro trabajo. Desde herramientas de diseño digital hasta la implementación de inteligencia artificial, que en el último año ha tenido un impacto significativo en nuestro estudio. Estas innovaciones nos han permitido desarrollar proyectos que hace unos años eran impensables, lo que nos motiva a seguir evolucionando.

¿Qué visión tienen para el futuro del estudio en el sector del diseño gráfico?

Mi visión para el futuro de Pixelarte es seguir creciendo y consolidándonos como un referente en diseño gráfico y branding, tanto a nivel nacional como internacional. Queremos trabajar en proyectos que nos desafíen e inspiren, manteniendo siempre nuestra pasión por el diseño y nuestro compromiso con la calidad. Este 2024, al cumplir 20 años, es un momento de celebración, pero también de mirar hacia adelante y seguir evolucionando junto a nuestros clientes.

Pixelarte destaca por su compromiso con la excelencia y la creatividad, ofreciendo soluciones integrales y personalizadas en el ámbito del diseño gráfico. La vasta experiencia y dedicación de este estudio de diseño gráfico en Valencia, han consolidado su reputación como referente en el sector, garantizando que cada proyecto se convierta en una experiencia única y exitosa para sus clientes.