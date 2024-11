Mask Comunicación analiza el éxito de una de las zonas con mayor proyección empresarial de España

Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte son las cuatro localidades de la Comunidad de Madrid donde se concentra uno de los mayores motores del tejido económico español moderno.

En estos prósperos municipios las PYMES y los pequeños negocios se unen a grandes complejos industriales para el empuje de estas ciudades. Pero, ¿Cómo es el entorno actual en estos municipios del noroeste de Madrid? Mask Comunicación, analiza el presente y futuro de una de las zonas con mayor proyección del sur de Europa.

Hasta hace poco, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, eran ciudades dormitorio y satélites de la capital. Municipios en los que la gente iba a descansar después de una larga jornada y cuyo desarrollo estaba indivisiblemente atado a la gran ciudad. Pero, todo esto ha cambiado diametralmente en los últimos años y hoy, estas ciudades brillan con luz propia con un futuro prometedor.

Según datos del INE y de los analistas económicos más reputados del mundo, el eje productivo del noroeste de Madrid, es el enclave con mayor crecimiento escalable de la actualidad.

Miles de empresas han decidido salir de los abarrotados cascos urbanos de Madrid y trasladarse hacia ciudades más tranquilas y con mayor posibilidad de crecimiento. Pero, además, cientos de emprendedores han decidido quedarse cerca de casa para desarrollar sus proyectos y así, crear el tan necesario arraigo.

¿A qué se debe este crecimiento? La pandemia que ha impulsado el teletrabajo y los costes operativos de Madrid han creado nuevas necesidades. Estas son solo dos de las decenas de razones que han llevado a más empresas a decidir crecer en estas ciudades impulsando el crecimiento positivo y sostenible. Hoy se dará una breve vista por el entorno empresarial del noroeste de Madrid y los desafíos únicos a los que se enfrentan.

Las Rozas: La ciudad de las empresas gacela Las empresas gacela son aquellas que, al menos, duplican su tamaño, medido en número de empleados, en un período de tres años. Pues bien, Las Rozas está llena de este tipo de empresas. Más de la mitad de las empresas de Las Rozas han crecido de manera exponencial en los últimos cinco años y han hecho de esta hermosa ciudad, una de las capitales gacela de España.

En Las Rozas se concentra una de las mayores cantidades de empresas gacela por metro cuadrado de todo el sur europeo. Según la Fundación Cotec, un poco más del 7% las empresas de Las Rozas han iniciado sus negocios con un poco más de una decena de empleados. Y, hoy en día mantienen plantillas de, al menos, 30 empleados. Este porcentaje contrasta con el 4,9% media española y el 6,5% toda la Comunidad de Madrid.

Pero, ¿Qué hacen estas empresas para tener este crecimiento tan acelerado? En Las Rozas hay más de 11.300 empresas y más de un 66% ellas se dedica al sector servicios. Concretamente, casi 8.000 de las empresas roceñas se dedican a los servicios de asesoría tecnológica, ciberseguridad, servicios financieros especializados y servicios B2B.

Adicionalmente, el sector del ecommerce, los servicios logísticos y las cadenas de suministros están en auge en Las Rozas. El sector de producción sostenible y de la tecnología verde, han experimentado un crecimiento escalable desde el fin de la pandemia.

Pozuelo de Alarcón: ¿El próximo Silicon Valley madrileño? De las más de 11.000 empresas registradas en el municipio de Pozuelo de Alarcón, casi 8.000 se dedican a la tecnología, el desarrollo de software y la ciberseguridad. Este auge tecnológico ha dado a la ciudad una de las mayores proyecciones de crecimiento en los años venideros. Las empresas de Pozuelo de Alarcón han crecido de manera exponencial en un corto periodo de tiempo, más que en otros municipios españoles.

Adicionalmente, la creatividad y la innovación se ha apoderado de la ciudad con uno de los mejores índices de creación de soluciones informáticas. Del mismo modo, estas empresas locales han necesitado contratar a miles de profesionales de los mayores niveles de especialización. Esto ha hecho de la ciudad una de las mayores concentraciones de programadores, ingenieros de software e informáticos.

Todo, con un crecimiento de soluciones de la demanda inmobiliaria, servicios de soporte, transporte y empresas dedicadas a satisfacer las necesidades de estos profesionales.

Majadahonda: La nueva Wall Street del noroeste de Madrid En Majadahonda hay más de 5.000 empresas dedicadas al sector terciario de la economía, es decir, a la prestación de servicios. Dentro de todo el universo de empresas de servicios de la ciudad, el sector financiero crece como la espuma. Un 12% las empresas de servicios de Majadahonda se dedican a la asesoría financiera, las inversiones y al mercado bursátil mundial. Pero, además, un 24% las empresas están relacionadas con el sector bancario y de los seguros.

Esta especialización del entorno productivo del municipio madrileño ha dado a la ciudad un atractivo especial para profesionales del sector. En la ciudad, existen múltiples empresas dedicadas a la asesoría financiera especializada, la protección legal de activos y el corretaje de valores. Sin duda, una actividad siempre en crecimiento y siempre detrás de la enorme demanda mundial de servicios.

Otro aspecto destacado de Majadahonda es el crecimiento de las empresas del sector construcción e inmobiliario. Más de 1.000 de las 7.000 empresas del municipio, se dedican a la construcción, la venta de inmuebles y los servicios asociados. Es común encontrar en el parque empresarial de la ciudad, múltiples empresas de servicios de soporte a la industria de la construcción como empresas de suministros y logística.

Boadilla del Monte: La ciudad con mayor crecimiento en la actualidad Según el último censo empresarial del INE, Boadilla del Monte ha aumentado su parque empresarial a más de 6.500 empresas en todos los sectores. Este destacado crecimiento es, proporcionalmente, uno de los más altos de España en los últimos años. Especialmente, si lo contrastamos con una ciudad con un poco más de cincuenta mil habitantes. En otras palabras, en Boadilla del Monte, más de un 13% su población son empresas, una proporción que no alcanzan otras ciudades europeas.

¿Qué hacen las empresas de Boadilla del Monte? En la ciudad, hablar de un único sector en crecimiento, es prácticamente imposible. Sin embargo, el sector financiero y de servicios ha sido el que más ha crecido en la última década. Actualmente, en la ciudad cerca de un 22% las empresas se dedican al transporte, logística y servicios de hostelería. Los sectores de la construcción y la industria crecen de manera sostenida. Actualmente, un 6,5% las empresas se dedican a la construcción y cerca de un 5% a la producción industrial.

Al igual que las otras ciudades del noroeste madrileño, en Boadilla del Monte, los servicios a estas empresas crecen de manera acompasada. O sea, a medida que el número de trabajadores de las empresas de mayor crecimiento aumentan, también lo hacen los pequeños negocios de soporte como agencias de marketing, asesorías de empresas, etc. Por otro lado, todas estas empresas se enfrentan desafíos comunes y que deben ser analizados de forma muy especial. Veamos los más importantes.

Los desafíos de las empresas del noroeste de Madrid, el presente y el futuro Como se ha visto, las empresas de Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte representan uno de los ejes de crecimiento más importante de la actualidad. No obstante, a medida que las oportunidades aumentan, los desafíos también lo hacen, y contar con los servicios de una agencia de marketing especializada en cada ciudad, que, además, entienda los retos únicos de cada empresa, es clave para un crecimiento sostenible.

Las empresas del noroeste madrileño se enfrentan a retos únicos que deben ser atacados desde enfoques integrales e innovadores. Las estrategias de marketing actuales están en constante proceso de cambio, como la inteligencia artificial (IA) aplicada a los negocios, la búsqueda de la diferenciación, el comportamiento de los nuevos compradores, el uso de las redes sociales u otros canales profesionales, etc. Todos estos cambios afectan a las empresas de todos los tamaños y sectores, pero en mayor medida a aquellas con negocios más especializados.

Mask Comunicación es una agencia de marketing especializada en estrategias de marketing para empresas que venden a otras empresas (B2B) e industriales. Fundada en 1995 y con sede en Las Rozas de Madrid, Mask Comunicación ha ayudado a más de 300 empresas de diversos sectores a mejorar su imagen, generar leads de calidad y aumentar sus ventas. Con un enfoque basado en una metodología propia, la agencia se dedica a optimizar el presupuesto de marketing para obtener los mayores resultados, utilizando para ello todas las herramientas de marketing.

La misión de Mask es transformar el marketing B2B de las PYMES mediante la implementación de estrategias personalizadas que aumenten la visibilidad de sus clientes y mejoren el posicionamiento, generando con ello relaciones comerciales duraderas y rentables. La agencia se especializa en la creación y diseño de estrategias de marketing, propuesta de valor, posicionamiento, estrategia de contenido, estructura web, posicionamiento orgánico (SEO), gestión de campañas de publicidad pagada (SEM y Social Ads), email marketing y CRM. De esta manera se consigue la máxima optimización del presupuesto y resultados duraderos.