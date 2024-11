Vegtus revoluciona el Black Friday; sneakers sostenibles por solo 69€

En un mercado cada vez más saturado de ofertas durante la temporada de Black Friday, Vegtus, la marca de sneakers veganas hechas de cuero de cactus, ha decidido dar un paso audaz. Este año, todas sus zapatillas tendrán un precio único de 69 €, cuando normalmente oscilan entre 129 € y 139 €.

¿Por qué estos precios? Desde Vegtus explican que su filosofía habitual está en contra de los descuentos masivos. Sin embargo, han hecho una excepción estratégica este Black Friday con un propósito claro: hacer que la moda sostenible sea más accesible para todos. “Creemos firmemente que el acceso a la moda ética no debe ser un lujo. Queremos que más personas se sumen al cambio hacia un consumo responsable”, afirman desde la marca.

El momento ideal para los regalos navideños Esta campaña no solo es una oportunidad para renovar tu armario, sino también para adelantarte a los regalos de Navidad. Vegtus invita a sus clientes a aprovechar esta oferta irrepetible: “Este Black Friday es la ocasión perfecta para preparar tus regalos navideños con tiempo. Nuestras sneakers no solo son un regalo de estilo, sino también de compromiso con el planeta.”

La oferta estará disponible por tiempo limitado, y Vegtus recalca que estos precios no se repetirán después del Black Friday. Con modelos que se adaptan a todos los estilos de vida, desde los más casuales hasta los más elegantes, hay un par de Vegtus para cada persona en la lista.

La moda sostenible al alcance de todos Vegtus no solo es conocida por sus innovadores materiales como el cuero de cactus, sino también por su diseño moderno y comodidad. La marca combina lo mejor de la moda actual con un compromiso firme con la sostenibilidad. Este Black Friday, su misión de democratizar la moda ética se refuerza con una de las campañas más ambiciosas desde su creación.

No se debe perder esta oportunidad única de hacerse con un par (o varios) de Vegtus a un precio increíble. ¡Preparar los regalos de Navidad con estilo y conciencia este Black Friday!