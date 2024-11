Némesis reta a sus lectores a sobrevivir al fin del mundo en su libro; ‘Las sombras del mundo; extinción final’.

CÍRCULO ROJO.- ‘Las sombras del mundo: extinción final’ es la primera novela de Némesis, aunque su historia con la escritura viene de lejos. “Lo que más destacaría de mi libro es el escenario que posee. Aunque tenga ficción es un escenario que en un caso hipotético podría ocurrir, también destacaría mucho el romance, ya que intento hacer ver que entre tanto caos puede surgir lo que menos esperamos, amor”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una lectura muy fluida, es muy fácil de imaginar cada escenario y situación, además tendrá suspense y tensión continua lo que lo impulsará a ser un libro que difícilmente dejarás de leer. También encontrará amistad y amor en el libro y muchas esperanzas y fe de una nueva vida tras el apocalipsis”.

“Lo que realmente me inspiró fue dar a conocer parte de mis estudios de astrofísica. Aunque sea un libro que cualquier persona podrá entender sin dificultades, en ciertas partes se puede leer estudios realizados por mí y supongo que esas ganas de dar a conocer mi otra parte reflejada en la protagonista fue una de las cosas que me impulsó. Pensé: "¿qué haría yo si viviera lo mismo?"”, explica él mismo.

SINOPSIS

¿Sobreviviría el ser humano a un mundo sin electricidad? ¿Está la civilización preparada para un apagón global debido a las erupciones solares? El 21 de diciembre de 2012 muchas personas pensaron que se acercaba el fin del mundo, pero ¿y si en realidad no es como lo contaron? Este libro comienza con el año 2013 convirtiéndose en el peor de la historia de la humanidad. Sin electricidad, sin suministros alimenticios ni medios de comunicación con el exterior, solo la supervivencia del más fuerte reina ahora. Los mayas, los egipcios, los celtas, los atlánticos, todos sabían y conocían el presagio de una civilización extinta. La humanidad siempre ha creído que eso era cosa del pasado, pero realmente ¿se extinguiría la humanidad conocida sin luz global? Esta pregunta es algo que el hombre pasó por alto, y ahora le costará su vida e historia, sumiéndolo todo en una oscuridad perpetua. Samanta Gallego parece tener la respuesta y la solución a este problema. Atrincherada y con suministro para sobrevivir tres años, irá en busca de supervivientes en un mundo en caos para formar lo que en antaño fue una civilización. Deberá enfrentarse a nuevas especies, a un cambio climático extremo y a la tiranía de un grupo de exconvictos llamados «los rebeldes», que se adueñarán de las calles, haciéndole la vida imposible. La esperanza guiará a Samanta hacia un mejor mundo en un intento desesperado por sobrevivir.

AUTOR

Marion Borra Álvarez (Sevilla, 1990) mostró desde joven la pasión por expresar sus ideas a través de la escritura, que le llevó a crear esta obra. Marion siempre se planteó la idea de cómo reaccionarían los seres humanos ante un apagón global de electricidad y si serían capaces de sobrevivir como en el siglo XVIII. Ha realizado varios estudios astrofísicos, militares e históricos y cuenta con conocimientos de supervivencia. Su pasión literaria son los libros de terror victoriano. Entre sus autores a destacar se encuentra Edgar Allan Poe.