Medallia, líder en gestión de feedback de clientes según firma de investigación independiente

El informe desarrollado reconoce la labor de Medallia en el impulso de experiencias excepcionales a través de análisis avanzados, escalabilidad y una adopción organizacional sólida.

Medallia, compañía líder en soluciones de Experiencia de Cliente y Empleado, ha sido nombrada líder en el informe The Forrester Wave: Customer Feedback Management Solutions, Q4 2024, que evalúa a un total de nueve proveedores basándonos en 26 criterios.

La compañía recibió las puntuaciones más altas en las categorías de “Oferta Actual” y “Estrategia en la evaluación”, sobresaliendo, especialmente, por su “adecuación a programas empresariales que priorizan el compromiso de la CX en toda la organización y buscan un socio con un sólido historial de implementaciones a gran escala”.

Así, Medallia recibió la máxima puntuación hasta en 15 de los 26 criterios posibles, entre los que se encuentran: solicitud de opiniones, voz del empleado/socio, integraciones, text mining, análisis y mediciones de CX, cuadros de mando e informes, gestión del customer journey, capacidades multilingües, gobernanza, accesibilidad, usabilidad, seguridad y privacidad, ecosistema de partners, adopción, y comunidad.

El informe considera que “Medallia brilla por su capacidad para solicitar comentarios, comprender la voz del empleado y ofrecer análisis sólidos y medición de la Experiencia de Cliente”.

En este sentido, Simonetta Turek, Chief Product Officer de Medallia, destaca cómo Medallia “se dedica a ayudar a las empresas a cumplir sus promesas de marca y ofrecer experiencias excepcionales. Nos sentimos honrados de ser reconocidos como líderes en esta Customer Feedback Management Wave”. “Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para proporcionar soluciones innovadoras que no solo cumplan con los más altos estándares de seguridad y confianza, sino que también sean altamente adoptadas en toda la organización. Con la IA integrada a la perfección en Medalla Experience Cloud, nuestra plataforma ofrece perspectivas y análisis enriquecidos de los clientes que impulsan acciones rápidas y resultados finales significativos”, añade.

Medallia Experience Cloud La plataforma integral de gestión del feedback de clientes líder del sector, Medallia Experience Cloud, se caracteriza por:

Amplia gama de capacidades de escucha omnicanal a través de cada parte del customer journey y del employee journey.

Análisis nativo de vídeo, voz y digital totalmente integrado, que proporciona análisis de la experiencia brindada.

Información exhaustiva basada en IA, aprovechada por siete millones de usuarios activos semanales y optimizada para que cada función de la organización pueda tomar medidas oportunas y relevantes.

Capacidades de automatización y orquestación integradas en la plataforma central responsable de impulsar 3.000 millones de acciones personalizadas en los últimos 12 meses.

Sólido ecosistema global de partners con más de 220 socios tecnológicos y de servicios.

Máximo nivel de escalabilidad y seguridad de nivel empresarial para satisfacer las necesidades de todos los sectores, incluido el hecho de ser el único proveedor de gestión del feedback de clientes con la certificación FedRamp High.

Expertos dedicados a la experiencia y un equipo de servicios de primera clase que se asocian con los clientes para maximizar el valor, la innovación y el crecimiento.

Sobre Medallia La plataforma SaaS de Medallia, líder del mercado en la gestión de experiencias, ayuda a comprender a los clientes y empleados a poner en marcha acciones, que tienen por objetivo la búsqueda constante de la mejora de las métricas de negocio. Desde Medallia, se garantiza que los programas de Experiencia de Cliente y de Empleado sean un éxito y sostenibles en el tiempo.

Medallia Experience Cloud permite capturar de forma nativa todo tipo de señales que dejan los clientes (estructuradas y no estructuradas) como vídeo, audio, redes sociales, chats, web, app... Todas esas señales se incorporan a Medallia Experience Cloud de forma integrada y con una visión única. Gracias a esta plataforma, las organizaciones pueden reducir el abandono de clientes, convertir a los detractores en promotores y compradores, crear oportunidades de venta cruzada y de aumento de ventas en el momento e impulsar decisiones empresariales que repercutan en los ingresos, proporcionando un claro y potente retorno de la inversión.