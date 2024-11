Playfisio: La franquicia que lidera la nueva era de la fisioterapia y la estética

Playfisio desarrolla un modelo de franquicia de fisioterapia que está dando de qué hablar entre profesionales del sector y expertos del ámbito de la salud El concepto de clínica creado por Playfisio destaca por su proyección, estabilidad y versatilidad, combinando tratamientos personalizados con estética no invasiva, una fórmula clave en el modelo de franquicia.

La red de clínicas ha dado un paso al frente para posicionarse como líder en el sector de la fisioterapia. Tormo Franquicias Consulting, expertos en expansión empresarial, han identificado el enorme potencial de la marca y colaboran estrechamente para acelerar su crecimiento.

Más que fisioterapia: innovación al alcance de todos

Gracias a su colaboración con Indiba, líder en tecnología avanzada, Playfisio integra aparatología de última generación para ofrecer servicios de belleza no invasiva. Esta innovación, junto con convenios bancarios que facilitan la financiación, convierte a Playfisio en una opción ideal tanto para emprendedores como para inversores que buscan un modelo sólido y con gran proyección.

El concepto de clínica multidisciplinar no solo mejora la fidelización de los clientes, sino que también incrementa los beneficios de cada unidad franquiciada. Además, las clínicas generan ingresos extras gracias a diferentes convenios de colaboración con empresas, lo que maximiza las oportunidades de negocio.

La combinación de especialización y diversificación permite que nuestros centros generen un rendimiento superior al de otras franquicias en este subsector.

Un concepto diseñado para liderar el sector

Lo que distingue a Playfisio es su capacidad para adaptarse a un mercado en constante cambio, integrando valores como motivación, excelencia e innovación en cada servicio. La colaboración con Tormo Franquicias Consulting está enfocada en el desarrollo de su red de franquicias, destacándose por sus ya conocidos casos de éxito, rápida implantación por los m2 de local, bajos costes operativos y una demanda creciente de clientes potenciales a nivel nacional, es un servicio de necesidad.

Un modelo diseñado para profesionales e inversores

Playfisio es perfecto para fisioterapeutas que desean un camino profesional independiente o autoempleo sin grandes complicaciones. Además, la marca proporciona acompañamiento integral para inversores, desde la contratación de empleados hasta la formación continua.