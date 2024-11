​Nueva investigación sobre la realidad de la industria porcina

Igualdad Animal expone y denuncia graves violaciones de la mínima normativa en dos granjas de cerdos en España en agosto de 2024.



La primera de las granjas, ubicada en el municipio de Ontiñena (Huesca), está presuntamente vinculada a la empresa Joaquín Bayona y CIA S.C. ligada a Piensos Costa. Paradójicamente, esta empresa anuncia en su página oficial haber sido la primera del sector en obtener el sello en Bienestar Animal certificado por AENOR.

La carne procedente de esta empresa es utilizada por marcas como Casademont, Villar, Roler o La alegría riojana que se distribuyen en muchos de los principales supermercados del país.

La segunda de las explotaciones se encuentra en Alfamén, (Zaragoza), y está registrada bajo el nombre de Agrapur.

Posiblemente forma parte de la red de explotaciones integradas de cerdos de engorde de la sociedad Copiso (Cooperativa Ganadera de Piensos de Soria), pudiendo estar gestionada o ser propiedad de Piglets SL.

En su web mencionan contar con los sellos de bienestar animal «IAWS», «IBAW» y «WELFAIR» y aseguran el cumplimiento de las cinco libertades contempladas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El sello de bienestar animal es una burla y un insulto a la inteligencia, pues en la explotación animal no hay ningún bienestar jamás de los jamases y en todas las granjas hay miseria.

La carne proveniente de Agrapur es destinada principalmente a la producción de Jamón de Teruel D.O.P. que se distribuye en los principales supermercados.

En cualquier granja de las que han entrado durante años siempre se han encontrado con situaciones similares, pues la industria que explota animales es un infierno para los protagonistas y solamente podemos evitarlo optando por alternativas vegetales y más hoy en día que podemos disfrutar de cualquier receta de toda la vida sin todo este sufrimiento sumado a que la industria está catalogada como una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo.



LAS MISERIAS DOCUMENTADAS

Los descubrimientos realizados muestran numerosos casos de canibalismo y agresividad entre lechones, condiciones insalubres, ausencia de atención veterinaria y cadáveres abandonados en las zonas comunes de la explotación:

Un gran número de cerdos sufren deformaciones de gran tamaño en el área del estómago y los genitales sin recibir atención veterinaria, lo que genera deformidades en sus cuerpos.

Impactantes escenas de canibalismo muestran a cerdos vivos con heridas abiertas siendo mordisqueados por otros debido a las malas condiciones y el estrés.

Un cerdo herido de gravedad que no puede moverse es devorado vivo por otros cerdos mientras grita y sufre espasmos. Este tipo de crueldad refleja las condiciones de hacinamiento y estrés extremo a la que están sometidos los animales.

Muchos animales presentan heridas abiertas llenas de pus y moscas, cojera y deformidades graves en sus patas.

Cerdos con gangrena avanzada en las pezuñas y las patas además de heridas infectadas en las orejas, los testículos y patas traseras, que les causan deformidades severas.

Ausencia de tratamiento médico aparente.

Lechones con signos de desnutrición severa y estereotipias, un comportamiento asociado al estrés extremo.

Existencia de cadáveres de cerdos abandonados junto a los animales vivos que los olfateaban y mordisqueaban, aumentando el riesgo de propagación de enfermedades.

Un lechón muerto dejado a merced de otros lechones que lo mordisquean y empujan su cuerpo sin vida. La escena muestra la falta de intervención y control dentro de la explotación, lo que provoca agresividad extrema entre los animales.

Lechón con garrapatas, incapaz de levantarse y con las orejas sangrantes, es mordido por los otros cerdos. La presencia de parásitos y el abandono de animales heridos representan una clara violación de las normativas mínimas.

Lechón muerto hallado cerca de una fuente de agua contaminada, lo que representa un grave riesgo para la salud tanto de los cerdos como del entorno en general.

Cerdo enfermo con convulsiones en el suelo, incapaz de moverse, mostrando claros signos de enfermedad grave, sin atención veterinaria ni medidas para aliviar su sufrimiento.

Hacinamiento extremo, condiciones insalubres y ausencia de ventilación adecuada.

En una de las granjas los cerdos viven cerca de restos óseos de otros cerdos, lo que representa una grave violación de las normativas de sanidad.

Igualdad animal ha denunciado los hechos constitutivos de infracción grave y muy grave por vulneración de la normativa de "bienestar" animal y sanidad animal, sancionables con multas económicas de hasta 100.000 euros pidiendo el cese de la actividad y la clausura de los establecimientos.

CASO DESMONTADO EN SALVADOS

Otro de los casos más mediáticos es el que salió a través del programa de Jordi Évole a a pesar del intento de censura y del acoso de la industria.

La justicia archivó la causa, pero tras un recurso la Audiencia provincial obligó a que se celebrara el juicio donde las dos personas acusadas fueron absueltas y el nuevo recurso de Igualdad Animal ha prosperado.

La Audiencia Provincial ha anulado la sentencia del juzgado de instrucción número 1 de Lorca que absolvió a los propietarios de la granja porcina Hermanos Carrasco, en Alhama de Murcia, de un delito de maltrato animal denunciado por la Fundación Igualdad Animal en el programa de televisión Salvados.

La Audiencia considera que la juez que dictó la sentencia absolutoria no tuvo en cuenta todas las pruebas; descartó testimonios calificándolos de "subjetivos" sin aportar ninguna razón y pasó por alto la opinión coincidente de todos los peritos, incluidos los de la defensa, que aseguraron que los cerdos que aparecían en las imágenes aportadas como prueba debían haber sido sacrificados porque su situación era irrecuperable.

La Audiencia ordena repetir el juicio con una magistrada distinta a la que emitió la sentencia absolutoria, a la que desautoriza al considerar que no apoyó su decisión en una valoración razonable y completa de las pruebas.

En concreto, explica que en la sentencia absolutoria la juez no aporta ninguna razón para descartar los testimonios del director de la Fundación Igualdad Animal y del cámara del programa Salvados, que aseguraron que en las dos naves que visitaron los animales enfermos estaban mezclados con los sanos y que en toda la granja abundaban los cerdos con malformaciones, hacinados o muertos, estos últimos depositados en contenedores abiertos "llenos de gusanos".

Pero hay otro dato que la juez no valoró correctamente: en la granja había cerdos con úlceras y tumefacciones a los que habían empezado a comerse sus congéneres de corral.

Animales que, aunque hubieran estado separados del resto, debían haber sido sacrificados mucho tiempo antes porque eran completamente irrecuperables.

Esa fue la opinión coincidente de todos los peritos, de la que se deduce que los propietarios de la granja podrían haber incurrido al menos en un delito de maltrato por omisión o por negligencia. Más aún, explica, cuando uno de los dueños de la granja es veterinario por lo que era plenamente consciente de la situación en la que se encontraban los animales.

¿En cuántas granjas pasa esto y nadie lo sabe hasta que hay una infiltración?

Toda explotación animal es un horror y el único camino lógico es el sencillo veganismo.



ANIMALES MUY INTELIGENTES

Varios estudios han demostrado que los cerdos son incluso más inteligentes que los perros y los gatos, y pueden resolver problemas más rápido que algunos primates. Sus habilidades cognitivas se pueden comparar con las de un niño de tres años.

Cuando se les da la oportunidad, lejos de las condiciones inhumanas de hacinamiento y miserias en las granjas, los cerdos son animales curiosos que forman grupos de afinidad, al igual que nosotros. Las madres son muy protectoras y cariñosas con sus pequeños, a quienes les encanta jugar constantemente.

En uno de los más conocidos estudios, realizado en la Universidad de Cambridge, se encontró que los cerdos son seres inteligentes capaces de reconocerse a sí mismos en un espejo, y pueden aprender rápidamente los objetos que se les mostraron en los reflejos.

Entre 2019 y 2020, Tras los muros, junto a un equipo de investigación formado por personas que han elegido permanecer en el anonimato, accedieron a 32 explotaciones de cerdos ubicadas en Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha.

Esto les sirvió para constatar y documentar las consecuencias de la violencia que tiene lugar bajo los estándares de la industria ganadera.

Este trabajo pretende mostrar amparándose en el derecho a la información evidencias para que se debata públicamente sobre lo que les ocurre a estos animales. Enfrente se encuentra con el blindaje de la industria ganadera y la falta de transparencia institucional.

No hay que olvidar que la industria invierte millones de euros en propaganda y parte de ellos provenientes de fondos públicos con el fin de proyectar una idea que no se ajusta a la realidad.

El confinamiento impide el comportamiento natural de los cerdos que deben poder desarrollar para su bienestar. La frustración de sus intereses y necesidades desemboca en numerosos problemas de salud.

Muchos cerdos no soportan las condiciones de explotación y mueren en la granja. Sus cuerpos no se retiran siempre y pueden acabar devorados por otros cerdos, o por gatos y roedores.

Durante la investigación encontraron animales en estado moribundo y cadáveres en las áreas de maternidad, de transición y de engorde. Algunos llevaban días o semanas y se hallaban en estado de descomposición.

Las medidas cínicas de bienestar animal no fueron ideadas para proteger a los animales y como muestra la Directiva de la Unión Europea, que establece las normas mínimas para la "protección" de cerdos y que permite el destete a la fuerza, la mutilación de genitales o el encierro de cerdas en jaulas donde no pueden ni darse la vuelta o que la Guía para la eutanasia de animales en explotaciones porcinas permita golpear con una tubería metálica a un lechón enfermo en vez atenderlo y esto es lo que sucede cuando compras productos cárnicos.

DAÑO MEDIOAMBIENTAL, HAMBRE EN EL MUNDO Y PROBLEMAS DE SALUD

La OMS hace una clara distinción de la clasificación de las carnes rojas, indicando que se refiere a “todos los tipos de carne muscular de mamíferos”, entre los que se incluyen las carnes de res, cordero, ternera, cabra, caballo y cerdo.



También, han dejado claro que el alto consumo de todo tipo de carnes rojas, y especialmente de las carnes procesadas, se relacionan con mayores posibilidades de padecer cáncer de colon.

Todas las víctimas se crean en una explotación y la mayoría de soja, cereales, agua y vegetales del mundo van para la manutención de los animales y, por lo tanto, si no existieran animales que se crían para explotar habría para alimentar diez veces a toda la población, pues existen millones de animales explotados más que humanos.

Hasta la ONU afirma que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática.

Encima, la industria alimentaria de origen animal es la principal causa de la crisis ecológica y climática, al destruir los océanos y bosques que regulan el clima terrestre y emitir más GEI que el transporte mundial, como expone el colectivo rebeldes indignadas en un informe.

Las consecuencias climáticas derivadas de las actividades humanas y del pasotismo político, hacen que en Valencia estemos sufriendo una catástrofe que ha acabado con un montón de vidas y de animales.

Por un lado, estas DANAs, tradicionalmente conocidas como gota fría, son típicas del clima mediterráneo, pero su virulencia inusitada es efecto de un calentamiento del océano que se multiplica debido a los Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos por actividades humanas, donde destacan, no solo el dióxido de carbono procedente de la quema de combustibles fósiles, sino también el metano y los óxidos nitrosos derivados de la ganadería, que emite por sí sola más GEI que el transporte mundial y con la industria cárnica, especialmente la proveniente de ganadería extensiva, teniendo 4 veces más impactos que la aviación.

Pero, a la par que la capa de agua más superficial se calienta por exceso de GEI, la pesca (especialmente industrial y de arrastre, pero no solo) arrasa los ecosistemas oceánicos reduciendo drásticamente la capacidad del océano de regular el clima planetario y destruyendo masivamente ecosistemas, especies y poblaciones de vida marina.

Del mismo modo, en tierra se deforestan masivamente los trópicos y todo tipo de bosques, sobre todo para crear pastos de ganado, con el mismo doble efecto de emitir GEI por el cambio de uso de suelo y de eliminar sumideros de carbono y resiliencia de los ecosistemas, que mantienen las funciones vitales del sistema tierra y sus ciclos, según se detalla en el paradigma de los “Límites Planetarios”.

Mientras tanto, la acuicultura impacta devastadoramente en ecosistemas costeros cruciales para la regulación del clima, y la ganadería y agricultura son la fuente de 700 zonas muertas en los océanos por vertidos de nitratos y purines.

Todo ello ha de llevar a un replanteamiento profundo de la civilización y los modos de vida dominantes.



A LAS PUERTAS DEL MATADERO



Cualquier uso de los animales atenta contra su principal derecho que debería ser el no ser explotados y en cualquier explotación hay separación entre familias, manipulación genética, hacinamiento, suciedad y en definitiva, prácticas que siempre atentan contra los animales cuyo único interés el vivir sus vidas sin ser molestados.

Después está el terrible viaje donde son cargados y descargados con violencia al camión para ser ejecutados entre gritos en el matadero.

Da igual donde esté el matadero, siempre estarán ocultos y apartados de toda visibilidad, pero eso no quiere decir que no esté pasando en todas las partes del mundo y que seas la persona que puede evitarlo sin tu omisión.

Junto a diferentes activistas he estado documentando en diferentes ocasiones la realidad de los cerdos a las puertas de un matadero situado en Torrent (Valencia) y estuve entrevistando a las diferentes personas que allí vinieron a presenciar la llegada de en este caso, cerdos y los testimonios recogidos son demoledores.

Mientras hacía las entrevistas, un camión lleno de vidas entraba a ese mugriento lugar en el que la sangre chorrea por todo el interior y otros camiones permanecían en la puerta durante un montón de tiempo y lo que observas con tus propios ojos y hueles con tu propia nariz es difícil de describir.

Animales de 6 meses de “vida” miserable que han sufrido prácticas terribles desde su primer aliento viniendo de granjas muy lejanas cuyo viaje es infernal.

Mucha gente que trabaja en mataderos se ha acabado suicidando o desarrollando graves problemas de salud mental y pesadillas, además de que a las puertas de este matadero u otros de pollos en los que también he estado el propio personal de los camiones señala que está ahí porque no encuentran otro trabajo, pero las condiciones suelen ser de máxima precariedad y de hecho hay escalofriantes testimonios públicos.

El material que obtuvimos fueron fotos y vídeos clarísimos en los que se ve a animales amontonados como si de bolsas de basura se tratara, llenos de heridas, fruto de los malos tratos que soportan, angustiados, sucios y sin comida ni agua para que bajen más rápido. El olor a muerte de estos sitios lo dice todo como comentaba anteriormente.

«No hay palabras para describir todo esto, es muy duro ver a los animales aterrorizados mordiendo los barrotes. No puedo entender que se siga haciendo esto hoy en día», comentó Neus, una activista que acudía por primera vez.

Cada vez que hemos ido a este o cualquier otro matadero, pues lógicamente la miseria que se observa es la misma y por eso nadie quiere estar en estos espantosos lugares ni sería capaz de cargarse a su víctima con sus propias manos o siquiera de presenciarlo.

Las administraciones no solamente se toman a risa la crisis climática como vimos con el presidente del Gobierno y el chuletón al punto, también tienen la sangre fría en este partido de presentar propuestas contra los etiquetados de los productos veganos cuyo sabor y textura es igual y lo que deberían hacer es promoverlos en bien de los animales, el planeta y la salud, pues la política debería ser parte de la solución y no del problema.

En una decisión trascendental para el sector de alimentos vegetales y los derechos de los consumidores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una resolución en contra del intento de restringir el uso de términos tradicionalmente asociados a productos cárnicos para alimentos vegetales, pues el etiquetado es muy claro y siempre pone el sello vegano o 100% vegetal.

De las derechas y extremas derechas mejor ni hablamos, pues dicen defender a los agricultores y luego no hacen más que intentar ridiculizar y perseguir a las personas que fomentamos la agricultura de proximidad.

Ya que la industria de explotación animal (con apoyo de los políticos) lleva muchísimo tiempo acosando a las marcas de productos veganos, en su cartón de leche podrían poner la realidad de la industria láctea, la lenta asfixia en el pescado en los "productos" derivados de víctimas del mar o en las bandejas de carne al animal ensangrentado.

Necesario es recordar que la propuesta contra las alternativas veganas del PSOE es muy parecida a la que presentó en su día VOX y que parte de la industria de explotación no está teniendo más remedio que sacar su sección vegetal.

Millones de cerdos y otros animales están agonizando en los minutos que tardas en leer este artículo.

Como no, todo esto se oculta desde la infancia para que tengan la tierna imagen de Peppa pig o los bonitos peluches y consuman productos crueles, dañinos para su salud, para el medio ambiente y para el hambre en el mundo, sin ser necesario y sin saberlo, pues lo rechazarían lógicamente.



La Asociación española de pediatría señala que una alimentación completamente vegetal en cualquier edad es viable y llega a prevenir enfermedades si se planifica bien.

Es muy fácil manipular a la infancia para que no sean conscientes de las incómodas realidades que atraviesa nuestra sociedad, pero por desgracia son quien más lo van a sufrir como lo empecemos a cambiar ya mismo.



CONCLUSIONES: ESA INVESTIGACIÓN NO ES NADA PASAJERO



Como es lógico, en cualquier explotación los animales sufren desde su primer aliento hasta el último y en todo caso, nadie es tan ingenuo para pensar que los animales quieren morir voluntariamente.

Dicho sea de paso, la mayoría podría vivir muchísimos más años y como ya hemos visto la explotación animal también afecta a otros aspectos de la vida tan importantes como la salud, el medio ambiente, despilfarro de millones en dinero público para mentiras de la industria cárnica, salud mental, la explotación laboral (muchas veces de personas procedentes de otros países cuya angustiosa situación aprovechan) y el hambre en el mundo.

El especismo desde hace unos años ya está definido por incluso la RAE como la discriminación por especie a los animales y la oposición al mismo es el veganismo, una filosofía ética de vida que en la medida de lo posible evita el uso de animales en fines como la alimentación, entretenimiento, vestimenta, la sádica e inútil experimentación con animales...

Si hablamos de alimentación, cualquier receta de toda la vida la puedes disfrutar con productos 100% vegetales, cuya recomendación por mi parte es que sean de proximidad para apoyar la agricultura ecológica y cercana.

Además de la Asociación española de pediatría, la academia Americana de nutrición y dietética es otra de las muchísimas fuentes expertas que avalan una alimentación completamente vegetal en cualquier etapa de la vida y señalan la prevención de enfermedades si se planifica bien.

Lógicamente y dentro de rechazar todo lo que dañe a los animales en la medida de lo posible, está evitar la industria del aceite de palma que está acabando con orangutanes y otras especies, además de destrozando el planeta y la salud de las personas.

También leemos en redes sociales excusas delirantes como la soja cuando la mayoría de la que se produce va para los animales explotados, como señala rebeldes indignadas:

"La deforestación tropical en todo el mundo y sobre todo en la Amazonía, tiene una causa primordial y silenciada: la ganadería extensiva, seguida a cierta distancia de los cultivos de soja, también para ganado (un término especista que reduce al animal a objeto de explotación y que aquí se utiliza como referencia solo a dicha actividad de explotación) tanto intensivo como extensivo, y, muy lejos de estos, la minería y resto de impactos. El 72% de la deforestación amazónica en Brasil es para pastos que alimentan a los animales destinados al matadero".

Cada Navidad se matan como "alimentos" navideños muchos millones de bebés animales, y alrededor de mínimo 1.100 millones de animales al año solamente en España, a lo que hay que añadir los marinos.

Las fechas navideñas son la época del año en la que se multiplican por tres las muertes de animales en la industria de explotación, siendo estas festividades todo lo contrario de lo que pregonan: mucha más violencia y muerte que “paz y amor”.



¿Cómo es posible que en unas fiestas en que se apela tanto al amor, a la gratitud y a la solidaridad nuestra actitud sea tan poco compasiva con los otros animales?

Otra excusa es que las plantas también sienten cuando no tienen ni sistema nervioso ni cerebro, no sería comparable en todo caso con la explotación de los animales de principio a fin y de todas maneras, la mayoría se destinan a los animales explotados y esa gente contribuye mucho más a través de los animales y comprando además, por otro lado, vegetales.

En la web "LOVE VEG" encontrarás sobre alimentación un montón de alternativas deliciosas que no implican a los animales y no causan catástrofes como la que estamos sufriendo en Valencia.

Es el momento, ya llegamos muy tarde, pero cada persona, desde su conciencia y empatía, puede contribuir a evitar la explotación animal y a que nuestras futuras generaciones tengan un mundo algo digno en el que vivir.