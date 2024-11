El Hackathon Salud repartirá 9.000€ en premios a las mejores soluciones digitales en salud

Discapacidad, fisioterapia, dolor crónico, patologías cardiovasculares, renales y metabólicas, medicamentos y comunicación son los temas sobre los que deberán trabajar los participantes. Se han puesto en marcha consensos en IA Generativa en Discapacidad y Fisioterapia con la participación de más de 40 expertos La novena edición del Hackathon Salud, cuya fase final se celebrará el 10 de diciembre en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), repartirá 9.000 € en metálico y programas de mentorización y desarrollo a las mejores soluciones digitales con Inteligencia Artificial (IA) y chatbots que se impongan en alguno de los seis retos propuestos. Este concurso de proyectos digitales en salud está organizado por la agencia de comunicación COM Salud, la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS), y se dirige a profesionales sanitarios, pacientes, emprendedores y desarrolladores.

Los participantes podrán elegir entre seis retos, algunos de ellos acumulables entre sí, a los que se pueden presentar con una simple idea (formato Seed) o con un mínimo desarrollo tecnológico (formato Growth). El Reto IMPULSA IGUALDAD IA en discapacidad está dirigido a encontrar soluciones digitales para mejorar la atención a las personas con discapacidad. En categoría Seed se busca una propuesta de entrenamiento de agente conversacional para mejorar la atención a la discapacidad. En la categoría Growth se debe presentar un prototipo de agente conversacional que incluya una muestra de funcionamiento. Cada categoría está dotada con un premio en metálico de 1.000 euros.

Por otra parte, el Reto Colegio de Fisioterapeutas de Madrid IA en Fisioterapia está dirigido a encontrar soluciones digitales, en formato idea o proyecto, destinadas a ayudar al fisioterapeuta al tratamiento y prevención. En los equipos debe haber al menos un fisioterapeuta colegiado en Madrid. En categoría Seed el premio está dotado con 1.000 euros, mientras que la categoría Growth otorgará 2.000 euros al ganador.

El Reto Grünenthal IA en dolor crónico categoría Seed, está dirigido a encontrar ideas de soluciones digitales basadas en algún sistema de Inteligencia Artificial (IA) generativa o general que contribuyan a la mejora del tratamiento del dolor crónico. El ganador recibirá un premio de 1.000 euros en metálico. Por otra parte, el Reto Boehringer Ingelheim en patologías cardiovasculares, renales y metabólicas, categoría Seed y dotado con 1.000 euros, está dirigido a encontrar ideas de soluciones digitales enfocadas a profesionales sanitarios que promuevan un abordaje holístico y/o un diagnóstico precoz de las enfermedades Cardiovasculares, Renales y Metabólicas (principalmente Diabetes, Insuficiencia Cardíaca, Enfermedad Renal Crónica, MASH, Obesidad).

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos plantea el Reto Farmacéuticos contra la desinformación en Salud, en categoría Seed y dotado con 1.000 euros. El objetivo es encontrar propuestas de soluciones digitales destinadas a combatir la desinformación en medicamentos. Por último, el Reto COM Salud Comunicación en Salud – Premio general premiará al mejor proyecto de entre todos los presentados en categoría Growth. El equipo ganador recibirá 1.000 € y un programa de mentorización de negocio, con acceso a mentores, formación y herramientas tecnológicas, además de un análisis y un plan estratégico de comunicación y marketing de la agencia COM Salud. Además, el centro sanitario al que pertenezca alguno de los integrantes del equipo, si lo desea, podrá contar con una anonimización de los datos clínicos con un propósito investigador.

Todos los ganadores y finalistas podrán acceder a un programa de mentorización de negocio facilitado por Leanspots. Los equipos, que deben estar formados por entre dos y cinco personas, podrán formalizar su registro hasta el 22 de noviembre a través del formulario habilitado en la página web del Hackathon Salud. Las inscripciones son gratuitas. Un jurado multidisciplinar seleccionará las tres mejores ideas por cada categoría, que serán las que concursen en la fase final en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Consensos en IA generativa en discapacidad y fisioterapia

Para ayudar al desarrollo de soluciones digitales basadas en agentes conversacionales en salud, la organización del Hackathon Salud junto al Instituto #SaludsinBulos ha puesto en marcha sendos consensos en IA generativa en Discapacidad y Dolor, en los que han participado más de 40 expertos de sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, hospitales y organizaciones vinculadas a la IA y a la ética en los datos.