IEAD resalta por ofrecer formaciones de especialización actualizadas a distancia

Estudiar un máster, postgrado o programa de desarrollo directivo presencial puede ser bastante complejo debido a las limitaciones de tiempo o ubicación geográfica. Mayormente, este tipo de formaciones presenciales tienen un horario y fecha específica, lo que dificulta la asistencia o registro de muchos profesionales en labor. La formación a distancia en IEAD elimina esas limitaciones y desventajas con programas flexibles adaptados a las necesidades de sus estudiantes y el mercado actual. Actualmente, IEAD ofrece másteres, másteres dobles, postgrados, PDD, cursos superiores y programas business executive.

IEAD resalta con sus formaciones especializadas, actualizadas y a distancia IEAD o Instituto Europeo de Alta Dirección es reconocido por ofrecer formaciones especializadas con base en las últimas tendencias e investigaciones educativas. Esto incluye másteres en administración y dirección de empresas, big data, marketing digital, blockchain y finanzas, así como másteres dobles relacionados con recursos humanos, tecnología, liderazgo y publicidad. Sumado a ello, cuenta con postgrados en IA, ecommerces y negocios, PDD en gestión de trabajos y direcciones corporativas, cursos superiores en business intelligence, CHO, data analysis, financial accounting y PNL, entre otros.

Cada una de estas formaciones puede ser realizada a distancia con horarios flexibles para que el alumno pueda estudiar a su propio ritmo. Además, los tutores a cargo de dichas formaciones están disponibles 24/7 para dar asesorías, solucionar dudas y mejorar la experiencia educativa. La formación a distancia en IEAD también es ágil y dinámica con evaluaciones prácticas a través de métodos de caso e inmersiones para que el profesional avance significativamente.

¿Cuáles son las ventajas de aprender online con IEAD? El objetivo de IEAD es enseñar a los estudiantes a ser profesionales exitosos y prepararlos para el mercado actual. Para ello, cada contenido de sus formaciones de alto nivel está diseñada para fortalecer e impulsar la carrera de los mismos. El enfoque detrás de ello es óptimo, asequible y accesible. Al final de estas formaciones, los alumnos adquieren las habilidades necesarias para liderar equipos y departamentos con total seguridad y eficiencia.

IEAD también resalta por tener un claustro de élite conformado por directivos de empresas multinacionales como el Global CFO y COO de The Boston Consulting Group, CHRO de American Express, etc. Además de esto, el instituto garantiza a sus estudiantes una expansión considerable de sus redes de contacto. Esto es posible debido a que posee una comunidad de más de 30.000 profesionales en aprendizaje disponibles para compartir sus conocimientos, recursos, ideas y experiencias de trabajo. Por otra parte, IEAD tiene una bolsa de empleo que publica más de 14.000 opciones cada mes.

Finalmente, este instituto es reconocido a nivel internacional y se encuentra en el ranking de las mejores Escuelas de Negocios y asociaciones académicas europeas. Por lo tanto, sus acreditaciones educativas son respetadas y aceptadas por compañías de prestigio.