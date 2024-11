Mabonatur explica la relación compleja entre la cistitis y ciclo menstrual

Cistitis y ciclo menstrual están interrelacionados y son parte importante de la salud femenina, exploran qué medidas se pueden tomar para prevenir y tratar la cistitis durante el ciclo menstrual La cistitis es una inflamación de la vejiga, generalmente causada por una infección bacteriana, es una condición que afecta a muchas mujeres en algún momento de sus vidas.

Sin embargo, lo que muchas no saben es que existe una conexión entre la cistitis y el ciclo menstrual. Este comunicado explora cómo estos dos aspectos de la salud femenina están interrelacionados y qué medidas se pueden tomar para prevenir y tratar la cistitis durante el ciclo menstrual.

¿Qué es?

La cistitis es una infección del tracto urinario inferior que provoca síntomas como dolor al orinar, necesidad frecuente de orinar y, en algunos casos, sangre en la orina. Las mujeres son más propensas a sufrir cistitis debido a la anatomía de su sistema urinario, que facilita la entrada de bacterias en la vejiga.

El ciclo menstrual y su impacto en la cistitis

El ciclo menstrual puede influir en la aparición de cistitis de varias maneras:

Cambios hormonales: Durante el ciclo menstrual, los niveles hormonales fluctúan, lo que puede afectar el equilibrio del pH vaginal y la flora bacteriana. Estos cambios pueden aumentar la susceptibilidad a infecciones urinarias. Uso de productos menstruales: El uso de tampones, copas menstruales o toallas sanitarias puede irritar la uretra y facilitar la entrada de bacterias en la vejiga. Es crucial mantener una buena higiene y cambiar estos productos con regularidad. Relaciones sexuales: Algunas mujeres experimentan un aumento en la actividad sexual durante ciertas fases del ciclo menstrual, lo que puede incrementar el riesgo de cistitis postcoital. Es recomendable orinar antes y después de las relaciones sexuales para reducir este riesgo. Prevención y tratamiento

Para prevenir la cistitis durante el ciclo menstrual, se pueden seguir estos consejos:

Higiene adecuada : Mantener una buena higiene íntima es fundamental. Lavar la zona genital con agua y un jabón suave, y evitar productos perfumados que puedan irritar la piel.

: Mantener una buena higiene íntima es fundamental. Lavar la zona genital con agua y un jabón suave, y evitar productos perfumados que puedan irritar la piel. Hidratación : Beber suficiente agua ayuda a mantener la vejiga limpia y reduce el riesgo de infecciones.

: Beber suficiente agua ayuda a mantener la vejiga limpia y reduce el riesgo de infecciones. Ropa interior de algodón : Usar ropa interior de algodón y evitar prendas ajustadas puede ayudar a mantener la zona genital seca y libre de bacterias.

: Usar ropa interior de algodón y evitar prendas ajustadas puede ayudar a mantener la zona genital seca y libre de bacterias. Cuidado con los productos menstruales: Cambiar los tampones, copas menstruales o toallas sanitarias con frecuencia para evitar la acumulación de bacterias. En caso de desarrollar cistitis, es importante consultar a un médico para recibir el tratamiento adecuado, que generalmente incluye antibióticos. Además, algunos remedios caseros como el consumo de Gayuba y la D-Manosa pueden ser beneficiosos.

La gayuba extracto botánico usado ancestralmente para el tracto urinario

La gayuba, también conocida como uva ursi, es una planta medicinal que se ha utilizado durante siglos para tratar diversas afecciones, especialmente las relacionadas con el tracto urinario. Aquí te explico cómo puede ayudarte:

Propiedades y beneficios de la gayuba

Acción antibacteriana – la gayuba contiene arbutina, un compuesto que se convierte en hidroquinona en el cuerpo ayudando a eliminar bacterias. Efecto diurético: Esta planta tiene propiedades diuréticas, lo que significa que aumenta la producción de orina y ayuda a limpiar el tracto urinario. Propiedades antiinflamatorias y antisépticas – También posee propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Lo que puede ayudar a prevenir la inflamación y prevenir a proliferación de bacterias. Contraindicaciones: Al ser un extracto botánico, no existen suficientes estudios de seguridad en mujeres embarazadas o lactantes, por lo que no se recomienda el consumo de Gayuba en estos casos. También se debe consultar al médico en personas con problemas renales. La D-Manosa, un azúcar simple que también puede ser de ayuda

La D-Manosa es un azúcar simple que se ha demostrado eficaz en el tratamiento y prevención de infecciones urinarias, especialmente la cistitis.

Propiedades y beneficios de la D-Manosa

Prevención de la adhesión bacteriana: La D-Manosa se une a las bacterias, como la Escherichia coli que son responsables de la mayoría de las infecciones urinarias. Al unirse a estas bacterias impide que se adhieran a las paredes urinarias facilitando la eliminación a través de la orina. Es un ingrediente seguro indicado también para los diabéticos. En caso de no notar mejoría en 48 horas es posible que la bacteria sea diferente al E.coli y es necesario acudir al médico MABOcyst Stop es un complemento alimenticio que contiene GAYUBA y D-MANOSA componentes sinérgicos.

La gayuba contribuye al correcto funcionamiento de la vejiga y las vías urinarias.

Se recomienda una primera caja de cápsulas, para tomar 2 dos sobres durante los tres primeros días y después continuar con un sobre.

De venta exclusiva en farmacias

Acerca de Mabonatur

Mabonatur es la línea de complementos alimenticios y cosmética de recomendación farmacéutica de MABO-FARMA, el laboratorio farmacéutico español referente en el mercado, desde hace más de 27 años.

Debido a su experiencia como laboratorio farmacéutico de medicamentos genéricos, Mabonatur ofrece una exclusiva selección de productos absolutamente diferenciadores, con formulaciones optimizadas, muy avanzadas y los más altos porcentajes de principios activos, para que aporten la dosis terapéutica efectiva.