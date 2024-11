FCC premia a ANAR y Save the Children por la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo

Estos reconocimientos se han entregado esta mañana en la Sede Corporativa de Las Tablas, en Madrid Por séptimo año consecutivo, el Grupo FCC ha querido premiar y reconocer el trabajo que llevan a cabo las organizaciones y asociaciones que se ocupan de poner fin a la violencia de género. En esta ocasión, los galardonados han sido la Fundación para la Ayuda de Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) y la Fundación Save the Children, en reconocimiento a su labor, compromiso y dedicación en la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, especialmente en la infancia y en la adolescencia.

Estos reconocimientos se han entregado esta mañana en la Sede Corporativa de Las Tablas, en Madrid, durante el acto de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que FCC celebra todos los años el día 25 de noviembre. Este día, el Grupo FCC hace un llamamiento dentro de la compañía para recordar sus principios e informar sobre su compromiso y visión: tolerancia cero con la violencia de género e impulso de la integración social y profesional de las mujeres víctimas.

Diana Díaz Álvarez, directora de las Líneas de Ayuda ANAR; Carmela del Moral Blasco, responsable de Políticas de Infancia de la Fundación Save the Children; y Alicia Moreno, directora de Comunicación y Fundraising de la Fundación Save the Children han sido las encargadas de recoger los respectivos galardones de mano de Íñigo Sanz Pérez, CEO de FCC Servicios Medio Ambiente.

Pie de foto:

De izquierda a derecha Íñigo Sanz Pérez, CEO de FCC Servicios Medio Ambiente; Diana Díaz Álvarez, directora de las Líneas de Ayuda ANAR; Carmela del Moral Blasco, responsable de Políticas de Infancia de la Fundación Save the Children; Alicia Moreno, directora de Comunicación y Fundraising de la Fundación Save the Children; y Helena Resano, periodista.