Repara tu Deuda cancela 175.000 € en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad

El negocio que emprendió sufrió las consecuencias de la crisis de 2008, viajó al extranjero para trabajar y se quedó sin empleo al volver a España Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Las Palmas de Gran Canaria. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Arucas (Las Palmas) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre con una deuda de 175.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “solicitó los primeros préstamos en 2005 para emprender un negocio en el ámbito de las comunicaciones, consistente en la venta de teléfonos móviles y electrodomésticos así como la prestación de servicios de locutorio. Con dichos préstamos pudo financiar el local del negocio y todo el material necesario para su actividad. Posteriormente, solicitó varios préstamos para financiar la compra de la que sería su residencia habitual y que años más tarde tendría que dar en pago al no poder seguir haciendo frente a las cuotas. El negocio mantuvo su actividad durante unos años, pero como consecuencia de la crisis económica de 2008, su facturación se redujo bruscamente y se vio obligado a cerrarlo. Así las cosas, y ante la dificultad de encontrar un empleo, el deudor y su esposa se trasladaron a Madrid para buscar un trabajo. Posteriormente, con esas mismas intenciones, se trasladaron al Reino Unido hasta el año 2017, momento en el que la madre de ella enfermó y tuvieron que regresar a España para poder cuidarla. Al hacerlo, tuvieron dificultades para encontrar un empleo, por lo que solicitaron nuevos créditos confiando en poder devolverlos poco a poco. Tras encadenar diversos trabajos temporales, el deudor y su esposa se volvieron a encontrar en situación de desempleo, por lo que se vieron en la necesidad de solicitar otros créditos para pagar los anteriores. Finalmente, la situación fue insostenible y tuvo que dejar de pagar los préstamos y hacer frente a los gastos más básicos y esenciales”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. El objetivo era ofrecer una salida legal a aquellas personas que no pueden hacer frente a sus deudas a pesar de los esfuerzos realizados. De esta forma no se les condena de forma permanente a arrastrar pagos pendientes. Nacida en Estados Unidos hace ya más de 100 años, elimina el estigma que sufren quienes han vivido un aparente fracaso económico”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de esta ley precisamente en septiembre del mismo año 2015. Desde entonces, ha podido ayudar a numerosas personas desesperadas por sus deudas. El grado de especialización en la aplicación de esta legislación le ha llevado a ser líder en este mercado al haber superado la cifra de 290 millones de euros exonerados a sus clientes.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos concretos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, aportando la documentación requerida.

