Pasiona; la nueva élite del talento tecnológico

La consultora que solo contrata al 1% del talento tech revoluciona el sector con su modelo de trabajo.

En un mercado tecnológico cada vez más competitivo, Pasiona se ha consolidado como una de las consultoras más innovadoras y centradas en el talento del panorama español. Con más de 15 años de experiencia en el sector, esta empresa no solo destaca por su capacidad para desarrollar proyectos tecnológicos de primer nivel, sino por su singular enfoque en la selección y cuidado del capital humano.

El secreto del éxito: el top 1% del talento tecnológico "En Pasiona no nos conformamos con buenos profesionales, buscamos y cultivamos el mejor talento del mercado. Nuestro proceso de selección está diseñado para identificar no solo las capacidades técnicas, sino también el potencial de crecimiento y la alineación con nuestros valores", explica Gemma Ytchart, People & Talent Manager de Pasiona. Su riguroso proceso de selección, que incluye múltiples fases de evaluación técnica y personal, garantiza que solo el 1% más destacado del talento tecnológico forme parte de sus filas. Este compromiso con la excelencia se refleja en un impresionante índice de éxito del 99% en sus proyectos.

Una cultura empresarial que marca la diferencia La transformación del entorno laboral ha sido una prioridad para Pasiona desde sus inicios. La empresa ha desarrollado un modelo de trabajo innovador que prioriza el bienestar y desarrollo profesional de sus empleados. Desde el primer día, los profesionales que se incorporan a Pasiona disfrutan de un contrato indefinido, demostrando el compromiso de la empresa con la estabilidad laboral de su equipo.

La flexibilidad es otro de los pilares fundamentales de su cultura. Durante los meses de verano, la empresa implementa una jornada intensiva que permite a sus empleados disfrutar de más tiempo libre. Además, su política de teletrabajo va más allá de la mera posibilidad de trabajar desde casa: Pasiona ofrece una compensación económica para cubrir los gastos asociados al trabajo remoto, como electricidad e internet.

"El desarrollo profesional de nuestro equipo es una prioridad absoluta", señala la responsable de talento. "Por eso, hemos implementado un programa integral de formación continua que incluye certificaciones técnicas, clases de idiomas personalizadas y un sistema de evaluación de desempeño que traza una clara carrera profesional para cada miembro del equipo".

Los beneficios sociales también juegan un papel crucial en el paquete que ofrece Pasiona. La empresa proporciona un seguro médico privado para sus empleados, días adicionales de vacaciones por antigüedad y medidas específicas para facilitar la conciliación familiar. Incluso tienen un detalle especial: un día libre adicional por el cumpleaños de cada empleado.

Más allá del desarrollo de software Pasiona no es solo una empresa de desarrollo de software. Su portafolio de servicios se ha expandido estratégicamente para cubrir todas las necesidades digitales de sus clientes. Sus equipos especializados trabajan en áreas como experiencia de usuario (UX), accesibilidad digital, metodologías ágiles e inteligencia artificial, ofreciendo soluciones verdaderamente integrales.

"La versatilidad de nuestros equipos nos permite abordar proyectos complejos desde múltiples ángulos", explica la directiva. "No nos limitamos a escribir código; creamos soluciones completas que tienen en cuenta todos los aspectos del desarrollo digital moderno".

La empresa ofrece diferentes modelos de colaboración adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. Ya sea mediante el aumento de personal, equipos dedicados o la externalización completa del desarrollo, Pasiona se adapta a los requerimientos de cada proyecto, manteniendo siempre sus altos estándares de calidad.

Compromiso con la excelencia y el futuro La inversión continua en formación y desarrollo profesional no solo beneficia a los empleados, sino que también se traduce en un mejor servicio para los clientes. Los profesionales de Pasiona están constantemente actualizando sus conocimientos y habilidades, manteniéndose al día con las últimas tendencias y tecnologías del sector.

"En Pasiona, entendemos que la tecnología es nuestra herramienta principal, pero son las personas quienes marcan la verdadera diferencia", concluye la responsable de gestión del talento. "Nuestro éxito se basa en crear un entorno donde el talento pueda florecer y desarrollarse plenamente". Esta filosofía les ha permitido convertirse en referente del sector tecnológico español y socio de confianza para empresas de primer nivel nacional e internacional.

La empresa, que actualmente mantiene varias posiciones abiertas en su portal de empleo, continúa su expansión en el mercado nacional e internacional, consolidándose como un referente en el sector tecnológico español.