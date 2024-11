Token Gold: Oro tokenizado, el oro del siglo XXI

Token Gold revoluciona el sector del oro en un evento multitudinario en Barcelona, desafiando las formas tradicionales de inversión con su propuesta disruptiva Token Gold ha revolucionado la manera en que adquirimos oro gracias a la tecnología blockchain, posicionando el oro tokenizado como la forma más inteligente y accesible de invertir en este metal preciado en el siglo XXI.

La corporación multinacional, con sede en Emiratos Árabes Unidos, que asesora e intermedia en la compra de activos financieros digitales, ha escogido Barcelona como el epicentro de su lanzamiento en Europa para presentar su revolucionario proyecto.

La presentación ha contado con la destacada participación del reconocido coach financiero Antonio Lara, experto en blockchain, criptomonedas y oro tokenizado. Durante su intervención, Lara ha detallado cómo es posible generar ingresos pasivos a través del oro tokenizado, destacando que esta nueva forma de inversión no solo protege el patrimonio en tiempos de incertidumbre, sino que ofrece una rentabilidad sin precedentes mediante un sistema seguro y ágil.

Token Gold ha presentado su software único en el mundo, que permite comprar oro tokenizado de forma colectiva, obteniendo importantes descuentos simplemente por recomendar el servicio. La plataforma actúa como intermediaria en la compra entre el cliente y el token PAXG, utilizando su innovador software para facilitar la adquisición de oro tokenizado, respaldado por oro físico, con la seguridad y confianza que esto conlleva. Actualmente, el token PAXG tiene una capitalización que supera los 500 millones de dólares y cada token PAXG está respaldado por una onza de oro físico, brindando seguridad y confianza a los inversores que buscan un activo tangible en el ecosistema digital.

Las ventajas de poseer oro tokenizado incluyen liquidez inmediata, transparencia total en las transacciones y la capacidad de realizar inversiones fraccionadas sin necesidad de grandes sumas, en un mercado que opera 24 horas los 365 días del año. Esto convierte al oro tokenizado en una opción atractiva tanto para expertos en inversiones como para nuevos noveles en el mercado de metales preciosos.

Además, la compañía ofrece una oportunidad única de convertirse en franquiciado digital, lo que permite a los emprendedores expandir este negocio a nivel mundial y obtener generosos beneficios en un sector que no para de crecer.

Sin lugar a dudas, para aquellos con espíritu emprendedor, Token Gold ha abierto las puertas a un sector emergente lleno de oportunidades, con un modelo que combina innovación, tecnología y potencial de ingresos adicionales y descuentos a través de recomendaciones y franquicias digitales, en el sector del oro.

Token Gold ha marcado un antes y un después en el sector, redefiniendo el modelo de inversión en oro en la era digital.

Sobre Token Gold

Token Gold UAE Ltd. es una corporación privada que opera en Emiratos Árabes Únidos desde el año 2010.

Intermedia y asesora en inversiones en oro y activos digitales a particulares y empresas.

Más información en: https://tkgservices.net/