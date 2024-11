Women in BIM defiende, una vez más, el papel de la mujer en roles relacionados con BIM

Women In BIM (WIB), la iniciativa global sin ánimo de lucro que pretende impulsar la presencia de las mujeres profesionales en la digitalización de la construcción reunió, el pasado 14 de noviembre, en su tercera conferencia de 2024, a profesionales del sector en el salón de eventos QEvents en Melbourne, Australia Como cada año, WIB cerró con broche de oro su ciclo de tres conferencias anuales, en el que profesionales de estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, etc. y demás perfiles implicados trataron temas de interés sobre la industria de la construcción en busca de un sector más inclusivo, sostenible y tecnológicamente capacitado.

Bajo el lema Discovery, descubrimiento, los asistentes encontraron en la conferencia de Melbourne un desafío para el pensamiento crítico y para la ruptura de las convenciones, en un contexto digital cambiante y en evolución.

En esta ocasión, todas las conferencias han sido publicadas en su apartado web para quienes no pudieron acudir, pero desean saber más sobre temas tan interesantes como:

Más allá de la tradición: el futuro de la educación en ingeniería digital, la movilización de proyectos y el liderazgo

Construyendo igualdad en la construcción: abordando la retención a través de un enfoque sistémico

Convertir el aeropuerto de Melbourne en un empleador de elección para las mujeres

La inminente transformación de BIM a través de la IA

Alianza: aprenda, escuche y defienda el empoderamiento de las mujeres en la industria de la construcción

Generar confianza en una industria dominada por los hombres: cómo la mentoría puede ayudar a liberar el potencial oculto de los jóvenes en el ámbito digital y otros Una jornada que, siguiendo el modelo de las dos predecesoras de este año, que se celebraron en Londres y Sao Paulo, acogió a ponentes con trayectoria y presencia social en divulgación de temas disruptivos, los cuales compartieron sus experiencias e insights con los asistentes y pusieron en común procesos innovadores que están direccionando el sector hacia un futuro digital.

La WIB busca con estas sesiones apoyar el desarrollo profesional y atraer a mujeres jóvenes a la industria y, más concretamente con el objetivo de que puedan asumir roles relacionados con BIM, la metodología que ha evolucionado el sector AECO por su valor a la hora de reducir costes, optimizar procesos y favorecer la sostenibilidad en estos proyectos.

Más concretamente, "BIM permite centralizar toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen", tal y como agrega Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del máster BIM en ingeniería civil de la consultora Espacio BIM –www.espaciobim.com-.

El sector de la construcción está cambiando y se hace necesario brindar a las mujeres las herramientas y la confianza que necesitan para crear una industria más diversa.