La excelencia del enoturismo elevado al lujo en Terra Dominicata

El enoturismo en la comarca del Priorat ha encontrado en la combinación de lujo y sostenibilidad un enfoque diferenciador que atrae a los viajeros más exigentes. En este contexto, Terra Dominicata emerge como un hotel boutique en el Priorat que transforma la experiencia del turismo del vino en una vivencia de sofisticación y conexión con el entorno.

Un enclave histórico con carácter único Situado en el Parque Natural del Montsant, a pocos kilómetros de la emblemática Cartuja de Escaladei, Terra Dominicata se erige como un refugio de tranquilidad y elegancia. Este hotel boutique, ubicado en antiguos edificios monásticos rehabilitados, ofrece 26 habitaciones diseñadas con un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Cada espacio ha sido concebido para respetar la esencia histórica del Priorat, dotándolo a su vez de comodidades propias de un establecimiento de cinco estrellas.

“En Terra Dominicata, se ha querido crear un espacio donde el lujo no solo sea sinónimo de confort, sino también de autenticidad y respeto por la herencia cultural de la región”, explica la dirección del hotel. Esta filosofía se refleja no solo en su arquitectura, sino también en la oferta personalizada de servicios y experiencias que permiten a los huéspedes disfrutar del entorno de forma exclusiva.

Una experiencia enogastronómica inolvidable Uno de los pilares de Terra Dominicata es su bodega propia, donde se elaboran vinos que capturan la esencia del Priorat. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar el proceso de producción a través de visitas guiadas y catas diseñadas para transmitir el alma de esta tierra. Estas experiencias se complementan con Mater Terrae, el restaurante del hotel dirigido por el chef Fran López, poseedor de dos estrellas Michelin. Su propuesta gastronómica combina técnicas culinarias contemporáneas con los sabores autóctonos de la comarca, ofreciendo una experiencia que conecta los sentidos con el territorio.

“El objetivo de Mater Terrae es ofrecer algo más que un simple menú; es un viaje culinario que une tradición, innovación y sostenibilidad”, señala Fran López.

Actividades diseñadas para el descanso y la exploración Además del alojamiento y la enogastronomía, Terra Dominicata ofrece una variedad de actividades exclusivas que incluyen rutas a caballo entre viñedos, clases de yoga en un entorno natural y tratamientos de spa al aire libre bajo olivos centenarios. Cada experiencia está diseñada para sumergir a los huéspedes en la esencia del Priorat, un destino que combina paisajes imponentes con un patrimonio vinícola único.

Terra Dominicata no solo redefine el enoturismo como una experiencia de lujo, sino que también consolida el Priorat como un referente internacional en este sector. Con una apuesta por la excelencia, el respeto al entorno y la autenticidad, este hotel boutique continúa marcando nuevos estándares en el turismo de alta gama, invitando a descubrir el verdadero significado de exclusividad en una de las regiones vinícolas más icónicas de España.