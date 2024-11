FCC conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La jornada se ha desarrollado en torno a la importancia del papel de la educación en la infancia y adolescencia para la prevención de la violencia de género con la participación de Fundación para la Ayuda de Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) y la Fundación Save the Children España El Grupo apoya el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hace un llamamiento dentro de la compañía para recordar sus principios e informar sobre su compromiso y visión: tolerancia cero con la violencia de género e impulso de la integración social y profesional de las mujeres víctimas de esta lacra.

Bajo el formato de mesa redonda, la compañía ha organizado una jornada de sensibilización que se ha desarrollado en torno a la importancia del papel de la educación en la infancia y adolescencia para la prevención de la violencia de género con la participación de Fundación para la Ayuda de Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) y la Fundación Save the Children España.

Por parte de la Fundación para la Ayuda de Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), han contado con la presencia de Diana Díaz Álvarez, directora de las Líneas de Ayuda de ANAR; y en nombre de la Fundación Save the Children España ha participado Carmela del Moral Blasco, responsable de Políticas de Infancia.

El acto se ha clausurado con la entrega de la VII Edición de los galardones instaurados por el Grupo FCC que reconocen el trabajo que llevan a cabo las organizaciones y asociaciones que luchan contra la violencia de género. En esta ocasión el reconocimiento ha sido para estas dos fundaciones por su destacada labor, compromiso y dedicación en la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, especialmente en la infancia y adolescencia. El encargado de entregar dichos reconocimientos ha sido Íñigo Sanz Pérez, consejero delegado de FCC Servicios Medio Ambiente Holding.