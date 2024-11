La banda vizcaína Lorelei Green lanza el single de Fuera de foco, uno de los temas de LAVA, que presenta el próximo 20 de noviembre en la Sala Crystal de Bilbao

Lorelei Green, banda vizcaína que encabeza Leire Aparicio, lanza el videoclip de Fuera de foco, uno de los temas de su nuevo álbum LAVA, segundo de su trayectoria, que lanzará y presentará el próximo 20 de noviembre en la Sala Crystal de Bilbao En un mundo en el que el valor que asignamos a las cosas está condicionado por la mirada y aprobación externa, Fuera de foco reivindica la verdad de lo que sucede cuando no mira nadie. Invita a cuestionar la cultura de la superficialidad y a fomentar un espacio de autenticidad y conexión genuina.

Y para interpretarlo, Lorelei Green conduce en su videoclip a un escenario muy particular: El Circo de las Almas Gastadas. Tras las cámaras es el espectacular Circo de Los Muchachos en Galicia, la primera experiencia de escuela nacional de circo en España. O lo que queda de él.

"Y el aplauso ya no es un motor para quien siente que vivir se practica mejor fuera del foco"dice la letra de la canción. "Donde el drama del titiritero que es marioneta, o del mimo que no tiene voz… No genera expectación".

Sobre LAVA

Todas las baldosas de esta habitación, si las pisas son, lava. Lava", dice una de las canciones de LAVA, el nuevo álbum, segundo de su trayectoria, de Lorelei Green, banda vizcaína que encabeza Leire Aparicio. El tema invoca, así, un espíritu lúdico, juguetón. El recuerdo de aquellos recreos en los que corríamos y evitábamos tocar el suelo. Llegado el momento de las niñas y niños grandes, aún mantenemos las ganas de fluir, no permanecer demasiado tiempo en un sitio, anhelamos un espacio seguro. Porque LAVA apela, también, a esa necesidad de buscar y formar parte, que es el significado que tienen la música para Leire Aparicio: "las canciones son una suerte de refugio, como los muebles a los que encaramábamos mientras -unas veces entre risas y otras con urgencia- seguíamos gritando ‘salta, ¡el suelo es lava!", expresa la artista.

LAVA se editó en vinilo y digipack en 2023 gracias a un crowdfunding en Verkami. Produjo el trabajoel británico James Morgan en el estudio de grabación Magic Box, y se presentó oficialmente el4 de febrero de 2023 en la sala Bilborock de Bilbao. Ahora se lanza para todo el mundo tras un tiempo en el que ha permanecido únicamente en manos de las personas más cercanas a la banda, y llega cinco años después del primer disco del grupo -Aviones de papel- y alejándose de su sonido más acústico y folk para acercarlo a un rock intimista. Y lo hacepresentándose en concierto, el 20 de noviembre en la Sala Crystal de Bilbao, y publicándose en una edición especial en vinilo: el formato que desafía la era digital y encuentra un lugar especial en el corazón delos amantes de la música, por su calidez y autenticidad, y por su capacidad inmersiva y envolvente que permite apreciar matices y detalles. Para quienes no tienen tocadiscos no habrá CD, por compromiso medioambiental de Lorelei Green, pero sí un libreto exclusivo con las letras de las canciones, fotografías inéditas y un código QR que da acceso a la descarga de todos los temas.

Leire Aparicio Guerrero es la voz y la guitarra acústica en LAVA. Alex García Txintxurreta, la guitarra eléctrica. Ricardo de Lucas Gómez, el contrabajo y el bajo eléctrico. Josu Polanco Díez, la batería. Colaboran en el álbum María Blanco (Mäbu) en Amildegian, Adrián Morote en Salvaje e Iñigo Uribe en Luz de Carretera.

El calor que une

"En LAVA, el magma es una metáfora del calor que une con quienes fuimos y con quienes seremos de nuevo: tierra, cuerpo, palabra.Conecta con los elementos de la tierra, como las canciones de este disco: el fuego (en Cenizas Negras, tema que habla sobre disfrutar del incendio que reduce a ceni as la casa que habitamos); aire (en Aire, que aborda recuperar aquello que apasiona, para lo que nunca es tarde); agua (en Amildegian, que se refiere a abrazar nuestras luces y sombras, al fondo del océano); éter (en Luz de Carretera, quizá la letra, que habla del éter como el fluido que llena el universo, el espacio consciente que sostiene todo lo que existe)".

Sobre Lorelei Green

En 2012, guitarra en mano, Leire Aparicio comenzó a cantar sus propias composiciones, y desde entonces, la cantautora bilbaína narra historias, invoca a la risa, invita a celebrar la contradicción. En 2016 grabó su primer LP, Aviones de Papel, y desde entonces ha ido creciendo. LAVA es su segundo disco, grabado con el apoyo de sus seguidores en el BBK Bilbao Music Legends Fest el año pasado gracias a un proceso de crowdfunding y con James Morgan, un productor inglés con un pequeño estudio en Mungia. LAVA ya lesquema en las manos. Es hora de compartirlo.

