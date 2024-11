Salir de una depresión es posible con ayuda profesional cualificado

La depresión y la tristeza son dos estados emocionales que se confunden la mayoría de las veces debido a que el término “depresión” se usa de forma coloquial asociándolo a un bajo estado de ánimo y no exclusivamente para hablar del trastorno psicológico. Es importante no utilizar el término “depresión” como sinónimo de tristeza porque estamos hablando de una enfermedad realmente seria en la que la desesperanza de la persona deprimida es tan grande que la puede llegar a inhabilitar y hasta ver la muerte como la única solución para eliminar ese dolor tan grande que sienten.

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta a millones de personas en todo el mundo. Caracterizada por sentimientos de tristeza profunda persistente, falta de energía abrumadora, apatía, cambios en el apetito, sentimientos de culpa o inutilidad, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, impacto negativo en la realización de las actividades cotidianas y socialización, etc. Este padecimiento puede llegar a sentirse como una carga insoportable para quienes la experimentan.

A pesar de ser un problema de salud mental común, muchas personas evitan buscar ayuda profesional por temor al estigma social o por creer que pueden superarlo por sí solas.

Sin embargo, la depresión es una enfermedad compleja que requiere tratamiento terapéutico especializado, para ayudar a superar su carga emocional, recuperar las ganas de vivir, sonreír y experimentar un bienestar duradero.

¿Por qué es importante buscar ayuda terapéutica profesional? Los profesionales de salud mental están capacitados para diagnosticar y tratar la depresión de manera efectiva. Estos planes van a depender de la condición de cada paciente.

Las técnicas de psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, ayudan al paciente a identificar y cambiar los pensamientos negativos distorsionados que perpetúan la depresión por otros más realistas y positivos para poder reducir su malestar emocional. También a través de la TCC se enseñan habilidades de afrontamiento práctico para manejar las emociones negativas y estrés. Por otro lado, la psicología positiva también ayuda a las personas a identificar y desarrollar sus propias fortalezas personales, para poder aumentar su confianza y autoestima. Además, se promueve la construcción de tener relaciones saludables para reducir el aislamiento social y el aprendizaje de técnicas de aumento de resiliencia para tener mayor capacidad de recuperación de las adversidades de la vida.

El proceso de recuperación de la depresión es gradual, por lo que los resultados pueden variar de una persona a otra y pueden requerir más tiempo y paciencia para experimentar una mejora significativa. Sin embargo, con el tratamiento adecuado y un apoyo terapéutico profesional, la persona puede recuperarse por completo, volver a sonreír, reducir la probabilidad de futuros episodios depresivos y una mejor calidad de vida global.

