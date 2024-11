SERSEO MEET 2024; Subiendo un escalón en la transformación del Marketing Digital para PYMEs

SERSEO Marketing Digital, la primera comunidad de agencias de marketing digital en España y líder en soluciones de marketing digital para pequeñas y medianas empresas, celebró con éxito su primer gran evento de agencias y consultores, el SERSEO MEET 2024. Esta convención, realizada del 25 al 27 de octubre en Cantabria, ha marcado un antes y un después en el camino hacia la democratización del marketing digital y la integración de nuevas tecnologías de inteligencia artificial para mejorar el impacto y la eficiencia de las pymes.

Después de más de veinticinco años de trabajo colaborativo entre agencias y consultores dentro de la red de SERSEO, el SERSEO MEET 2024 ha ofrecido una oportunidad única para que todos los miembros de esta comunidad pionera en marketing digital se reunieran en un mismo lugar. El evento se realizó en Cantabria, lugar simbólico en el que nació SERSEO, y simboliza los sólidos vínculos de la compañía con sus raíces y su compromiso con el crecimiento en todos los rincones de España y más allá.

La visión de SERSEO marketing digital inteligente SERSEO MEET 2024 ha sido mucho más que una reunión de agencias y consultores; ha sido una celebración de la innovación y del impacto que SERSEO ha tenido en el sector durante los últimos 25 años. Fundada hace más de dos décadas, SERSEO se ha consolidado como un referente en la democratización de las estrategias avanzadas de marketing digital. Desde sus inicios, la comunidad de agencias ha defendido una visión clara y ambiciosa: hacer que estas estrategias sean accesibles para pymes sin añadir costes adicionales. Gracias a esta misión, miles de negocios han logrado resultados de alto impacto que, de otra forma, habrían sido inalcanzables.

Este evento no solo fue un espacio para recordar los logros alcanzados, sino para presentar un futuro brillante: el lanzamiento de SERSEO Marketing Digital Inteligente, una propuesta que incorpora inteligencia artificial en cada uno de los procesos de trabajo, mejorando la capacidad de las pymes para competir en un mercado en constante evolución.

La inteligencia artificial: el presente y el futuro del marketing digital SERSEO Labs, la unidad de innovación de la compañía, ha estado trabajando durante dos años en la creación y perfeccionamiento de herramientas de inteligencia artificial que transformarán la forma en que las pymes realizan su marketing. Miguel Ángel Manrique, CMO de SERSEO y líder de esta iniciativa, fue el encargado de presentar esta estrategia revolucionaria. “La integración de la IA en nuestros métodos de trabajo exclusivos representa un hito clave en nuestra evolución como empresa,” declaró Manrique durante el evento. “Nos permite seguir a la vanguardia y ofrecer a nuestras agencias asociadas y clientes las mejores herramientas para adaptarse a un mercado en constante evolución”.

La nueva estrategia de SERSEO Marketing Digital Inteligente utiliza inteligencia artificial y automatizaciones avanzadas para optimizar todos los aspectos de una campaña de marketing digital: desde la planificación y la segmentación de audiencias hasta la medición de resultados en tiempo real. Estas herramientas permitirán a los consultores y agencias de la red de SERSEO aumentar su eficiencia, realizar análisis más profundos y personalizar cada estrategia de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente. Todo esto sin generar costes adicionales, manteniendo así el compromiso de SERSEO con la democratización del marketing digital para las pymes.

Un encuentro inspirador y de impacto Para los miembros de la red de agencias de SERSEO, este primer encuentro fue una experiencia profundamente inspiradora. Representantes de SERSEO Marketing Digital Huesca, expresaron su satisfacción y compromiso renovado tras el evento. “Nos sentimos más comprometidos que nunca con la misión de democratizar el marketing digital para las pymes,” comentaron. “Este sentimiento de pertenencia a SERSEO nos llena de energía y orgullo”.

Además de inspirar a sus participantes, SERSEO MEET 2024 ofreció una visión clara sobre la evolución y el crecimiento de la comunidad SERSEO. Con el liderazgo de Miguel Ángel Manrique Ordax, SERSEO ha creado una comunidad vibrante y unida que no solo crece en número, sino en cohesión y compromiso con su misión. Manrique afirmó que el objetivo de la compañía para el 2030 es contar con una red de 300 agencias en España y Latinoamérica, lo que demuestra la ambición de SERSEO por extender su impacto en el mercado hispanohablante y seguir liderando el camino en la digitalización de las pymes.

Novedades exclusivas para las agencias Uno de los aspectos más destacados del SERSEO MEET 2024 fue la presentación de nuevas herramientas basadas en IA, diseñadas específicamente para optimizar el trabajo de las agencias asociadas. Estas herramientas permiten a las agencias mejorar su capacidad de análisis, realizar segmentaciones más precisas y predecir resultados con una exactitud sin precedentes. La automatización de tareas repetitivas también será posible gracias a estas innovaciones, lo que facilitará que los equipos se concentren en estrategias de alto impacto y en la atención personalizada a sus clientes.

El compromiso con la innovación continua es parte fundamental del ADN de SERSEO, y el lanzamiento de SERSEO Marketing Digital Inteligente es solo el comienzo de lo que será una transformación integral del sector. SERSEO Labs seguirá trabajando para mantener a la red de agencias y consultores de SERSEO en la vanguardia tecnológica, con el fin de ofrecer las mejores soluciones a las pymes que confían en ellos.

Un propósito claro: apoyar a las PYMEs en su crecimiento En un contexto económico desafiante, las pymes representan el motor de la economía de España y de muchos países en Latinoamérica. SERSEO entiende la importancia de apoyar a estas empresas y, por ello, reafirma su compromiso de ofrecerles soluciones de marketing digital que sean efectivas, accesibles y sin costes adicionales. Gracias a SERSEO Marketing Digital Inteligente, cada pyme tendrá acceso a las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial y automatización, lo que les permitirá mejorar su eficiencia y obtener mejores resultados en sus campañas.

El SERSEO MEET 2024 no solo celebró este compromiso, sino que brindó a sus participantes la oportunidad de intercambiar experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas a lo largo de los años. Las sesiones de networking permitieron a las agencias compartir sus éxitos y desafíos, fortalecer lazos y crear una red aún más sólida.

Un futuro prometedor Con la vista puesta en el 2030 y el ambicioso objetivo de alcanzar las 300 agencias en su red, SERSEO Marketing Digital Inteligente está construyendo una comunidad de expertos en marketing digital comprometidos con un cambio positivo para las pymes. Este crecimiento está sustentado en una estrategia clara de innovación, en una comunidad unida y en el liderazgo visionario de Miguel Ángel Manrique Ordax. SERSEO MEET 2024 ha sido el primero de muchos encuentros anuales en los que la red de SERSEO seguirá fortaleciendo su compromiso y celebrando sus logros.

Miguel Ángel Manrique concluyó el evento con un mensaje inspirador: “Estamos deseando compartir estos avances con todos nuestros socios y clientes, y seguir demostrando que SERSEO lidera la transformación digital para las pymes.” Para Manrique y para cada miembro de la comunidad SERSEO, el futuro es un camino de crecimiento, colaboración e impacto, donde el marketing digital se convierte en una herramienta al servicio de todas las pymes, independientemente de su tamaño o ubicación.