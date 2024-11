Siete consejos para implementar una campaña de email marketing que debes conocer

En un entorno cada vez más digitalizado, el correo electrónico continúa siendo una poderosa herramienta para comunicarse con la audiencia objetivo, motivo por el cual las campañas de email marketing son infalibles para lograr resultados positivos en cualquier comercio.

El email marketing les permite a las empresas disminuir la cantidad de ruido y necesidad de hablar de forma directa con los usuarios, contactos o potenciales consumidores. Al contrario de lo que pasa con otras estrategias de marketing online en las que el mensaje se suele extraviar por confusión, los emails van a una bandeja de entrada personal de cada destinatario.

Se trata de una conexión directa con la marca que tiene un bajo coste, permitiendo conectar con personas que ya han dado su autorización para recibir información por este canal y crear relaciones duraderas.

Cada correo electrónico enviado es una oportunidad para entretener, educar e impulsar las ventas de una marca. Sin embargo, es crucial saber implementar una estrategia de email marketing con éxito, por lo que se muestran 7 consejos a tomar en cuenta.

¿Realmente sirve el email marketing?

El email marketing es ideal para comunicar información sobre una marca y vender servicios o productos. De hecho, se determinó que por cada dólar gastado en campañas de correos electrónicos, se tiene un ROI de más de 30 dólares. Además, cuando la audiencia está lista para comprar, lo primero que hace es buscar en su bandeja de entrada las tiendas que más les gusten.

Las estadísticas demuestran que el email marketing sirve para alcanzar el éxito en cualquier negocio digital. Por lo tanto, cada día son más las organizaciones que están optando por su aplicación.

Consejos para implementar email marketing

Estas son 7 claves a tomar en cuenta a la hora de aplicar una campaña de email marketing en cualquier negocio:

1- Elegir una plataforma efectiva



Una plataforma ideal para hacer el envío de correos masivos es Mailrelay, la mayor cuenta gratuita que permite enviar más de 70 mil emails hasta a 20 mil destinatarios distintos por mes. Esta herramienta permite a las empresas enfocarse en lo que realmente es importante, aumentar las ventas sin costes excesivos.

Además, cuenta con un editor con capacidad IA, SMTP con estadísticas, una API de desarrollo y un equipo de atención 100% integrado por asesores expertos en email marketing. Se trata de una herramienta fiable con años ayudando a diferentes marcas en el sector, fácil de usar, potente y con excelente entregabilidad.

2- Crear una base de datos con contactos de calidad

Hay que construir una lista con los destinatarios que reaccionen a los correos electrónicos que se envía y descartar a aquellos que no lo hacen. Esta es la clave para que una campaña de email marketing tenga éxito desde sus inicios.

También, es importante contar con información de cada uno de ellos, de este modo los mensajes se podrán personalizar de manera precisa de acuerdo a las necesidades de la audiencia. Adaptar un mensaje para que resulte atractivo es crucial para aumentar la tasa de clics y de apertura.

3- Respetar las normas y leyes de resguardo de datos

Es importante tener en cuenta las leyes y normas que rigen la protección de información. Estar actualizado con la legislación actual que aplica en el país será esencial para no ser sancionado y crear conexiones más fuertes con los suscriptores.

4- Tener en cuenta al remitente

Un remitente de alto prestigio es lo primero que capta la atención cuando una persona recibe un correo electrónico. Por lo tanto, es necesario especificar el nombre y dirección de quien envía para dejar claro que se trata de una marca confiable, incrementando las chances de que el mensaje sea leído.

5- Especificar un asunto

El asunto es el primer Call to Action que percibe el lector antes de abrir el correo electrónico. Este tiene que ser directo, importante y creativo, empleando palabras claves que permitan entender de qué trata antes de leerlo. Este consejo es clave para evitar caer en la bandeja de spam e invitar a leer más.

6- Temporización de los emails

Una campaña de email marketing debe saber cuándo es el momento adecuado para enviar correos a su audiencia objetivo. Para ello, es crucial hacer un estudio de las conductas y necesidades de las mismas y determinar la hora ideal a la que son más receptivos a recibir emails. Una de las formas de lograrlo es haciendo pruebas de recepción hasta identificar el tiempo ideal.

7- Crear contenido relevante

La información que se encuentra en el cuerpo del artículo será clave para aumentar el valor para el lector. Si se combinan gráficas, vídeos y texto con un diseño responsive, la visualización será óptima, lo que hará que el usuario quiera continuar la lectura.



El email marketing efectivo es el resultado del análisis, la personalización y creatividad. Si se sigue cada uno de estos 7 consejos, las oportunidades de tener un ROI elevado serán mayores, no importa el tamaño de la empresa ni el sector económico en el que opera.