Arranca la Copa del Mundo de Ciclocross UCI con Felipe Orts en su mejor momento

La temporada de ciclocross llega a su cénit a partir de este fin de semana con el inicio de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI, competición más prestigiosa de la escena mundial. Los mejores especialistas de la escena se batirán a partir de este domingo y durante dos meses en una serie de doce mangas repartidas por seis países: a Bélgica y Países Bajos, núcleos tradicionales del ciclocross, se sumarán Francia, Italia, Irlanda… y España, con la prueba de Benidorm Costa Blanca que se disputará el día 19 de enero de 2025 y, por tercer año consecutivo, traerá el ciclocross de primer nivel a la piel de toro.

Felipe Orts, durante la segunda edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca. Foto de BenidormCX / Sprint Cycling



Uno de los grandes focos de atención en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca 2025 será Felipe Orts (1995, La Vila Joiosa). 8º y 9º en las dos primeras ediciones de la prueba, el alicantino encuadrado ahora en el Ridley Racing Team belga está realizando un inicio de temporada espectacular, con una victoria en el Ciclocross Internacional de Rucphen, la plata continental en los Campeonatos de Europa de Pontevedra y podios en auténticos templos de este deporte como Niel (2º) o Hamme (3º). Todo, además, con la cita de casa entre ceja y ceja.

“Tengo muchísimas ganas de arrancar esta Copa del Mundo de Ciclocross UCI”, cuenta Felipe Orts, ciclista del Ridley Racing Team. “Estoy muy contento con cómo está marchando la campaña hasta ahora, y también por saber que todavía queda mucho por delante. Me siento muy bien en todos los aspectos y noto que está cristalizando la progresión de los últimos años. Ya llevo en mente la prueba de Benidorm Costa Blanca: para mí es la carrera más especial del año y la voy a encarar con más ilusión que nunca”.

Con su creación en 2023, la manga de Benidorm Costa Blanca supuso el regreso a España de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI después de once temporadas de ausencia. El joven palmarés de la prueba refleja los nombres de los estelares Mathieu Van der Poel y Wout van Aert en categoría Elite masculina y de Fem van Empel, por partida doble, en la Elite femenina. A nivel de público, el éxito del evento es abrumador con nada menos que 16.000 asistentes en su segunda edición.

“La Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca es una bendición tanto para el ciclismo como para la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana", asevera su organizador Pascual Momparler. “Ésta es una prueba muy importante para premiar a todas las personas, organizaciones y federaciones que empujan cada fin de semana por el ciclocross. Y, desde el punto de vista de la ciudad de Benidorm y de toda la Costa Blanca, es un gran factor de desestacionalización. Con este evento y el Benidorm Fest, todos los hoteles cubren los gastos de la temporada invernal. Ya no hay establecimientos vacíos ni cerrados en enero: están abiertos y ofrecen trabajo a todo el mundo 365 días al año”.

Las entradas para la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca 2025 pueden adquirirse en el portal https://benidorm25.tickets.ucicyclocrossworldcup.com/, así como en el sitio oficial de la carrera, benidormcx.es.

Calendario de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI 2024-2025

24/11/24 Amberes (Bélgica) 01/12/24 Dublín (Irlanda) 08/12/24 Cabras – Cerdeña (Italia) 15/12/24 Namur (Bélgica) 21/12/24 Hulst (Países Bajos) 22/12/24 Zonhoven (Bélgica) 26/12/24 Gavere (Bélgica) 29/12/24 Besançon (Francia) 05/01/25 Dendermonde (Bélgica) 19/01/25 Benidorm – Costa Blanca (España) 25/01/25 Maasmechelen (Bélgica) 26/01/25 Hoogerheide (Países Bajos)