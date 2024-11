Coolfy revoluciona la climatización en España con más de 30 años de excelencia

La fase clave Si desde el área de People Analytics, los líderes de RRHH hace tiempo que pueden anticiparse a problemas críticos como el burnout (agotamiento extremo), el boreout (aburrimiento y falta de motivación) y el brownout (pérdida de interés), que afectan tanto el bienestar como la productividad en el trabajo, ¿por qué parece que no hay mejoras en ese sentido? Tal como afirma la organización Great Place to Work, los costes de estos problemas siguen acrecentándose conforme se hacen crónicos en ausencia de decisiones, aunque el 76% los líderes de RRHH en 2024 ya considera una prioridad abordar el engagement como punto crítico de su gestión. La clave no es solo tener acceso a numerosas herramientas de bienestar laboral, sino saber identificar las más valiosas y adaptarlas de manera flexible como parte integral de la cultura organizacional. Por ejemplo, con herramientas como Power BI, los futuros líderes de RRHH aprenden a entender e interpretar los principales KPIs, como el índice de rotación y el de rendimiento de los trabajadores, y pueden aplicar mejoras que garanticen la satisfacción en el trabajo. La nueva formación en tecnología aplicada al cuidado del capital humano Una de las mejores formaciones que combina competencias digitales, gestión y análisis para profesionales de RRHH es el de EIP International Business School.