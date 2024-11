Excelencia Gourmet para una Navidad Saludable en el H10 Villa de la Reina

La Navidad se adelanta en el H10 Villa de la Reina Boutique hotel, Certificación Biosphere en su versión más saludable para demostrar que comer sano no es comer insípido. Este edificio restaurado de principios del siglo XX, brilla un año más de manos de la chef ejecutiva Mercedes Toledo, que guisa para un consumidor responsable que valora la no solo la salud sino la calidad. Objetivo de las “Healthy Gourmet Seasons” de la periodista y escritora Pilar Carrizosa que año tras año, al compás de las 4 estaciones, identifica espacios healthy y productos donde prima la excelencia y el respeto al planeta. En este avance de la fiesta impulsamos el concepto de comer sin remordimientos. Los platos, un cóctel de tradición e innovación, bañados por la Bodega Remigio de Salas Jalón Reserva 2015 y regados por AOVE Claramunt variedad Koroneiki fueron: Queso DOP Acehúche con nueces y pasas; Tosta de calabaza con perlas de cárnicas molina de chorizo/ Cardo Verartes en salsa de almendras/ Alcachofa de España en tempura de azafrán/ Tataki de ternera gallega IGP con tomate seco /Guiso de ternera/, albahaca y queso Acehúche/ Mousse de chocolate con helado Runanay de turrón/ Sorbete de limón y jengibre.

El sabor de la Fiesta en 8 acordes De Dueñas (Palencia), la bodega histórica Remigio de Salas Jalón de 1778, presenta un Reserva 2015. De suelos calizos y el eco del río Pisuerga, dejo huella por su brío, formando parte del Museo vivo de la historia de la viticultura compuesto de 9 bodegas unidas por pasajes subterráneos. Hablamos de Vendimia manual tradición, innovación y modernidad produciendo tinto roble, tinto crianza, rosados, blancos y reservas, como el que regó este menú bajo la D.O Cigales. El vino adquiere su finura gracias a su paso por madera de calidad y se redondea en botella donde continúa su natural y progresiva evolución. Es un vino limpio y con un intenso y vivo color. Equilibrado y con buena estructura. Combina la elegancia del tempranillo con el afrutado de la garnacha. Su paso por madera le da elegancia sin perder ni un ápice de frescura y fruta.

Elaboración: Procede de una de las viñas más antiguas, en la Finca de La Quemada, con 24 meses en barricas de roble francés. Cata Variación aromática con notas más especiadas a clavo, canela, vainilla y notas balsámicas.

Cata Fase visual: terciopelo granate. Fase olfativa: intensa. Fase gustativa: excelente y redondeado. Verdejo de secano. Viñedos propios- Vino de terroir. 87 hectáreas de viñedo propio y viñedos centenarios. Pagos de Valdegallegos. Los Reales y Picones de Cantarero. Sin duda el color y el brindis de la navidad.

El AOVE Claramunt al amparo de la falda de la Loma (término Municipal de Baeza) presenta la variedad Koroneiki de sus 4 diferentes: Arbequina, Picual y Frantoio. Armoniza los platos desde la singularidad de su origen griego; siendo elegante, serena y luminosa. Es un aceite de oliva virgen extra consciente de su peso cultural en la historia. La joven plantación de Claramunt se va adaptando a las tierras de Baeza, y ya es el tercer año de cosecha temprana de esta variedad que se caracteriza por sus aromas florales y su suavidad.

Notas de cata: Aceite de frutado verde intenso con alguna nota madura en tono frutal. Se presenta con una almendra dulce. Su aroma se describe con sutiles notas a cáscara de pomelo, manzana y plátano, acompañadas por hinojo y trigo verde. Su actor principal es la almendra “alloza” que dispone su carta de presentación tanto en nariz como en boca. Es de amargo medio y picante progresivo levemente más intenso. La piel de nuez y los tonos cítricos se confirman en boca, creando una sensación fresca y mentolada, a compás de los aromas juveniles que dejan intuir un aceite recién elaborado. Se define como elegante y sencillo en su complejidad.

Propiedades: Ayuda a regular el microbioma y las complicaciones del sistema digestivo. Vitamina E, polifenoles y antioxidantes. Relumbre para el cuerpo.

DOP Queso de Acehúche de Cáceres, ocupa la zona centro-oeste de la provincia, con una superficie aproximada de 396.000 ha. Engloba las comarcas Tajo-Salor-Almonte y Valle del Alagón. De forma cilíndrica, es un queso graso, elaborado exclusivamente de leche cruda de cabras de las razas Murciana-Granadina, Florida, Malagueña, Verata y Retinta alimentadas con vegetación espontánea: heno, paja, cereales, alfalfa, veza y avena procedentes de siembra. El queso se elabora con la coagulación de la leche templada añadiendo cuajo en las dosis tradicionales. La pasa al moldeado, prensado y desmoldado y se procede a salar el queso, a mano o por inmersión en salmuera con sal común.

Presentación: pimentonada o untada con aceite. Pasta. Color blanco a marfil y estructura compacta y sin grietas. Puede presentar ojos pequeños redondeados dispersos. Textura semidura y elástica: En boca resulta blanda, ligeramente fundente, poco desmenuzable, grasa, adherente, húmeda y poco granulosa. Corteza. De color natural de amarillo ceroso a ocre oscuro y ligeramente rugosa. Olor: De intensidad media – alta, de familia láctica (leche cabra) y otros (pútrido). Sabor: Salado bajo, ácido medio, amargo bajo y picante bajo, más acusado en las piezas de mayor maduración, con persistencia global media – alta. El sabor de Extremadura a la mesa.

Industrias Cárnicas Diego Molina desde 1989 presenta sus perlas de embutido. Son mini-esferas que se derriten en la boca liberando una combinación de aroma y sabor saboreando la carne que lleva dentro acorde al embutido que representan. Hablamos de conservas con base cárnica o vegetal y con aceite aromatizado del mismo sabor, pasteurizados. Reflejan así una tradición e innovación en aras de la excelencia de productos artesanos pero evolucionados, mostrando la riqueza y diversidad de la gastronomía más moderna. Es una forma original de mejorar la precisión en la cocina, explorando las diferentes culturas culinarias para crear platos innovadores. Debido a su tamaño y forma se pueden utilizar para decorar, realzar sabores y dar un toque sofisticado como condimento o aderezo. Por otro lado, las perlas llevan su versión vegana excepto la de jamón.

Propiedades: Alto contenido en proteínas. Bajo en kcal, por lo que son aptos para todo tipo de público. ¿Cómo ejemplo en el plato de hoy?, las perlas de Jamón, pincho, longaniza, morcilla, chorizo. Por su versatilidad se utilizan en todo tipo de platos: quesos, cremas, carnes, pescados etc. Premio Innovación2023Salón Gourmet con las perlas de morcilla y en 2024 con las perlas de jamón ibérico. Nominados al Premio Innovación en SIAL París entre más de 7000 productos. Certificado exportación Europa, EEUU y Canadá. Certificado de calidad Etiqueta Negra sabores de Almería.

Alimentos de Valladolid presenta Cardo Rojo Verartes.

Como señal de identidad geográfica y distintivo de calidad, aúna los productos agroalimentarios de la provincia. Reúne a más de 430 empresas de diferentes sectores y a más de 210 productores, mayormente artesanos, de larga tradición familiar con un legado cultural de respeto por la tierra y una apuesta por la calidad. Apostar por los empresarios de la provincia es apostar por el desarrollo del tejido empresarial en el entorno rural, fomento del empleo, defensa de la cultura, el turismo, lucha contra la despoblación y cuidado del medio ambiente, objetivos de la marca de garantía de calidad Alimentos de Valladolid. Dentro de la cual está el cardo Rojo de Verartes, pioneros en el envasado de esta verdura en el mundo. Se trata de un cultivo responsable y sin aditivos muy asociado a la Navidad. El corazón (médula) es un delicatesen. Sin productos químicos para su cultivo, el cardo se entierra durante 3-5 meses de ahí si ternura y se aprovecha un 25% de la planta solamente.

Panel de cata: intenso y tierno de ligero toque amargo debido a la cinarina.

Propiedades: contiene inulina reduce el colesterol, previene los cálculos biliares, la retención de líquidos y favorece el correcto funcionamiento del hígado. El color de la Navidad.

Alcachofa de España es una asociación sin ánimo de lucro que engloba a casi una treintena de empresas hortofrutícolas, organismos y entidades que representan a agricultores, cooperativas e industria transformadora de las principales zonas productoras del país: Región de Murcia, Granada, Alicante, Castellón, Navarra y La Rioja. Recientemente, celebró su décimo aniversario manteniendo el firme compromiso de seguir fomentando el consumo de esta verdura muy versátil en la cocina, difundir las múltiples propiedades saludables que supone su ingesta para la salud y apoyar y apostar por la innovación. España es el segundo país productor europeo de alcachofas alcanzando un volumen total de 200.000 toneladas, según el último estudio de 2022. Ya sea en conserva, congelada u otros transformados, las alcachofas mantienen sus propiedades. Son unas de las mejores aliadas cuando se quiere seguir una dieta equilibrada, reducir el riesgo de enfermedades del corazón, favorecer la reducción de los niveles de colesterol en sangre y contribuyen al mantenimiento de un peso adecuado. Es rica en fibra y proteínas, es fuente de potasio y vitamina K, E, B-6, ácido pantoténico y niacina. En la web de la asociación sin ánimo de lucro se pueden consultar todas estas propiedades, decenas de recetas de cocina con ellas como protagonistas además de la ‘red de restaurantes’, el mayor gastromapa del país donde consultar casi setecientos bares y restaurantes que sirven en sus mesas la auténtica alcachofa de España.

Desde hace más de 30 años, la IGP Ternera Gallega se identifica con sus etiquetas, que certifican el origen y la calidad de su carne. Los ganaderos inscritos en esta Denominación han transmitido durante generaciones su manera tradicional de criar el vacuno, produciendo una carne de gran calidad; de terneros nacidos y criados en Galicia y que pertenecen a las razas autóctonas - Rubia Gallega y Morenas Gallegas - y sus cruces. No superan el año, en la categoría “Ternera Gallega” y tienen hasta 10 meses en la categoría “Ternera Gallega Suprema”. Su alimentación se basa en el pastoreo, en los recursos forrajeros y en concentrados vegetales autorizados. Además, en el caso de Suprema, se alimentan de leche materna como mínimo durante 7 meses. Esta forma de crianza favorece la biodiversidad y sostenibilidad del rural e impulsa su rentabilidad socioeconómica. Cualidades organolépticas: terneza, jugosidad y sabor. A nivel nutricional, es ideal para una dieta equilibrada. Con alto contenido proteico, alta digestibilidad y elevado valor biológico. Aporta aminoácidos esenciales para el crecimiento y repara los tejidos. Es rica en vitaminas del grupo B y de alto contenido en hierro y fósforo. Su versatilidad a la mesa es infinita. Desde una rápida plancha o en sartén hasta sofisticados guisos o un buen asado de cara a las fiestas.

Helados Runakay, son las propuestas de un tiempo nuevo. De una nueva generación que busca lo exquisito, desde un concepto gourmet repleto de aromas y sabores delicados, pero que cuida el físico con recetas saludables. Así es la elaboración de estos especialistas artesanales y sostenibles radicados en Murcia, líderes de un sector impulsado por el aumento imparable de los periodos de calor, que presenta sabores para disfrutar cualquier día del año, gracias a su alto contenido de prebióticos naturales y a la ausencia de azúcares añadidos. El informe oficial del sector del helado en este 2024 apuntó a un volumen de negocio en hostelería que movió entre 370 y 390 millones de euros, con crecimientos anuales de más de 17 por ciento. La VIII Fiesta POP Navidad Gourmet va a descubrir cada una de las notas gourmet de los helados Runakay Bio y Zero a la mejor hostelería de Málaga. Las dos gamas de productos de la firma heladera con más proyección del momento: una elaborada sobre base vegetal y otra confeccionada a partir de una base láctea, pero sin lactosa, ya presentes en las salas VIP de los aeropuertos españoles y en los espacios delicatessen de El Corte Inglés. Paradores de España, gran referente hostelero de nuestro país, eligió helados Runakay como productos de referencia para intolerantes en sus 99 establecimientos del territorio español. Esa elección confirma la valía de unos helados con valores nutricionales idóneos para multiplicar su disfrute sin “remordimientos”. Para este menú de navidad la elección fue de Turrón y jengibre y limón; y la asistencia profesional a la Fiesta POP degustará especialidades como: avellana &chocolate; chocolate, mango, turrón, marcando una tendencia ya imparable.

Actividades gastronómicas que se suman a las del hotel como el Afternoon Tea, Pumpkin Spice Latte, Cocktails de autor la nueva carta del Lobby Bar poniendo en valor productos de mercado como "Calamares crujientes con alioli de ajo asado" y "Ensaladilla rusa de la reina con mayonesa ligera de piparras". Todo en un refugio de calma y estilo, epicentro histórico y cultural de la capital y una gran opción para explorar la ciudad y disfrutar de Madrid en Navidad.