AUVISA, una trayectoria de excelencia en el mundo de los instrumentos musicales

La industria musical, en constante crecimiento y transformación, encuentra en el comercio de instrumentos una sólida base que permite a músicos y creadores dar forma a su talento. En un contexto en el que los consumidores valoran cada vez más el servicio personalizado y los productos de alta calidad, AUVISA ha interpretado con éxito las necesidades de artistas y entusiastas de la música.

Esta empresa se ha consolidado como un espacio donde músicos de todas las especialidades acceden a instrumentos de primer nivel y a un asesoramiento experto. Esta entrevista explora su recorrido, su visión del sector y su compromiso con la excelencia en el servicio, aportando un panorama de la trayectoria y el futuro de este distribuidor.

¿Cómo nació la idea de fundar AUVISA y cuáles fueron los primeros pasos que dieron sus creadores?

Auvisa empezó en Mataró como una empresa de Sonido Profesional en los años 80, después de muchos años dedicados a la fabricación de equipos de sonido, tanto de alquiler de equipos de sonido como de instalaciones de discotecas, bares musicales, sonido en directo, etc. A raíz de esta última faceta, el sonido en directo que usan habitualmente músicos profesionales y que nos pedían continuamente que ampliáramos la oferta de productos a los instrumentos musicales, ya que en la localidad de Mataró solo había otra tienda de Instrumentos musicales y estaba más enfocada al instrumento clásico y la demanda era más de productos de última generación como guitarras eléctricas y acústicas, bajos eléctricos, batería acústica, teclados, sintetizadores, etcétera; y atendiendo a esa demanda a finales de los 80, se empezaron a incorporar productos de esa tipología.

¿Qué visión tenían al inicio sobre el sector musical y cómo ha cambiado esa percepción con el tiempo?

Cuando empezamos en este sector del instrumento musical era un sector con una idea más romántica, con la eclosión del mundo online parece que se ha perdido bastante esta forma de trabajar. La atención al cliente sigue siendo personalizada en nuestro caso, como desde nuestros orígenes, y seguimos en la misma idea de negocio porque no concebimos que pueda ser de otra forma, ofreciendo asesoramiento y ayudando a que quién nos visite a escoger la mejor opción para cada usuario. Desgraciadamente, el mal uso de internet está provocando que cada vez nos queden menos recursos para poder seguir en la misma línea y actualmente ya algunos productos solo se pueden comercializar online, como otras grandes empresas y plataformas hacen.

Invertir tiempo, esfuerzos y recursos como la exposición de material para que se pueda probar, tiene que tener un retorno para que se pueda mantener y la opción de comprar online, en muchos casos no es compatible, con lo que a nuestro pesar solo queda que adaptarnos a la nueva realidad.

A lo largo de estos años, ¿cuáles han sido los mayores retos y logros en la historia de AUVISA?

El enfoque de nuestra empresa ha sido siempre tener una solución para quien confíe en nosotros y así lo hemos hecho, tanto encontrando la mejor opción de producto para cada cliente como, si en algún caso ha surgido una incidencia, encontrar la mejor solución posible. Desde Mataró una población pequeña cerca de Barcelona, hemos logrado con esta filosofía de empresa ser un referente en nuestro sector a nivel nacional, tanto por nuestra forma de trabajar como por la idea de negocio que hemos propuesto, sobre todo en el mundo de la guitarra aunque el resto de sectores también hemos puesto nuestra huella.

La empresa cuenta con una tienda online y varias sedes físicas, ¿qué papel juega cada una en la experiencia de compra de los clientes?

Esta es una buena pregunta, porque el mundo online y offline en muchos aspectos y con las leyes Europeas del libre comercio los hacen incompatibles, ya que la dedicación en las tiendas físicas son incompatibles comercialmente hablando y bajo mi punto de vista. Por poner un ejemplo, si estás buscando un producto, unas gafas de sol, pero no puedes probártelas, cómo sabes si te sientan bien tanto estéticamente como de comodidad.

En los productos que nosotros comercializamos pasa lo mismo, invertir un tiempo en ayudar a alguien a escoger la mejor opción tiene un coste, el caso es, quien se hace cargo de este coste, porque una vez sabes lo que quieres si en una tienda online tienes el mismo producto, pero a un coste más bajo, lo primero que piensas es, porque pagar más. Bien, pues el tiempo dirá, pero seguramente cuando falten las tiendas físicas tendremos que inventar algo, que posiblemente sea más costoso, ya veremos.

Para responder a la pregunta y en mi opinión creo que las tiendas físicas en nuestro sector son imprescindibles, ya que no existen dos guitarras iguales por decir algo, o dos altavoces de sonido profesional, cómo sabes cuál te gusta más si no los puedes comparar. Las tiendas físicas actualmente están desapareciendo muy rápidamente. Nosotros seguimos con la idea de mantenerlas, pero no podemos nadar a contracorriente de forma continua, si no cambia algo en breve seguramente irán desapareciendo las tiendas físicas, lo que no se es hasta donde llegaremos.

¿Cómo elige AUVISA las marcas e instrumentos que ofrece en su catálogo? ¿Qué criterios consideran más importantes?

En primer lugar, todo producto que nos ofrecen pasan una revisión de calidad, han de cumplir nuestros criterios para comercializarlos y que básicamente son si valen el precio que piden del producto comparativamente con lo que existe en el mercado y estos sean competitivos. En segundo lugar, que todo el soporte post venta sea ágil y solvente para que cuando haya una incidencia, que siempre hay alguna por más fiable que sea el producto, podamos dar una buena atención a quién nos ha comprado un producto.

También están las marcas más relevantes, importantes o más conocidas que son ellas los que establecen las condiciones de distribución y de las que no podemos prescindir. En muchos casos si hay una opción más competitiva damos la alternativa, con la finalidad de encontrar la mejor opción para quién ha confiado en nosotros para hacer sus compras.

Para los músicos principiantes y profesionales, ¿qué servicios adicionales ofrece AUVISA para ayudarles a encontrar el equipo adecuado?

Por nuestra parte tenemos todo el servicio pre y post venta, internamente, con el taller de ajuste de instrumentos y cualquier producto en garantía la gestionamos nosotros para evitar gestiones a nuestros clientes. Otra de las opciones es la de compra venta de productos para quién quiera mejorar su equipo y tener una opción fácil de cambiar el material que tiene por productos mejores. Esta opción es para todo el que viene a vernos, pero si el producto que quieres vender nos lo han comprado a nosotros, entendemos que es lógico premiarlo haciendo una mejor valoración del producto que nos entregan a cuenta del nuevo y así lo hacemos.

Cualquier compra realizada tiene 14 días para cambiarse y así poder tener el producto que realmente necesitas o quieres si no has acertado a la primera.

¿De qué manera ha evolucionado la demanda de instrumentos y equipos de sonido en los últimos años?

Pues es un aspecto que parece que va cambiando, ya que la música también lo está haciendo. Parece que los últimos años está creciendo más el mundo del DJ's o todo lo referente a efectos de voces y microfonos, tambíén el mundo del broadcast y, en cambio, el mundo de la guitarra o batería acústica parece que está en horas más bajas. En nuestro caso nos vamos adaptando a la demanda sin descuidar secciones e incluso, buscamos la forma de ir ampliando la gama de productos para cubrir todo el mundo del instrumento musical y sonido profesional.

¿Qué proyectos o novedades planea AUVISA en el futuro para continuar aportando valor al sector musical?

AUVISA ha recorrido un largo camino desde sus inicios como tienda especializada hasta convertirse en un destino completo para músicos que buscan tanto calidad como un asesoramiento profesional, ampliando la oferta de producto para poder tener siempre una solución para quién nos visite.

Con una mezcla de pasión por la música y compromiso con sus clientes, la empresa sigue adaptándose a las tendencias y demandas de un mercado cada vez más exigente. La historia de AUVISA muestra en esta entrevista que, en un sector como el musical, la combinación de experiencia, conocimiento del producto y dedicación puede marcar la diferencia y abrir nuevas perspectivas para los amantes de la música.